Finalizada la renovación de sus autoridades partidarias, el Partido Colorado (PC) tiene por delante la elección de su candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) para las elecciones departamentales de mayo. Según supo la diaria, en este momento a la interna del PC se manejan tres nombres: el del subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, el del abogado penalista Jorge Barrera y el del director de Telecomunicaciones, el exprosecretario general del PC Gustavo Osta.

Reglamentariamente, la candidatura del PC deberá ser aprobada por la convención departamental de la Coalición Republicana, el lema que compartirán los partidos de la coalición de gobierno en Montevideo, Canelones y Salto para acumular votos contra el Frente Amplio.

En diálogo con la diaria, la diputada María Eugenia Roselló, quien asumirá como nueva secretaria general del Comité Ejecutivo Departamental del PC, consideró que la definición del candidato colorado “tiene que ser cuanto antes”. “El partido tiene que proponer un nombre rápido” y que sea “competitivo a la interna de la Coalición Republicana”, resaltó Roselló, que forma parte de Unir para Crecer, el sector encabezado por Andrés Ojeda.

Por su parte, Conrado Rodríguez, diputado electo por Montevideo, dijo a la diaria que la candidatura debería estar confirmada “antes del 15 de enero”. “Esto hay que tratar de definirlo cuanto antes y también llegar a una fórmula de consenso dentro del partido, recordando también que Vamos Uruguay obtuvo una mayoría importante en Montevideo en la elección de octubre”, afirmó Rodríguez, en referencia al sector liderado por Pedro Bordaberry.

“La última fotografía es la votación de octubre, donde Vamos Uruguay saca cuatro de los seis diputados de Montevideo”, afirmó Rodríguez, si bien puntualizó que la candidatura tiene que aprobarse por “consenso de todo el partido”.

Los posibles acompañantes de Martín Lema

Hasta ahora, el único candidato confirmado a la IM por la Coalición Republicana es el diputado del Partido Nacional y exministro de Desarrollo Social Martín Lema, quien ya dio su primer discurso como candidato.

El nombre que suena por Unir para Crecer es el de Albertoni, quien asumió como vicecanciller tras la renuncia de Carolina Ache a fines de 2022. Albertoni aún no se ha manifestado públicamente sobre la posibilidad de postularse a la IM y desde su entorno señalaron a la diaria que, si bien su figura ya ha recibido el apoyo de “varios dirigentes” del PC, todavía “se están considerando varias aristas para evaluar si hoy están dadas las condiciones para una candidatura de renovación en Montevideo” o, de lo contrario, “guardar estos perfiles para más adelante”.

Del lado de Vamos Uruguay, en tanto, el nombre que se maneja es el de Barrera, quien durante esta campaña electoral asesoró en materia de seguridad a Gabriel Gurméndez en las elecciones internas y posteriormente a Bordaberry en las elecciones nacionales.

El tercer nombre sobre la mesa es el de Osta, quien no está alineado ni a Ojeda ni a Bordaberry, los dos sectores mayoritarios del PC. Desde el entorno de Osta aseguraron a la diaria que el director de Telecomunicaciones “no tendría inconvenientes” en ser el representante del PC en la Coalición Republicana, siempre y cuando haya consenso en el partido y una estrategia de “recursos materiales, financieros y políticos”. Osta fue dos veces edil, por lo tanto, “no es un invento”, aseguraron desde su entorno.

Por otra parte, la posibilidad de que el empresario de la construcción Alejandro Ruibal sea candidato a la IM por el PC, en principio, está descartada.

El último candidato colorado a la IM fue Ricardo Rachetti, quien en 2015, bajo el lema del Partido de la Concertación –que compartió con Edgardo Novick y Álvaro Garcé–, obtuvo menos de 16.000 votos, es decir, 1,8% del total. En 2020, en alianza con el resto de la coalición de gobierno, el PC compitió bajo el lema del Partido Independiente (PI) y respaldó la candidatura de la nacionalista Laura Raffo.

CA: entre Martín Sodano y Silvana Pérez Bonavita

Por otra parte, en el PC hay incertidumbre con respecto a quién será el tercer candidato de la Coalición Republicana en Montevideo, dado que la normativa permite un máximo de tres nombres por lema por departamento. De acuerdo con el resultado electoral de octubre, este lugar le correspondería al PI, que superó por casi 5.000 votos a Cabildo Abierto (CA) en la capital.

Sin embargo, la Mesa Ejecutiva Departamental del PI ya resolvió que no presentará un candidato propio en Montevideo, según dijo a la diaria Roberto Pérez Rodino, prosecretario del PI. Pérez Rodino señaló que el PI ya le comunicó la decisión a CA, “por si ellos querían optar por esa posición”. “Uno no le va a cerrar la posibilidad a nadie; no nos vamos a oponer a que CA tenga un candidato”, resaltó.

Los dos nombres que suenan informalmente en la interna de CA son los de los diputados Martín Sodano y Silvana Pérez Bonavita; esto se resolverá en la Junta Departamental de CA, en la que ninguno de los dos tiene mayoría. “Se va a tratar de construir una mayoría por el bien del partido”, afirmó a la diaria un dirigente cabildante, que aseguró que en mayo “va a haber un candidato de cada partido”.