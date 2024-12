La derrota electoral de noviembre abrió un nuevo capítulo para el Partido Nacional (PN): algunos de sus principales dirigentes ya piensan en 2029 y proponen cambios en la ingeniería electoral de la coalición para lograr mayor presencia en el Parlamento y mejores resultados.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi es una de las principales impulsoras de que la coalición siga la experiencia del Frente Amplio (FA) y participe en las próximas elecciones generales bajo un lema común. Sin embargo, referentes de los otros partidos de la coalición no están convencidos de que este sea el momento indicado para poner el tema sobre la mesa.

Además de Bianchi, uno de los dirigentes blancos que está a favor de este camino es el exintendente de Cerro Largo y senador electo Sergio Botana, quien el mes pasado dijo a la diaria que sería conveniente que en el futuro la coalición tenga otra institucionalización para asegurarse mayor cantidad de bancas en el Parlamento, ya que no puede “volver a pasar que con más votos” tengan “menos legisladores”.

Para lograrlo, Bianchi abogó, en diálogo con la diaria, por la unificación de todos los partidos de la coalición y citó la experiencia del FA, que logró aglutinar a diversas fuerzas políticas bajo un mismo lema durante décadas y mantuvo, al mismo tiempo, las identidades individuales de cada partido.

Bianchi consideró la unificación bajo un solo lema una estrategia clave para que la coalición logre aumentar sus posibilidades de éxito electoral en el futuro. Admitió, sin embargo, que todavía existen ciertas resistencias por parte de algunos dirigentes de los partidos tradicionales.

En diferentes consultas realizadas por la diaria quedó claro que los colorados no ven el tema con entusiasmo. Tanto Andrés Ojeda, senador electo y secretario general de dicha fuerza política, como el senador electo Tabaré Viera mostraron sus reparos. Ambos coincidieron en que es “demasiado prematuro” hablar de esta posibilidad y que la discusión debe darse más adelante.

En tanto, desde las filas cabildantes, el senador Guillermo Domenech afirmó a la diaria que le “extraña” que el PN plantee una propuesta de ese estilo cuando para las próximas elecciones departamentales se han opuesto a participar bajo un lema común en la mayoría de los departamentos: “Da la impresión de que sólo es cuando les conviene, así que para mí es importante mantener la independencia de Cabildo Abierto [CA]”, expresó.

Bianchi fue una de las primeras figuras dentro del PN que comenzó a hablar sobre este tema. Lo hizo durante la gira que realizó por el interior en el marco de la campaña del excandidato Álvaro Delgado.

“Estoy absolutamente convencida [de la idea]. En el 71, el FA se creó a partir de una larga inspiración que venía de Europa, desde la década de los 30, de la formación de los frentes populares. Desde entonces, el FA siempre votó bajo un lema con diferentes partidos. Es un mecanismo que lo permite la Constitución, las leyes electorales, y es muy eficiente porque mantiene la identidad de los partidos”, argumentó.

No obstante, reconoció que en el caso de la coalición existen “ciertas resistencias” por parte de algunos dirigentes de los “partidos fundacionales”, aunque consideró que se irán “dando cuenta de que es el mecanismo más adecuado” frente al surgimiento de partidos nuevos que diversifican al electorado.

Bianchi cuestionó, por otro lado, que algunos referentes frenteamplistas “vienen desde hace tiempo diciendo que los partidos tradicionales se quieren unir para derrotar a la izquierda”, cuando esa fuerza política tuvo ese fin en su fundación: “Cuando yo estaba en el Frente, en el 71, nos unimos para vencer a los blancos y a los colorados”.

Consultada sobre los valores comunes que debería representar un lema único que aglutine a todos los partidos de la coalición, Bianchi aseguró que, en primer lugar, hay que dejar la denominación de izquierda y derecha, ya que “no tiene sentido”. “Creo que tenemos valores diferentes. Los de la coalición republicana somos liberales, no libertarios, que es un extremo; somos partidarios de las democracias, del respeto de las minorías, no queremos el socialismo, somos defensores de la propiedad privada, de la libertad individual como uno de los valores fundamentales”, afirmó.

Bianchi aseguró que dentro del PN ya se ha comenzado a hablar sobre el tema de forma no orgánica e indicó que en mayo se tendrá que realizar como “prioridad” una reflexión sobre los resultados electorales. “Hasta ahora es un comentario entre nosotros, pero además me estoy dando cuenta de que el tema está surgiendo desde la gente”, reflexionó la dirigente, y dijo no tener “dudas” de que en 2029 van a competir “con el mismo lema”. “Se está tomando conciencia de que o vamos unidos o tenemos dificultades”, finalizó.

“No es tan aritmético”

Ojeda aseguró, en una escueta respuesta a la diaria, que “la discusión es para más adelante” porque la atención ahora está puesta en las elecciones departamentales. En la misma sintonía, Viera planteó que la coalición se debe tomar un tiempo para procesarlo.

“Me consta que hay gente que ha opinado sobre esto y que ve una posibilidad. Seguramente, orgánicamente, el Partido Colorado [PC] lo va a procesar en su debido momento. Creo que tiene sus pros y sus contras desde el punto de vista estratégico y hay que analizarlos. Yo no tengo todavía una opinión formada”, reflexionó el colorado.

Por otra parte, Viera sostuvo que un razonamiento que se hace a favor del lema único parte de “una lectura aritmética del resultado de la última elección, donde si se suman los votos en octubre de cada uno de los partidos que forman la coalición hubiera dado una representación parlamentaria mayor. Pero después, en la elección, esto no es tan aritmético”, consideró.

“Creo que es posible votar bajo un lema diferente buscando la forma, como lo encontró el FA en su momento, en la que mantienen matices, perfiles. Eso no es tanto el problema. El inconveniente es definir si estratégicamente nos conviene”, agregó.

Consultado sobre si esta propuesta beneficiaría mucho más al PN y al PC en desmedro de los socios más pequeños de la coalición, como CA, Domenech consideró que “es evidente que se ha tratado de establecer una hegemonía dentro de la coalición, por el momento desde el PN”. “Estoy a favor de celebrar acuerdos electorales, pero aspiro a que CA mantenga la identidad con la que nació. Nosotros nacimos independientemente de otros partidos”, expresó.

“El riesgo es hacer un cálculo muy simplista”

El politólogo Felipe Monestier señaló a la diaria que esta propuesta es un “punto más” del proceso que se viene desarrollando hace décadas “de convergencia y de indiferenciación, principalmente de los dos grandes partidos tradicionales”, lo que fue estimulado en “buena medida” por la aparición del FA.

“Esta propuesta es el final de un recorrido en donde, una vez más, lo que hay son objetivos de corto plazo, y, en particular, ahora, saliendo de una experiencia muy reciente de una dura derrota”, los actores “empiezan a preguntarse cuál es la forma de maximizar los resultados, las bancas, la competitividad, etcétera, usufructuando las reglas actualmente disponibles”, explicó.

El politólogo afirmó que lo que une al PN y al PC es una “convergencia ideológica” con algunos matices. “Esa convergencia ideológica es lo que lleva a que el objetivo principal sea derrotar al adversario. Tenemos una política de dos bloques claramente diferenciados, programáticos, con un nivel de polarización razonable, en el sentido de que hay diferenciación, pero no hay un riesgo de inestabilidad. Ese me parece que es el principal pegamento de esta coalición”, afirmó.

Consultado sobre si un lema común podría ser redituable para la coalición, el politólogo consideró que tiene algunas dificultades. “El riesgo es hacer un cálculo muy simplista. Suponer que todas las otras condiciones quedan iguales, creyendo que si prueban juntos deberían tener mejores resultados, puede ser un error”, analizó. A su entender, al ir bajo un único lema, la coalición enfrentará la dificultad de ofrecer la “heterogeneidad y pluralidad” que actualmente tienen los distintos partidos.

“Es probable que haya costos y beneficios, además de que la ciudadanía hace procesos de aprendizaje. Los ciudadanos también vamos aprendiendo a jugar con las nuevas reglas. Entonces, a mí me parece que este razonamiento, que yo lo atribuyo mucho al análisis un poco cortoplacista de los resultados de la elección, está dejando de lado que hay cosas que se pierden”, reflexionó. “Creo que lo que va a ocurrir es que van a hacer la experiencia ahora en las departamentales (en algunos lugares) y van a ver cómo funciona”, afirmó.

En materia de liderazgos, el analista indicó que no parece que la coalición vaya a actuar como una oposición “unificada y disciplinada”. “Hay demasiados jugadores con intereses distintos como para que todos hoy digan que van a trabajar juntos. Creo que hay gente dentro del PN que trata de instalar esa idea, pero me parece que va a estar en disputa. Por tanto, este debate es una especie de fuga hacia adelante. Es como decir ‘si hubiéramos competido todos bajo un mismo lema, los resultados hubieran sido distintos’. No estoy tan seguro”, finalizó.