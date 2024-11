Perder la mayoría en el Senado abrió un debate interno en la coalición de cara al futuro: ¿hace falta una reorganización que les permita votar juntos para sumar fuerza parlamentaria? Varias son las voces que, desde el Partido Nacional (PN), empiezan a levantarse con ese mensaje, aunque dejan en claro que “no es un tema para este momento”.

“Puede ser que hacia el futuro tengamos una mayor institucionalización de la coalición, porque no nos puede volver a pasar que con más votos tengamos menos parlamentarios, pero la verdad es que no es el tema que más nos preocupe ahora”, aseguró a la diaria el exintendente de Cerro Largo Sergio Botana, quien consiguió mantener su banca gracias a la buena votación de la lista 40.

El legislador no quiso ahondar en la posibilidad de que el PN busque reformular el funcionamiento de la coalición para evitar “cortocircuitos” internos como los que tuvo que enfrentar en ocasiones con Cabildo Abierto (CA), y aseguró que el trabajo conjunto de los sectores que integran el gobierno permitió que se concretaran “reformas que el Frente Amplio (FA) nunca pudo lograr”.

En su diálogo con la diaria, Botana relativizó la importancia de la mayoría en el Senado que consiguió el FA para el próximo período y se mostró convencido de que un eventual gobierno de Álvaro Delgado “no tendrá ningún problema de gobernabilidad” porque “la coalición ya hizo las grandes reformas legislativas que necesitaba” en la actual administración.

“Para este período ya tiene el presupuesto aprobado, y si al FA se le ocurre votar alguna ley que vaya en contra de los intereses del país, el presidente de la República la va a vetar”, advirtió.

¿Cuál es el balance que hace del resultado de las elecciones?

A nosotros nos fue muy bien en las elecciones. Nuestro candidato, Álvaro Delgado, quedó a pocos puntos de la mitad necesaria para ganar el balotaje. El PN, al que las encuestas le daban en el orden del veintipoco por ciento, sacó un 27% y aseguró nueve senadores. Y a nuestro grupo, dentro del PN, le fue muy bien. Tuvimos la mayor votación y obtuvimos cuatro bancas.

En declaraciones que usted hizo a medios locales, consideró que en estas elecciones pudo haberse visto cierto desgaste por parte del gobierno. ¿Qué temas cree que lo desgastaron?

La pandemia y la sequía afectaron a la producción y el consumo de agua en la capital. Además, está la guerra en Ucrania, que generó los desabastecimientos de fertilizantes, de petróleo y el encarecimiento de los productos. Por tanto, hubo toda una serie de factores, como la inflación internacional, que obviamente hicieron cuesta arriba la acción del gobierno. Eso produce complicaciones.

¿Qué lectura hace del hecho de que el FA se impusiera en algunos departamentos tradicionalmente blancos, como Tacuarembó y Durazno? ¿Esto marca alguna tendencia rumbo a las elecciones departamentales?

El FA sigue perdiendo, no logra ser mayoría, fue la minoría mayor en algunos departamentos. Si está contento con eso, bueno, pero yo prefiero tener la mayoría.

¿Cree que puede haber una fuga de votos en el balotaje, como pasó en la última elección de 2019?

En la última elección de 2019, el FA salió a hacer una campaña en la que asustó a la gente con bajas salariales a los maestros, a los policías, a los profesores, con eliminaciones de jubilaciones, con que se le iba a retirar a la gente las transferencias, toda una serie de cosas que no se confirmaron y que ahora ya no preocupan a nadie, por lo que no van a asustar con afirmaciones de ese tipo.

¿O sea que cree que no va a haber una fuga como sí pasó en 2019?

No hay razón para que lo haya. Hubo un buen gobierno y la gente va a acompañar al presidente de la República.

Las elecciones del 27 dejaron fuera del Parlamento a legisladores con mucha experiencia y trayectoria. ¿Cómo se reorganizará el PN y la coalición teniendo en cuenta que van a ser minoría en el Senado?

Vamos a asistir a una de las más lindas experiencias de los tiempos políticos de Uruguay. No va a haber muchas leyes. Más bien serán pocas, pero con una amplia base de acuerdo, y reflejarán la unión de todo Uruguay, con un amplísimo sustento, por lo cual van a ser leyes con sabiduría, que van a durar muchas décadas; vamos a tener algunas leyes producidas en este período que van a durar más de 100 años.

O sea que serían leyes en clave de políticas de Estado.

Y así serán, serán leyes de Estado. Se viene, desde ese punto de vista, un precioso nuevo tiempo. Si el FA no está dispuesto a colaborar, a ponerle espíritu constructivo al país, a la creación de las leyes, eso se va a descubrir en muy poco tiempo. Por lo cual, confío en que van a estar dispuestos a trabajar.

El futuro Parlamento va a tener como base la negociación continua entre partidos. ¿Cuál será la estrategia del PN?

El Parlamento siempre sigue la estrategia que determina el gobierno. Lo que va a hacer el PN es lo que hizo siempre: va a intentar construir. No somos capaces de tener una estrategia diferente a esa. En nuestro gobierno, los blancos siempre queremos construir.

En caso de que el PN gane nuevamente el gobierno, ¿cómo manejará el hecho de que el FA tenga mayoría en el Senado?

El PN no va a tener ningún problema. El partido ya hizo las grandes reformas. Para este período tiene el presupuesto aprobado. Si al FA se le ocurre votar alguna ley que vaya en contra de los intereses del país, el presidente de la República la va a vetar. El FA no podrá levantar el veto porque no tiene cómo hacerlo. Así que para gobernar el PN no va a tener ningún problema. Entonces esperamos lo que te decía: muy buenas leyes.

¿No cree entonces que se complique la gobernabilidad?

No lo creo. El gobierno más recordado de las últimas décadas en Estados Unidos es el de Bill Clinton, y jamás tuvo mayoría parlamentaria, ni incluso obtuvo acuerdos, pero eso dio como resultado que Estados Unidos viviera una etapa de estabilidad absoluta, y eso es bueno para la gente en general. En el corto y mediano plazo la estabilidad siempre es buena cosa.

¿Entonces cree que habrá estabilidad tanto en caso de que gane el FA como en el caso de que gane el PN?

En el caso de que gane el PN va a haber estabilidad. En el caso de que gane el FA, es difícil tener estabilidad por los desequilibrios económicos que tiene un partido sin conducción.

¿Por qué dice sin conducción?

El FA es el brazo político del PIT-CNT. En algún momento la central sindical empezó a ser el brazo sindical de un partido político, eso se transmutó. El FA hace todo lo que el PIT-CNT manda.

En el actual Parlamento el bloque oficialista tuvo algunos desacoples, sobre todo con CA. ¿Cree que para el próximo gobierno hará falta una mayor reorganización e institucionalización de la coalición?

La coalición consiguió hacer las reformas que el FA nunca pudo lograr. El FA siempre quiso la reforma de la educación y nunca consiguió los votos para hacerla. Quiso la reforma de la seguridad social y tampoco la consiguió. En el tema fiscal nunca se puso de acuerdo. Llegó a tener dos ministerios de Economía en un mismo gobierno. La coalición habrá tenido sus puntos de vista en los distintos temas, pero en todos los asuntos invariablemente llegó a la solución. Empezó por la LUC [ley de urgente consideración], siguió con todos los presupuestos, las rendiciones de cuentas y todas las reformas. Lo de la coalición fue muy bueno en ese sentido.

O sea, ¿cree que se va a seguir por el mismo camino, que no es necesaria una mayor institucionalización de la coalición?

Puede ser que hacia el futuro tengamos una mayor institucionalización de la coalición, porque no nos puede volver a pasar que con más votos tengamos menos parlamentarios, pero la verdad es que no es el tema que más nos preocupe.

Gustavo Salle, de Identidad Soberana, podría ser clave en el resultado del balotaje así como también en la configuración del Parlamento. ¿El PN está dialogando con Salle para llegar a un acuerdo? ¿Usted tiene alguna cercanía ideológica con Salle?

No conozco la ideología de Salle y de verdad no sé si existe algún tipo de diálogo. Agradezco que en Uruguay todo el mundo sea partidario del mantenimiento del sistema.

¿A qué hace referencia con eso? Porque justamente Salle hace algunas críticas con respecto al sistema político uruguayo.

Al final todos se terminan adaptando y todos terminan siendo parte del sistema. Que es un buen sistema además, porque refleja la opinión ciudadana y porque hace que se viva en el imperio de la libertad y del derecho.

¿Cree que sería importante que el PN dialogue con Salle para asegurarse la victoria?

A mí me gusta dialogar con todos. Siempre me gusta dialogar con todos, no sólo para asegurar victorias sino para construir el país.

En las elecciones de 2019, el bloque de los intendentes tuvo una activa participación en la campaña e incluso llegó a presentar un precandidato a la presidencia. ¿Considera que el interior ha perdido fuerza en esta elección en el PN?

Desde que el FA empezó a ser gobierno, la presencia de dirigentes del interior en los elencos de gobierno fue menor a la de los tiempos anteriores.

¿Y eso qué quiere decir? ¿Cree que el interior perdió fuerza dentro del PN o cree que mantiene la misma fuerza respecto de 2019?

El interior perdió fuerza en el gobierno del país desde 2005 para acá.

¿Eso no genera problemas a la hora de pensar el Estado, ya que genera una fractura entre Montevideo y el interior?

Es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar el país, uno de los grandes desafíos que tiene.

Es decir que usted cree que no sólo el FA no ha podido responder al interior, sino que el PN tampoco.

El FA responde a la capital. De hecho, me voy a referir a una de las propuestas concretas que tiene, que es la creación de un fondo de capitalidad. Es un fondo con plata exclusivamente para Montevideo.

¿Pero qué sucede con el PN en el actual gobierno? ¿Cree que también ha tenido dificultades para mirar al interior?

El PN ha aumentado la descentralización del país; otorgó más recursos para los municipios, más recursos para los gobiernos departamentales y, después, obras por todos lados.

Ambos plebiscitos no alcanzaron la votación necesaria para ser aprobados, pero llegaron al entorno del 40%. ¿Cree que son un tema cerrado o merecen alguna reconsideración legislativa?

A mí me parece que cuando se plebiscita y la gente se pronuncia, uno no puede pasar a las leyes. Por más que los allanamientos nocturnos se podrían aprobar por ley, creo que no sería de buen republicano volver a presentar un proyecto cuando hubo un pronunciamiento popular que dijo que no.