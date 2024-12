El presidente electo, Yamandú Orsi, aseguró que no tiene “elementos para dudar de lo que la Justicia ha hecho”, al ser consultado sobre los dichos de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien declaró tener conocimiento de personas que dieron falso testimonio a la Justicia en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura, con el objetivo de condenar a militares.

En una rueda de prensa durante la actividad por el Día de la Policía Nacional en Canelones, Orsi consideró que el tema tiene “distintas aristas” y procedió a mencionarlas. El primer elemento a considerar para el presidente electo es la memoria, sobre la cual “el Uruguay ya lo resolvió y hoy nadie duda y nadie deja de pensar, en esos 20 de Mayo, de lo que estamos hablando”.

El segundo componente es la verdad. Orsi afirmó: “Si alguien alguna vez dudó, la verdad es la verdad: acá se violaron derechos humanos, acá hay mucha gente que está desaparecida, acá se atropellaron los derechos humanos de manera cruel e inaceptable”.

Por último, para el futuro presidente, “el tercero, es el de la justicia”, la cual “ha ido actuando” y tiene “las herramientas de avanzar y corregir”. Orsi sostuvo que la “justicia es parte de un poder del Estado”, por lo tanto, “yo no soy quién para analizar ni dudar de lo que los jueces determinan”.

“Para ser más concreto, si alguien duda o tiene indicios de que no se procedió de manera correcta, se hace cargo de lo que dice y tendrá sus razones”, consideró el exintendente canario, y agregó: “Yo no dudo jamás de lo que la Justicia de mi país imparte, más allá de si me gusta o no me gusta lo que determina”.