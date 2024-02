“Bienvenidos a la sucursal del cielo”, dijo el senador colorado Adrián Peña cuando recibía a las personas que llegaban a la Fiesta del Pollo y la Gallina, en el predio del Club de Leones de San Bautista, en Canelones. Allí se acercaron varios dirigentes de todos los partidos, y enseguida se notó que se trata de un año electoral, porque marcaron presencia varios precandidatos, como los colorados Gabriel Gurméndez, Robert Silva y Andrés Ojeda y el blanco Jorge Gandini. También fueron los senadores cabildantes Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech.

En el evento en sí, el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, empezó su discurso con una broma, diciendo que en la fiesta del pollo y la gallina también hay que “reivindicar al gallo, que hace parte de esta historia, porque está un poco discriminado”. Subrayó que la avicultura en Uruguay se ha venido desarrollando en forma importante: “Claramente, en los patrones internacionales, la carne aviar tiene un espacio de crecimiento si comparamos con los niveles de consumo de otros países”.

No estaba previsto que Lacalle Pou hablara en el evento, pero a último momento avisó que tomaría la palabra. Dijo que quizá la avicultura “no es de las actividades más conocidas”, pero suscribió que está “muy bien” que haya “dirigentes políticos de todos los partidos” en el evento. “El año que viene, en esta época, estará a punto caramelo de asumir un presidente de la República, que espero que venga [en la próxima edición de la fiesta]; si me invitan, yo voy a volver por última vez de presidente. Después, voy a volver, no sé, de algo”, dijo, y se ganó varios aplausos.

Lacalle Pou sobre el acuerdo de dragado: “Cambió el gobierno argentino y se dio”

Luego, en una rueda de prensa, Lacalle Pou habló sobre diversos temas de agenda. Primero fue consultado sobre el reciente acuerdo con Argentina para el dragado del puerto de Montevideo. Específicamente, se le preguntó qué tanto tuvo que ver el gobierno del presidente argentino Javier Milei en este hito. Lacalle Pou recordó que tanto en su campaña de 2014 como en la de 2019 tuvo ese tema en el programa de gobierno, y durante esta administración lo empezó a trabajar el excanciller Francisco Bustillo con el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, pero no pudieron concluir. Ahora, con la llegada de Milei, el canciller Omar Paganini, en conversaciones con su par argentina Diana Mondino, y con “el visto bueno del presidente Milei, se logró”, resaltó.

Lacalle Pou atribuyó este logro a que “cambia el punto de vista”. “La lucha entre puertos es más vieja que el agujero del mate, fuimos puerto antes de ser ciudad y país. O todos entendemos que el río es un lugar donde vamos a ganar, que la hidrovía es un lugar donde vamos a ganar, o seguimos de alguna manera evitando que el otro crezca. Uruguay tiene un gran puerto, tiene vocación de ser el hub logístico de esta región, y con esto hay un cambio sustancial económico en las posibilidades de Uruguay, de nuestra producción y de la región; es para todos”, reflexionó.

El mandatario destacó que este acuerdo antes nadie lo había logrado, con referencia a las administraciones frenteamplistas: “Cambió el gobierno argentino y se dio; se estaba trabajando antes, sí, diez años trabajándolo. Nadie lo había logrado”, incluso “con gobiernos del mismo signo, o gobiernos que teóricamente tenían buen vínculo”, apuntó. Consultado sobre si Argentina pidió algo a cambio de este acuerdo, contestó que “absolutamente nada”, y recomendó unas declaraciones de la canciller Mondino: “Que crezca el puerto de Uruguay va a hacer que crezcan los puertos argentinos”.

Luego, el mandatario fue consultado sobre la situación política de Venezuela, en particular, acerca de la inhabilitación de María Corina Machado como candidata a la presidencia de ese país. Dijo que Uruguay tiene “más que preocupación” sobre el tema y subrayó que ha dicho “más de una vez” lo que piensa del gobierno de Venezuela. “Lo dijimos en la oposición, lo dijimos el día que nos tocó asumir y se lo dijimos al propio [Nicolás] Maduro en las reuniones que hemos tenido: nosotros no tratamos de tener un punto de vista según nos guste más o menos un gobierno. Y la inhabilitación de María Corina Machado como la principal líder opositora es porque claramente es una elección en la que no se tiene ningún tipo de voluntad de que sea transparente ni que puedan competir todos. No sé cómo se le llama a eso según el color político, pero claramente no estamos ante elecciones libres y democráticas en Venezuela” finalizó.

Orsi: “Si estamos separados, es más bravo y si estamos enfrentados, es imposible”

En el evento también estuvo el intendente de Canelones y precandidato frenteamplista, Yamandú Orsi. En el encuentro con el mandatario, se saludaron con un cordial apretón de manos. Más adelante, tomó la palabra por apenas cinco minutos. Subrayó que en el evento había muchos actores políticos y también el presidente de su fuerza política, Fernando Pereira. Agregó que los políticos deben acercarse “más” a la actividad productiva y que el evento en el que estaban presentes fue “una clara demostración” de que “todos” están comprometidos.

“Si estamos separados, es más bravo y si estamos enfrentados, es imposible. Cuando lo que interesa es la actividad económica, el sacrificio de nuestra gente, y cuando lo que interesa es la obtención de la proteína para que nuestra gente pueda comer y para que podamos exportar, ahí no hay otro remedio que encontrarnos en esos puntos donde sabemos que están las claves para sacar adelante no sólo la actividad sino al país entero”, subrayó en tono conciliador.

Orsi dijo que podría hablar “de los apoyos de la intendencia y llevarlos a números”, con referencia al papel que jugó la comuna en la organización del evento, pero prefirió “agradecerles a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, del municipio y de la intendencia, que agarran esto con mucho entusiasmo y que lo sienten como una fiesta propia”.

A todo esto, en una rueda de prensa, Orsi fue consultado sobre el hecho de que la intendenta de Montevideo y también precandidata frenteamplista, Carolina Cosse, anunció un equipo programático para trabajar en su campaña. Ante la consulta de si está conformando un equipo similar, Orsi contestó: “Yo me pienso apoyar en el equipo programático del Frente [Amplio], liderado y dirigido por Ricardo Ehrlich y Álvaro García, con 30 comisiones. Como el Frente va a llevar un programa único y estuvo mucho tiempo elaborándolo, creo que [hacer un comando programático propio] sería duplicar el esfuerzo, en mi caso. Obviamente, cada cual resuelve los equipos, pero tenemos un muy buen equipo de programa en el Frente”, ratificó.