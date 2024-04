Durante la rueda de prensa, Orsi fue consultado por las críticas del precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado, quien aseguró que el FA tiene previsto en su programa subir impuestos. “La reforma tributaria ya la hizo el Frente en el 2007”, recordó, y por eso “no vamos a aumentar impuestos”, aseguró. Asimismo, lanzó que “cuando las encuestas no dan como uno piensa” se sale “a decir este tipo de cosas que se alejan de la realidad”.

“Ojalá el Partido Nacional, a quien él representa, hubiese podido cumplir con aquellas condiciones que plantearon: dijeron que no iban a aumentar los impuestos y aumentaron el 2% a las compras con tarjetas”, acotó, y reiteró que Delgado “no debería elegir este camino cuando los números no le dan bien”. “Yo me puse a revisar el programa a ver dónde podría haber alguna señal de eso, no lo encontré, no está”, sentenció.