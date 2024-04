Si se comparan los movimientos en la interna de los partidos, los tiempos electorales parecen relativos. Por ejemplo, mientras en el Partido Colorado el diputado Gustavo Zubía analiza bajar su precandidatura, que anunció hace mucho tiempo, y en el Frente Amplio el senador Mario Bergara resolvió esta semana salir de la competencia, en el Partido Nacional (PN) está el caso del senador Juan Sartori, que todavía sigue analizando si será precandidato. Este martes fue clave para el empresario en ese sentido, porque mantuvo reuniones con dos precandidatos del PN por separado: Laura Raffo y Álvaro Delgado.

En el abanico de posibilidades que analiza está la de no postularse y en cambio apoyar a alguno de los dos correligionarios (según fuentes nacionalistas, en ningún momento Sartori planteó reunirse con los otros precandidatos de su partido, como el senador Jorge Gandini, por ejemplo).

A las 18.00, Sartori arribó a la sede de campaña de Delgado, en bulevar Artigas y Chaná. Luego del encuentro, que duró cerca de una hora y media, Sartori dijo en rueda de prensa que “muchos están esperando” qué decisión tomará, si será precandidato o apoyará a alguien dentro del PN. El senador se fue de la reunión con un sobre con varias hojas impresas que contenían la encuesta publicada en las últimas horas por Equipos Consultores, que lo ubica tercero en la interna blanca, detrás de Delgado y Raffo, y arriba de Gandini. Consultado sobre si está analizando apoyar a Raffo o Delgado, Sartori contestó que todavía tiene “todas las posibilidades abiertas” y que “en muy poco tiempo, máximo dos semanas”, tomará una definición, “porque también es importante para todo el partido” saber cómo aportará.

“Ustedes saben que yo ya fui un candidato importante en la última elección, mi compromiso está totalmente intacto, y por esa razón no descarto absolutamente nada, porque tengo ganas de aportar lo máximo posible”, aseguró Sartori, y remarcó que hasta el momento “todas las opciones son posibles” y que “donde mejor se pueda aportar, ahí estaremos”.

Por otra parte, Sartori valoró positivamente los números que arrojan las encuestas en las que es considerado: “Ni siquiera soy candidato todavía y, sin embargo, estoy marcando en las encuestas tanto o más que la gran mayoría de los candidatos, por lo menos de mi partido. Eso demuestra que los tiempos de la gente no son los tiempos de los periodistas ni de los políticos. Es más, a mí me sorprende en la calle el poco interés que hay por la elección, la gran mayoría no sabe ni cuándo es”, analizó.

Sartori subrayó que quedan 45 días para inscribir las listas en la Corte Electoral, por lo tanto, “en teoría todavía quedan 45 días para decidir”; de todos modos, insistió con que “bastante antes de eso” tomará una decisión. Agregó que esto “no es un remate, sino una decisión personal”, en la que pesan “una cantidad de temas”, por lo tanto, “no se trata de estar discutiendo o negociando con uno o con el otro, sino de trabajar en equipo” para ver cómo puede aportar hacia adelante.

Por último, el senador fue consultado por la prensa sobre si ideológicamente se ubica en el herrerismo o en el wilsonismo, y contestó que no se define “en función de esas corrientes pasadas”. “Yo tengo una visión que es bastante propia, y habrán visto que hasta en el Senado no siempre voto con mi partido, sino que en algunos temas voto con un lado y en otros con otro lado. Voto con una visión más pragmática, más moderna y más propia, y creo que por eso es que todavía la gente me sigue siguiendo, porque es un camino propio”, aseguró.

En términos generales, dijo que fue una “muy buena reunión, hablando de casi todos los temas”, tanto de la interna del PN y las elecciones como también sobre temas de gobierno. “Tuvimos varios puntos de encuentro en temas de inserción internacional, de los grandes problemas que está sufriendo el país hoy, y de cómo mirar hacia adelante, en el momento en que vamos a terminar trabajando todos juntos, toda la coalición, para lograr volver al gobierno dentro de unos meses”, afirmó.

Según supo la diaria por fuentes blancas, la reunión con Raffo fue de mañana, en la casa de la precandidata, en la que Sartori le dijo que todavía no decidió qué hará. Se trató de una charla de “análisis partidario y del país”, pero no de “ingeniería electoral” (el toma y daca de una posible alianza), por lo que tampoco hubo “demandas” de ninguna de las dos partes, sostuvieron las fuentes.