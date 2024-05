El precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi concurrió este miércoles al acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores y después del discurso del presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo a la prensa que hay “algunos temas que compartimos y otros en los que tenemos discrepancias”, como “el camino a seguir para mejorar la seguridad social”.

Orsi planteó que si bien “el diagnóstico” que hace el PIT-CNT respecto a “la situación de los jubilados” y “las faltas de cuidados es compartido”, recordó que el Frente Amplio (FA) resolvió dar libertad de acción respecto al plebiscito para reformar la seguridad social.

Recordó que él tuvo una posición desde el principio sobre la convocatoria al plebiscito y que el FA continuará el análisis de la propuesta.

“El Frente seguirá analizándolo. Yo tengo claro por qué no acompañé la juntada de firmas y por qué no acompaño el plebiscito. Si el Frente toma otra resolución, yo voy a alinearme, pero así como hay compañeros en el FA que piensan que no es conveniente, yo pienso lo mismo”, expresó.

Orsi también planteó que la coalición de izquierda decidió mantener el sistema de ahorro individual como una modalidad, y señaló que una de las razones por las que no comparte el plebiscito es que hoy “no estamos en condiciones” de eliminar las AFAP. De todas formas, dijo que está dispuesto “a dar la discusión sobre el lucro. Porque una cosa es que exista y otra cosa es cómo hoy se está llevando adelante y cómo estamos recibiendo los beneficios de eso”. “Yo creo que hay que revisarlo. No tengo duda”, agregó.

“Lo que la gente te va diciendo es que no se está dando lo que esperaban, por eso creo que hay que revisarlo, como todo. Incluso hay posiciones que dicen 'bueno, vayamos sólo hacia las AFAP del Banco República'. Yo, como buen uruguayo que soy, que no tuve más remedio que ir a una AFAP, soy muy hincha del Banco República, entonces me siento como con esa espalda cubierta. Ahora, el tema de fondo es el ahorro individual, el lucro. Ahí yo creo que está la madre del borrego”, manifestó.

El precandidato también se refirió a otros temas de los que abordó Abdala “en los que está bueno detenerse”, y destacó la diversificación de la matriz productiva y el “fortalecimiento de la industria como sector de la economía central para generar un desarrollo de verdad”.

Consultado sobre el planteo de reducción de la jornada laboral, Orsi sostuvo que hay varios elementos a tener en cuenta, por ejemplo, si se puede asegurar que “la gente después no busque otro trabajo más y en vez de tener seis horas, trabaje 12”, y aseguró que “eso suele pasar”. “Como siempre, el movimiento sindical tira temas complicados arriba de la mesa como para que demos el debate. No son discusiones livianitas. Yo estoy de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, pero con algunos limitantes”, sostuvo.