Este jueves, en La Huella de Seregni, se reunió el comando de campaña de Yamandú Orsi, compuesto por delegados de los distintos sectores que apoyan su precandidatura a la Presidencia dentro del Frente Amplio (FA).

La reunión se da en una semana marcada por la confirmación de que la denuncia en su contra por agredir a una mujer trans era falsa, la imputación de Romina Celeste Papasso y Paula Díaz y el subsiguiente archivo de la causa.

Este tema se tocó sólo en “la primera parte de la reunión”, donde se hizo “simplemente la puesta a punto del estado de situación”, dijo Orsi en la rueda de prensa posterior; el centro estuvo en “los siguientes pasos en la campaña y cómo seguir, cómo articular mejor”.

La reunión, de acuerdo a lo que reconstruyó la diaria, se centró en hacer un “diagnóstico” de la situación de la campaña a partir del archivo de la causa. En sus primeras intervenciones, los sectores respaldaron el accionar del equipo legal de Orsi por no “caer en el griterío de los primeros días”, explicó una fuente.

Por su parte, el senador de la Vertiente Artiguista Edgardo Ortuño explicó que la reunión “se centró en seguir adelante con la campaña” y se acordó “trabajar en este comando más asiduamente con los cabezas de lista”.

“El tono general es que hay una inflexión positiva en la campaña”, valoró Ortuño, porque con la denuncia “se trató de cuestionar una de las fortalezas de Yamandú que es su credibilidad, y sale fortalecido” porque “el manejo” que hizo Orsi “estuvo a la altura de un presidente”: “la ponderación, la sobriedad y la firmeza con la que se manejó” llevan también a “despejar dudas” para una “parte del electorado”.

En materia de campaña, van a “seguir planteando la conclusión de que acá hubo una denuncia falsa con el objetivo de afectar políticamente al candidato” y en este caso “el único que no la vio es el presidente de la República”, continuó Ortuño, pero tampoco quieren “que distraiga de encarar los 50 días finales de la campaña” mientras esperan “que a nivel institucional se establezca la responsabilidad detrás” de la denuncia.

A Orsi le “preocupa” que Lacalle “no haya sabido leer” sus afirmaciones

De acuerdo con el exintendente de Canelones, estos hechos “para nada” modifican los planes de campaña, sino que “fortalece la línea que traía”. “Yo ya di vuelta la página”, aseguró, y dijo creer que “Fiscalía procedió, actuó con mucha rapidez y contundencia”, ahora se limitará a ir “las veces que tenga que ir”.

Desde su equipo de abogados se ha insistido además en que Papasso y Díaz no trabajaron en la denuncia falsa por sí solas. Consultado por esto y por si le gustaría que se llegara hasta el fondo del asunto, entendió que “en realidad no importa” si le “gusta”. “Cuando yo considero que algo no está bien o cuando cualquier ciudadano considera que algo no está bien” y se “usa el tema penal, por supuesto que uno pretende que la Justicia tome cartas en el asunto y resuelva”.

Sobre los tintes “políticos” que dijo en su momento que tenía la denuncia, Orsi señaló que “cuando el Partido Nacional resolvió lo que resolvió y tomó la decisión de expulsar de sus filas a una persona que había hecho lo que había hecho” es porque “evidentemente tiene ribetes políticos esto, no es porque yo fuera hincha de Bella Vista, es porque soy candidato de una fuerza política que tiene grandes chances de llegar al gobierno”, aunque de todas formas insistió en que no lo atribuye “a una cuestión partidaria”.

Consultado respecto a las declaraciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que cuestionó que el FA hablara de una operación política, Orsi aseguró que no le molestó, sino que le “preocupa que no haya sabido leer lo que yo dije”.

Criticó que el presidente no entienda “que por abajo están pasando cosas”, que son tanto “cosas malas pero también cosas buenas”, como “aquellas” que llevan a un “nivel de acuerdo” como que “no debe volver a pasar”. El asunto “tiene una dimensión política que no puede ser desdeñada, no puede ser despreciada, ojalá pueda entenderlo un poco mejor”, dijo en referencia a Lacalle Pou.

Si bien descartó impulsar un diálogo con los demás candidatos sobre este tema, sí fue consultado por el equipo de trabajo conformado por el FA para dar una respuesta rápida a los “ataques” que puedan sufrir los precandidatos; Orsi explicó que es “una especie de fuerza de análisis rápido de las cosas y resolver rápido”.

“Vos precisás, además de la flota que a nivel político tenés desde el punto de vista organizativo, espacios de acción rápida”, y es “bueno” tener esta herramienta “a tiro porque van a empezar a pasar cosas, tenés que responder rápido, no podés esperar a reunir el organismo, y está bien”.

“Mesas temáticas” para aportar al plan de gobierno

En concreto, a partir de ahora, su comando de campaña tendrá que “reagendar o plantear cuestiones de agenda y las características de las actividades” como por ejemplo “giras al interior y cómo priorizar algunos lugares del área metropolitana”.

“Lo otro que se vio es gente que está pidiendo” realizar “aportes” a la campaña “en cuanto a temas concretos”, por lo que “la idea es encontrar los espacios como para que esas propuestas lleguen”, y por eso se instalarán “mesas temáticas para pensar juntos”.

Esta semana la precandidata Carolina Cosse presentó su Plan País para un posible gobierno, con propuestas para el plan de gobierno. Orsi dijo que no hará algo similar, pero que van a presentar “espacios de pensamiento en base a lo que el programa del Frente dice”.

“Seguro que con los equipos de Carolina, de Andrés [Lima], nos sentaremos después de junio todo el Frente a armar el plan de gobierno, no considero que yo lo tenga que hacer ahora, sí es bueno que haya espacios de reflexión”, acotó e insistió con que “hay que generar mesas de trabajo para empezar a darle forma al programa y generar propuestas concretas”.