“Se han quejado que la discusión en este recinto es pasarnos cuentas y no hablar del tema de Venezuela, pero es lógico increpar como fuerza política a la oposición que se erige en el país como la gran defensora de los derechos humanos”, comenzó su intervención el senador nacionalista Luis Alberto Heber. “Si se ubican en esa posición, lo que exigimos es coherencia", agregó. “No me hablen mas de terrorismo de Estado, no tienen autoridad si no condenan al terrorismo de Estado en Venezuela”, concluyó Heber.

“Hay que lavarse la boca antes de hablar del FA y derechos humanos en esta sala”, le respondió el senador frenteamplista Sebastián Sabini, en referencia a lo sufrido por la militancia frenteamplista durante la dictadura.