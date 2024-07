El exfiscal de Corte Jorge Díaz se refirió este lunes a los hechos sucedidos recientemente en Artigas, que terminaron con la condena del intendente, Pablo Caram, la exdiputada Valentina dos Santos y el subsecretario municipal Rodolfo Caram, y planteó que “hay que hacer investigación por lavado de activos” para determinar qué ocurrió con los ocho millones de dólares apropiados por autoridades y funcionarios de la intendencia.

“¿Dónde están esos ocho millones de dólares?”, se preguntó Díaz y señaló la necesidad de esclarecer dónde está la plata, cuál fue su destino y en qué se invirtió. “Es mucha plata. Hay que hacer una investigación por lavado de activos para identificar esos bienes para decomisarlos y que vuelvan al patrimonio público”, expresó en entrevista con el programa Nada que perder, de M24.

El exfiscal dijo que esta situación no puede terminar sólo con las condenas en la Justicia porque “ocho millones de dólares es muchísimo dinero para cualquier organismo público, me imagino que para la Intendencia de Artigas será muchísimo dinero”, sostuvo. “Pero, además, ¿a dónde fue?, ¿se usó para financiar campañas?, ¿se afanó para los 'corona' o fue para los bolsillos de determinadas personas?, ¿para quiénes? Eso es lo que falta, y hasta ahora no sabemos si se va a hacer”, agregó.

Díaz dijo que “imagina” que las autoridades de la Secretaría Nacional para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo concurrirán este lunes a Artigas “poniéndose a disposición del fiscal para seguir investigando estos hechos” o que se habría hecho una denuncia en la Fiscalía de Lavado de Activos en Montevideo para que se investiguen estos hechos.

“El lavado de activos no es solamente del narcotráfico y, si efectivamente ese dinero fue para financiar campañas, tenemos otro problema que es la financiación de los partidos”, manifestó.

El senador frenteamplista Mario Bergara se pronunció el viernes pasado en la misma línea y señaló en rueda de prensa que “siempre es bueno tener la mayor transparencia y cantidad de información al respecto” y “hay que ver si ese dinero era para satisfacer a esas personas o si tenía otros fines”.