Los integrantes de Madres y Familares de Detenidos Desaparecidos ingresaron este jueves de mañana al Batallón de Infantería 14, luego de que el martes se encontraran restos óseos en el predio militar.

A la salida, Ignacio Errandonea, vocero de la asociación, dijo a la prensa que estuvieron conversando con la antropóloga Alicia Lusiardo, que lidera el Grupo de Investigación en Antropología Forense que se encuentra trabajando en el desenterramiento de los restos en el predio militar. “Se le preguntó más que nada por los temas técnicos, el tejido que se había encontrado, la posición”, relató.

De todas formas, Errandonea sostuvo que si bien “quisiera que la identificación estuviera ya”, desde Familiares saben “que esto lleva su tiempo”. “Es un trabajo científico que lleva su tiempo y nos tenemos que adaptar a esos tiempos. Vamos a saber al principio, como pasó con Amelia [Sanjurjo], el sexo, edad aproximada, si se puede establecer, estatura”, explicó. Luego se deberán realizar las pruebas de ADN para determinar la identidad y esperan que esta vez “coincida con las muestras que se tienen en el banco familiar”.

Errandonea explicó que el Batallón 14 ha sido “señalado muchas veces como sitio de enterramiento”. Sin embargo, “los militares nos han mentido toda la vida, pero para que una mentira más o menos fuera un poco creíble, hay que ponerle una cuota de verdad”. En ese sentido, recordó que los militares señalaron al Batallón 14 como sitio de enterramiento “precisamente para decirnos que habían sido desenterrados, cremados y las cenizas esparcidas o románticamente tiradas al mar”.

Agregó que los militares elaboraron una “gran mentira para decirnos: ‘no busquen más muchachos porque no los van a encontrar’. Y la prueba está acá. Los vamos encontrando, los encontramos en el 13, que también nos dijeron que habían estado enterrados en el 13, que los habían desenterrado y traído para acá”.

“Ahora, la pregunta, la angustia, la bronca, ¿cuál es? ¿Cuándo las Fuerzas Armadas van a decir toda la verdad? Las actuales Fuerzas Armadas, porque ellos tienen la información, ellos saben dónde están. Ellos pueden saber toda la información y terminar con este calvario de una vez por todas”, sentenció Errandonea.

“El compromiso de Madres y Familiares es que los vamos a encontrar a todos”, resaltó el integrante de la asociación y llamó al “poder político” a ponerse “de una vez por todas a la altura y dejarse de buscar en gotitas, dejarse de la mezquindad de: ‘yo hice más, yo hice menos’. Hacer acuerdos políticos para generar una política de Estado para exigirle a las Fuerzas Armadas absolutamente toda la verdad. Sabemos y tenemos pruebas que hay mucha documentación que no la han entregado. Y es hora de que el poder político, de una vez por todas, le dé la orden a las Fuerzas Armadas a que abran todo, pero absolutamente todos los archivos”.

Errandonea señaló que “los archivos existen” y que cuando la asociación los ha solicitado la respuesta no es que “no están más”, sino que “dicen: ‘no los tengo’. “Es sencillo, tenemos documentado, por ejemplo, que microfilmaron, no en el periodo de la dictadura, desde el 83 hasta por lo menos 2004, porque hay rollos de 2004, si hay un rollo número 1 y hay un rollo 3074, ¿cuántos rollos hay? ¿Y por qué conocemos menos de la mitad? ¿Dónde están el resto? Y a eso no dan respuesta, y el poder político lo permite, no le exige las respuestas, sabemos de otros archivos que existen y también pasa lo mismo”, cuestionó.

La presencia del PIT-CNT

Daniel Diverio, representante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, también concurrió hasta el predio militar este jueves y dijo a la prensa que tenía “sensaciones encontradas”. Por un lado, señaló que se trata de “la confirmación de lo que pasó en Uruguay, donde hubo terrorismo de Estado, donde se encontraron escenarios complejos con trabajadores, trabajadoras y parte del pueblo, donde no solamente se les apresó, se les torturó, se violó, incluso asesinó y se intentó ocultar esa realidad”. Por otro, agregó, esto muestra “la firmeza de que el pueblo uruguayo va a seguir buscando hasta encontrar el último compañero o compañera desaparecida”.

Diverio sostuvo que hay “una cobardía muy fuerte” por parte de muchos militares y sostuvo que todavía son insuficientes los esfuerzos que se hacen para obtener la verdad. “A este gobierno, a los gobiernos anteriores y a los que vengan, permanentemente los vamos a estar presionando para que hagan realmente lo que tienen que hacer, que es encontrar la información suficiente para poder encontrar a todas nuestras compañeras y compañeros”, concluyó.