Luego del archivo de la investigación sobre las presuntas responsabilidades penales de los exjerarcas implicados en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, el exministro del Interior Luis Alberto Heber se refirió al tema en una conferencia de prensa. El senador, que renunció al cargo ejecutivo en el marco de la crisis política que desató la causa, subrayó que toma esta decisión del fiscal Alejandro Machado como una “victoria”, ya que fue acusado de que “había hecho las cosas mal”.

“Acá han explotado muchas bombas, en un campo minado como es el Ministerio del Interior, y ninguna me ha tocado ni rozado; por lo tanto, salgo como entré, limpio”, aseguró Heber, y apuntó que en aquel momento desde la cartera se hicieron “averiguaciones” porque la Fiscalía así lo solicitó, pero Marset “no estaba requerido por la Justicia” y “la Policía no puede investigar por sí misma si no hay un fiscal” detrás del caso. Partiendo de esto, Heber enfatizó que el pasaporte “fue correctamente entregado”.

En cuanto a las consideraciones hechas por el fiscal Machado en relación con el ocultamiento de información en el Senado, el exministro afirmó que son “consideraciones de carácter personal y político”, algo que, dado su rol, “no corresponde”. “El fiscal tiene que ser objetivo en cuanto a establecer si hay o no delito”, agregó en ese sentido.

Más allá de eso, Heber destacó que durante su comparecencia al Parlamento –instancia en la que también concurrieron el excanciller Francisco Bustillo, la exvicecanciller Carolina Ache y exsubsecretario Guillermo Maciel– habló “en varias oportunidades de las comunicaciones telefónicas entre los subsecretarios”. “No hubo ocultamiento y no hubo mentiras. Se podría decir que no se habló de los chats, pero porque no se preguntó; en todo caso, hay una omisión de quienes me interpelaban por no preguntar en qué consistían esas comunicaciones”, subrayó el senador.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, Heber admitió en una entrevista que fue un error no mostrar los chats en el Parlamento.