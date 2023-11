Luis Alberto Heber volverá a su banca en el Senado tras la renuncia al Ministerio del Interior luego del escándalo relacionado al narcotraficante Sebastián Marset. El exministro se mantiene firme en su postura respecto a lo dicho en el Parlamento cuando el Frente Amplio lo interpeló por el tema. A su entender, los chats en los que el exsubsecretario Guillermo Maciel le decía a la exvicecanciller Carolina Ache que se trataba de un delincuente “pesado y peligroso” son “irrelevantes” y por eso no se pusieron sobre la mesa ante los legisladores.

De todas formas, Heber admitió este jueves en entrevista con Desayunos informales que fue un error no haberlos presentado en la interpelación. “No nos pareció importante la forma en la que se comunica Guillermo. Hoy, con el diario del lunes, podemos decir que fue un error de apreciación del momento. No me pareció que era un tema de relacionamiento personal entre Maciel y Ache algo que importara. Se hizo una tormenta en un vaso de agua, se habló de un gran ocultamiento, no es un gran ocultamiento”, sostuvo.

Al igual que lo hizo en Fiscalía, cuando acudió como indagado en el caso, Heber sostuvo que “no se le oculta la información” al Parlamento porque “se dijo que se habían comunicado”. A su entender, el mensaje de advertencia de Maciel a Ache sólo daba cuenta de que se necesitaba saber si estaba preso en Dubái, información que requería la Dirección Nacional de Drogas. “Le está diciendo Guillermo, con buen criterio, que es una persona peligrosa, para que se ocupe, para que nos dé la información, entonces ese elemento de ese chat, que es una advertencia paralela para que no lo tome livianamente, es irrelevante”, comentó.

“Estoy como indagado en la causa, fui a la Fiscalía a declarar y dije lo mismo que en el Parlamento. El fiscal me preguntó por qué no se dieron los chats y le dije que me pareció irrelevante. Cuando yo hablé de las comunicaciones nadie me preguntó más en el Senado, nadie me preguntó cómo fueron las comunicaciones”, destacó.

“Yo he explicado que nos parece irrelevante el contenido, lo que era relevante era saber si estaba preso. Lo importante del tema era saber si estaba preso, fue la estrategia que personalmente usó Maciel para obtener la información, y se obtuvo. Drogas necesitaba saber si estaba preso o no, fue una averiguación, no se estaba investigando”, detalló Heber, quien destacó que Marset no tiene ninguna causa para ser investigado en Uruguay. De hecho, volvió a levantar sospechas sobre el rol de Fiscalía, en tanto aseguró que en 2022 se archivaron “rápidamente” tres causas en las que Marset estaba investigado.

Por otro lado, Heber se deslindó de la reunión que mantuvieron Maciel, Ache y el exasesor del presidente Roberto Lafluf en la que se pidió que se eliminaran las conversaciones entre los subsecretarios, algo a lo que finalmente Ache se negó. “Yo no participé en esa reunión, no participé en los chats, eso está en la Justicia. No podemos entrar en el detalle de cuándo se protocolizó, Maciel no los borró porque por algo lo pudo protocolizar, vamos a ver qué determina la Fiscalía de todo este episodio, que para mí es irrelevante”, insistió.

Para Heber es “horrible” el proceder de Ache, que grabó y presentó en Fiscalía conversaciones privadas con el excanciller Francisco Bustillo. “Me parece que en primera instancia son conversaciones de carácter privado que se estaban grabando, me parece horrible, es lo primero que me nació. Me pareció horrible que se haya grabado una conversación de carácter personal de gente que trabaja junta en el gobierno”, subrayó.

El caso Penadés

Herber también habló sobre el caso de Gustavo Penadés, su correligionario en prisión por más de 20 delitos relacionados a abusos sexuales. Cuando surgieron las primeras denuncias a comienzo de año, Heber, al igual que otros integrantes del gobierno, respaldó al entonces legislador, algo que fue interpretado como presión hacia la policía y la fiscalía.

“En la primera declaración que hice digo que es Penadés el que va a hacer la denuncia por difamación, no había denuncia judicial, es más, la persona que lo acusaba decía que no iba a ir a la Justicia. Por lo que no hay interferencia del Ministerio del Interior cuando el tema no está en la Justicia”, se excusó, a pesar de que un mes después de que el caso estuviera en la Justicia Heber volvió a defender a Penadés, y en ese momento dijo que “si se confirmaba, no era la misma persona que yo conocía. Fue una distancia muy grande con Penadés luego de que empezaron a hacer otras denuncias”.

“Si me preguntás si me tengo que arrepentir de la primera declaración, quizás el arrepentimiento era haber creído que iba a hacer la denuncia de difamación y no la hizo. Por el contrario, se actuó por oficio por Fiscalía y terminó con 22 delitos y 11 víctimas; muchos lo lamentamos, inesperado, increíble, una gran desilusión, un golpe para la familia de él muy grande”, dijo.

Más allá de sus 40 años de trabajo conjunto, para Heber el tema Penadés es algo que no se debe relacionar con el Partido Nacional. “Hemos tenido un golpe muy duro del punto de vista personal y político. Era un legislador reconocido por todas las bancadas, no entendemos cómo pudo haber tirado toda su vida de esta manera y estar en la situación que está. Es realmente muy doloroso todo, pero es un tema personal, no partidario, no tiene nada que ver con nuestro partido, nuestro sector, ni nuestra lista; es un tema personal y tiene que asumir la responsabilidad personalmente. Los amigos no lo reconocemos”, sostuvo.