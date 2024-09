Luego de que la fiscal Silvia Porteiro solicitase el desafuero del senador frenteamplista Charles Carrera para indagarlo sobre un presunto delito de abuso de funciones mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017), y de que el legislador anunciase que dejará su banca para concurrir a la Justicia, este jueves a la tarde ingresó formalmente al Parlamento la renuncia del dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), la cual, en principio, será aceptada en una sesión extraordinaria de la cámara alta la próxima semana.

La senadora del Partido Nacional Graciel Bianchi dijo este jueves en rueda de prensa que el trámite “es sencillo” y que la renuncia sólo requiere una mayoría simple para ser aceptada. Si bien puntualizó que jurídicamente la cámara alta tiene la potestad de “aceptar o no” la renuncia, aseguró que “obviamente en este caso, al menos por lo que sé de la coalición, se le va a aceptar”. “Es una sesión lamentable, porque todos estamos muy mal por estas cosas”, agregó. El primer suplente de Carrera es Daniel Garín.

El senador del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía, coordinador de la bancada de senadores del FA, dijo a la diaria que seguramente la sesión se fijará “la semana que viene”, una vez que se haya coordinado con la vicepresidenta Beatriz Argimón. Consultado sobre el tenor de la discusión que tendrá lugar en el plenario, Mahía consideró que “debería ser una sesión donde rápidamente se trate la solicitud de un legislador que se pone a disposición de la Justicia, renunciando no sólo a los fueros sino al propio Senado, eliminando todo vestigio de privilegio, por lo tanto, no debería tener mayores complejidades, si no se hace un acto político”, expresó.

Consultada al respecto, Bianchi dijo a la diaria que probablemente “va a haber debate” en sala. “No tengo dudas de que, por lo menos, el senador Jorge Gandini, que fue el denunciante [de la comisión investigadora del Parlamento], va a acreditar por qué considera que hay fundamentos jurídicos, y después veremos”, manifestó. En efecto, este miércoles, en conferencia de prensa, Gandini adelantó que “el expediente” de la investigadora de la gestión de Carrera, “sin duda, se abrirá en esa ocasión”.

La fiscal Porteiro analiza un posible delito de abuso de funciones por la atención presuntamente irregular de Víctor Hernández, quien en 2012 quedó parapléjico a raíz de una bala perdida en La Paloma, en circunstancias no esclarecidas por la Justicia, pero se presume que la bala salió de la casa del entonces subcomisario Marcos Martínez. Posteriormente, Hernández recibió atención durante tres años en el Hospital Policial y tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales. Porteiro plantea que de la investigación penal realizada hasta el momento “surgen evidencias suficientes” para proceder a pedir la imputación de Carrera.

La comisión investigadora del Parlamento estudió este caso; el FA no formó parte de la comisión y acusó una “persecución política” hacia Carrera. Para Bianchi, la no participación del FA en la comisión fue “un error grueso” y “sin antecedentes a nivel parlamentario”.

Carrera volvería al Senado

A todo esto, Carrera será nuevamente candidato al Senado por la lista 609 en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. Carrera ocupa el tercer puesto, por detrás de Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez. En las elecciones de 2019, la lista del MPP fue la más votada en todo el país, al igual que en las pasadas elecciones internas, cuando obtuvo 114.007 votos, esto es, más que todo el Partido Colorado. Actualmente el MPP tiene cinco senadores y, por el número que ocupa en la nómina, se da por descontado que Carrera será electo senador para la próxima legislatura.

Gandini opinó que Carrera tiene que renunciar también a ser candidato en la 609, “para no tener que renunciar después, cuando la causa ya esté abierta”. Un integrante del Secretariado Ejecutivo del FA aseguró a la diaria que, en ese escenario, Carrera “va a tener que renunciar”, ya que en el FA “nadie se va a amparar en los fueros”. Señaló que la candidatura de Carrera al Senado no se trató en el Secretariado, en el que existe un “respaldo unánime” en torno a la resolución de Carrera.

El pedido de desafuero de la fiscal Porteiro llegó una semana después de que la Corte Electoral aprobase la lista 609. La hoja de votación “ya está firme”, señalaron a la diaria desde la Corte Electoral, por lo que no puede ser modificada.

En diálogo con la diaria, la diputada frenteamplista Cecilia Cairo, que encabeza la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del MPP, dijo que “llama la atención, o por lo menos genera un poco de suspicacia, que [el pedido de desafuero] pase 30 días antes de las elecciones”. “No puedo decir que tenga algo que ver, pero puede parecer”, agregó.

Sobre la candidatura de Carrera al Senado, Cairo dijo que el dirigente del MPP “es inocente hasta que se pruebe lo contrario” y señaló que, desde el punto de vista logístico, el retiro de su candidatura “es imposible” dado que actualmente “hay más cinco millones de listas ya impresas en todo el país” que ya están siendo repartidas en la calle.