El pedido formal del Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado (PC) a Pedro Bordaberry para que sea candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) duró menos de 24 horas: el senador electo y líder del sector Vamos Uruguay ya transmitió a la interna del partido que no será el representante colorado dentro del lema común de la Coalición Republicana. “No hay necesidad de seguirle insistiendo a alguien que no quiere”, dijo a la diaria la secretaria general del PC en Montevideo, María Eugenia Roselló.

Bordaberry, que en agosto del año pasado ya había descartado la posibilidad de postularse a la comuna capitalina, no ha hecho declaraciones a la prensa. Luego de que el sector Unir para Crecer, encabezado por el senador electo Andrés Ojeda, propusiera su nombre como candidato a la IM, Bordaberry se limitó a retuitear publicaciones de Montevideo City Torque y notas de prensa en las que se desestima su hipotética candidatura.

“La postura de Pedro es que no entremos en esto para que no le hagamos más daño al partido”, afirmó a la diaria un dirigente de Vamos Uruguay. No obstante, señaló que en el sector hay una molestia doble; primero, “por la desprolijidad” de Unir para Crecer, “que se pasó dos meses barajando nombres y presentándolos a la prensa y en ningún momento generó la consulta formal previa con el otro sector”; y segundo, porque “a último momento quieren venir a apretar a Pedro y hacerlo culpable”.

Roselló señaló que el CED está “en sesión permanente” desde el martes a la noche y apuntó que, tras la negativa de Bordaberry, “se está viendo otra posibilidad”. Consultada sobre la posibilidad de que el PC no presente un candidato propio, pero igualmente apoye a la Coalición Republicana, es decir, al candidato del Partido Nacional, Martín Lema, Roselló dijo que “esa es la última opción”. “Yo insisto en que el PC tiene que tener un candidato, no es viable que no tengamos un candidato”, expresó.

No tener un candidato propio “no es el fin del mundo”

Esto último, sin embargo, no sería una novedad. En las elecciones departamentales y municipales de 2020, en alianza con el resto de la coalición de gobierno, el PC compitió bajo el lema del Partido Independiente y respaldó la candidatura de la nacionalista Laura Raffo. De hecho, el último candidato colorado a la IM fue Ricardo Rachetti, quien en 2015, bajo el lema del Partido de la Concertación –que compartió con Edgardo Novick y Álvaro Garcé–, obtuvo menos de 16.000 votos (1,8%).

Consultado al respecto, Diego Riveiro, diputado electo por Unir para Crecer y miembro del CED, dijo a la diaria que actualmente “se está manejando algún otro nombre” y sostuvo que, “en principio, la idea es analizar todas las posibilidades dentro del partido y después, en caso de que no se pueda, como última opción, apoyar a Lema”, lo cual, a su entender, “no es el fin del mundo”. “Lo que más molesta es que esto habla de cómo el partido se toma el proyecto de Montevideo; en todo caso, terminaremos ahí porque no hemos logrado tomarnos seriamente el proyecto de Montevideo”, manifestó.

A título personal, Tulio Tartaglia, edil departamental del PC, dijo a la diaria que, “no teniendo un candidato natural”, esto es, alguien que “sabe cuánto cuesta el cordón cuneta, sabe cuánto cuesta el metro de asfalto, sabe lo que está pasando en La Cachimba del Piojo, que es un arroyo que se inunda”, en definitiva, alguien que “la población ve que habla de todos los temas municipales”, el PC debería considerar la posibilidad de no presentar un candidato propio.

“En las actuales circunstancias, en lo personal, yo estoy a favor de que el PC vaya acompañando la fórmula de Lema, obviamente con un primer suplente del PC”, expresó Tartaglia, si bien puntualizó que, como “hombre de partido”, si el PC resuelve presentar un candidato propio, respetará “lo que diga el partido”.

Del mismo modo, Gustavo Facciola, edil departamental del PC, dijo a la diaria que, en lugar de “poner a un tipo que no pegue y que después termine votando mal”, a su modo de ver, “lo mejor” sería apoyar la candidatura de Lema. “Ya está, vamos con Martín Lema, no inventemos más, y vamos a ver si de acá a cinco años empezamos realmente a hacer un proyecto colorado para Montevideo”, expresó.

En tal sentido, Facciola sostuvo que dentro del PC “el tema municipal y departamental siempre se deja para último momento”, algo que “ya es estructural”. “No se le da importancia y después, cuando las papas queman, se sale a buscar el candidato y no es fácil”, afirmó; y agregó que “no es culpa de nadie y es culpa de todos”.

Un dirigente de Vamos Uruguay señaló a la diaria que en este momento “la opción políticamente más viable para el partido es ir con Lema”; de todos modos, la fuente subrayó que esto sería “un fracaso en la gestión del secretario general del partido”, en referencia a Ojeda.