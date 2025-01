El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, aseguró que su fuerza política “no ha reconocido a [Nicolás] Maduro como presidente de la República [Bolivariana de Venezuela]”, ya que ni el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni el del Centro Carter de Estados Unidos han convalidado su triunfo, documentos que el FA consideró como referencia para definir su postura.

En una rueda de prensa al finalizar la reunión de la bancada del FA este lunes, Pereira fue consultado sobre el pedido del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) al gobierno electo presidido por Yamandú Orsi para que invite al expresidenciable venezolano Edmundo González, a quien consideran presidente legítimo del país caribeño, entendiendo la invitación como “una señal clara de que Uruguay está del lado de las fuerzas democráticas en la región”.

Pereira manifestó que los colorados “tienen derecho a pedir”, pero “quien invita es el gobierno electo”, y cuestionó que en Venezuela “hay una situación demasiado difícil como para que Uruguay esté haciendo peleítas internas”. “Ahí lo que hay es déficit democrático, hay problemas graves, hay problemas graves desde fuera de Venezuela y desde dentro de Venezuela”, aseveró Pereira.

“Lo que nos pide la oposición es que definamos un punto de vista”, dijo Pereira, y reiteró que la ONU y el Centro Carter “lo que han dicho es que no hay evidencia –que es lo que dice el Frente Amplio– para poder admitir que Maduro es el presidente legítimo de los venezolanos”. Insistió en que “en la medida que esos informes no cambien, el Frente Amplio no va a cambiar su posición ni va a pasar a una posición radical”.

Además, explicó que tuvo la posibilidad de hablar con una de las personas que fue por el Centro Carter a la elección en Venezuela, “y me dijo con toda claridad que no habían podido verificar los resultados electorales de un sistema que tiene muchas fortalezas, no es un sistema vulnerable”, afirmó Pereira.

El presidente expresó que “lo que espera” hacer su fuerza política “es generar las mejores condiciones para un diálogo profundo en Venezuela que termine con una salida democrática que ha sido varias veces frustrada en los últimos meses”. Consultado por las actas electorales presentadas por la oposición venezolana, Pereira dijo: “Yo no las vi”. Y cuestionó: “Yo cuando veo gente de Uruguay manifestando que dan por sentado que los resultados son claros, pregunto en qué se basan”.

El frenteamplista expresó su preocupación por el uruguayo detenido en Venezuela y pidió que se lo “libere rápidamente”. “Hay un uruguayo que está, desde nuestro punto de vista, ilegítimamente detenido y, si no es así, el gobierno actual venezolano, liderado por Maduro, debería explicar las razones por las cuales está detenido un ciudadano uruguayo que entró a Venezuela”, afirmó Pereira.

Sobre las expresiones que el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, emitió la semana pasada sobre Venezuela, Pereira dijo que, “cuando nosotros decimos que el Frente Amplio es un partido de hombres libres y de mujeres libres, es que los uruguayos y uruguayas del Frente Amplio pueden opinar, incluso siendo ministro, nadie es más que nadie en el Frente Amplio”.