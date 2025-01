La rambla de Montevideo se tiñó de rojo, azul y amarillo este jueves por la tarde cuando una gran cantidad de personas se congregaron en la plaza Simón Bolívar para manifestarse en contra de la asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, quien se proclamó ganador luego de las controvertidas elecciones del 28 de julio. El acto de investidura está previsto para este viernes 10 y fue precedido por una serie de movilizaciones a nivel global impulsadas por el expresidenciable Edmundo González Urrutia.

Engalanados en el rojo aterciopelado de la camiseta de la selección venezolana de fútbol y con banderas ondeando a lo alto, los manifestantes se congregaron en torno a Gustavo Becerra, el nexo de González Urrutia en Uruguay. Tras colocarse a los pies de la estatua de Simón Bolívar, caudillo de su país, Becerra aclamó: “Estamos aquí por el libertador, no estamos aquí por otra cosa. Resolvimos estar aquí por él”.

Becerra dijo tener “toda la convicción” de que el expresidenciable opositor pueda tomar posesión del mando. También se refirió al “mensaje” de “seguir adelante” de la líder opositora María Corina Machado, pese a los “intentos” del “régimen” de Maduro de detenerla, que “ya no tiene más herramientas que la represión para tratar de quedarse en el poder”. “El verdadero poder es este que está aquí en este momento, es cada uno de nosotros”, contrastó.

En esta línea, se refirió a su reaparición en Caracas y dijo que el hecho de salir a una calle “totalmente militarizada” para luego ser detenida demuestra que “hace lo que ella promete”. El dirigente político resaltó que la líder de la oposición venezolana “dejó su vida” para “entregarse en cuerpo y alma al rescate y a la lucha de Venezuela” e instó a “seguir a su lado”.

Así, llamó a los presentes a “mantener la lucha” para que “se cumpla el mandato” que el electorado venezolano puso en manifiesto, lo que le valió el vitoreo del público. A su vez, subrayó que el conflicto no es “un tema de parecer”, sino “de vida o muerte” y de “democracia o dictadura”, y consideró que “las dictaduras son monstruos que nacen en las naciones”, por lo que, “hayan nacido de la derecha o hayan nacido de la izquierda, son dictaduras”.

“Venezuela nos ha dado mucho: nos dio la vida, nos dio todo, y estamos en este momento al servicio de Venezuela para rescatarla”, resumió Becerra, y recalcó: “Es el deber de cada uno de los venezolanos”. También llamó a “tener serenidad”, ya que, según dijo, “van a venir momentos difíciles”.

Becerro aseguró, en diálogo con la diaria, que si Maduro asume el poder este viernes, se convertirá en un “presidente de facto”, “que en pocos días tendría que dejar el poder por la misma presión del mundo”. Sobre este asunto, el dirigente venezolano destacó que algunos países de América del Sur, que han sido cercanos a los gobiernos chavistas en períodos anteriores, hayan pronunciado que no concurrirán a la asunción de Maduro. Tal es el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric.

“Por respeto a la transición” en Uruguay, no hubo un pedido de reunión con Orsi

El pasado sábado, González Urrutia visitó Uruguay y se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou. Horas antes de encontrarse con el presidente uruguayo, se había reunido en Argentina con el presidente de ese país, Javier Milei, para luego viajar a Estados Unidos a encontrarse con Joe Biden, y a Panamá para visitar al mandatario José Raúl Mulino. En todas estas visitas, González Urrutia entregó actas de las elecciones de julio del pasado año. En Panamá, en tanto, dejó todas las papeletas emitidas por el sistema de voto electrónico que la oposición venezolana pudo recolectar. Según Becerro, fueron casi 80% de las actas totales.

La visita de González Urrutia generó ciertos cuestionamientos desde el oficialismo uruguayo, que criticó que no se haya encontrado con el presidente electo, Yamandú Orsi. Incluso, el expresidente Julio María Sanguinetti aseguró que la reunión entre ambos no se generó porque Orsi prefirió no generar un cortocircuito con el PIT-CNT, que es “madurista”.

El dirigente colorado y director nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Osta, presente en la movilización, dijo a la diaria que Orsi “perdió una oportunidad de mostrar una actitud de apertura” tras no haber concretado una reunión con González Urrutia en su visita a Uruguay, algo que dijo no debía depender de “esperar” que el dirigente le solicitara una.

Luego de que se le preguntara si cree que el presidente electo se manifestará sobre los últimos hechos, Osta dijo: “Estimo que sí, pero eso dependerá de su capacidad de movimiento”, que, consideró, es “muy poca en estos temas dentro del Frente Amplio [FA]”.

Sin embargo, según confirmaron desde el comité organizador de la visita de González Urrutia a Uruguay, no hubo una solicitud de reunión de parte del venezolano hacia Orsi. “Soy parte del comité organizador de la visita del mundo González Urrutia, y voy a ratificar simplemente que, por el corto tiempo de la visita, solamente se concretó una solicitud a Presidencia. ¿Por qué no se concretó una solicitud al presidente Orsi? Por respeto al proceso de transición. Entendemos que va a haber espacios y va a haber momentos donde definitivamente entre los dos gobiernos democráticos, tanto el de Uruguay como el de Venezuela, va a haber futuros encuentros”, dijo Becerra.

Para Osta, la detención de Corina Machado es “otro acto más aberrante de la dictadura de Maduro”, y respaldó el comunicado que emitió la cancillería en respuesta al hecho.

Consultado acerca de qué puede hacer el gobierno al respecto, el dirigente colorado dijo que “cada uno hace lo que puede” y que tanto su partido como la administración de Lacalle Pou trabajaron “en todos los niveles” en la medida de lo posible.

De igual manera, recordó que también aún falta ver “cómo se dilucida” el propio “frente interno de Venezuela”. En esta línea, dijo que habrá que prestar “atención” a las próximas horas para ver cómo se terminan de suscitar los hechos, y dijo que aspira a que “haya una posibilidad cierta” de entablar “un camino democrático” y “entender” que “la elección la ganó González Urrutia”.

Gustavo González: Maduro “de socialista no tiene nada, pero tampoco me sumo al canto del imperialismo”

El oficialismo insistió en los últimos días en que el FA y el gobierno electo se expresen sobre la legitimidad del próximo gobierno venezolano. Desde el gobierno de Orsi aseguraron días atrás a la diaria que no emitirán postura sobre esto hasta tanto no asuman el poder, el próximo 1° de marzo.

El secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, Gustavo González, aseguró en diálogo con la diaria que está “preocupado” por lo que pueda suceder este viernes. “Creo que es una situación en que está absolutamente polarizado el país; no tengo idea de cuál puede ser el desenlace final. Creo que Maduro no va a aflojar, porque tiene todo el respaldo del Ejército. Veo muy difícil que pueda haber una flexibilización, pero por otra parte la oposición está acaudillada por gente que es realmente de derecha, que no ofrece ninguna salida de izquierda”, dijo.

Para González, el gobierno de Maduro “de socialismo no tiene absolutamente nada”. “Yo no comparto su postura, pero tampoco me subo al canto del imperialismo norteamericano, un país que no tiene ningún derecho a hablar ni gestarse como defensor de la democracia”, criticó.

El senador Mario Bergara también fue crítico con Maduro este jueves, entrevistado en Desayunos informales, y señaló que “no se pueden avalar” las últimas elecciones. “Está claro que la población venezolana no votó los datos que dio el Tribunal Electoral de ese país. No tienen lógica y no se han mostrado las actas”, afirmó.