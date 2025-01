La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) implementó un nuevo sistema para avisar a los conductores que transitan rutas nacionales si superan los límites de velocidad.

Según explicó la cartera en un comunicado, quienes cometan una infracción recibirán un aviso a través del Correo Uruguayo, lo que permitirá la notificación rápida al conductor “para que no acumule infracciones sin su conocimiento”, expresaron desde Comunicación Presidencial. Además, esta vía se suma al aviso de notificaciones a través de SMS, “que llega al usuario en un plazo máximo de 4 días con el detalle de la infracción”.

Los conductores registrados en el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) deberán tener actualizada su información de contacto para asegurarse de recibir las notificaciones.

Desde la cartera informaron que estas nuevas comunicaciones no reemplazan la notificación oficial que se realiza a través del Diario Oficial (IMPO), por lo que no constituyen una notificación formal de la multa, y el no recibirlas no exime del pago de la misma.

La subjefa de la División Seguridad en el Tránsito del MTOP, Teresa Aisemberg, informó, en diálogo con el portal presidencial, que para visualizar el detalle de la infracción se puede consultar el sitio del MTOP y advirtió que el sistema nunca solicitará datos adicionales.

“Si recibe un mensaje solicitando información personal o redirigiéndolo a un enlace, recomendamos comunicarse con el call center del Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito (CSIT), una línea gratuita que atiende dudas y consultas sobre fiscalización electrónica de velocidades y reclamos de semáforos”, sostuvo el MTOP.