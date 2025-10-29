Alejandro Sánchez, Yamandú Orsi y Jorge Díaz, durante la conferencia en la que comunicaron la rescisión del contrato con Cardama, el 22 de octubre en Torre Ejecutiva.

La resolución del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama estuvo en los primeros lugares de la agenda política en los últimos días y lo seguirá estando, ya que la oposición se dispone a interpelar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por este tema. Además, el hecho motivó un cruce esta semana entre el expresidente Luis Lacalle Pou y el actual presidente de la República.

La Usina de Percepción Ciudadana realizó un relevamiento entre el viernes 24 y el martes 28 de octubre para conocer la opinión de la población sobre el tema. El 48% se manifestó de acuerdo con la decisión del gobierno (40% “muy de acuerdo” y 8% “de acuerdo), el 24% está en desacuerdo (16% “muy en desacuerdo” y 8% “en desacuerdo), mientras que el 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% no está al tanto del tema y el 5% no sabe o prefiere no contestar.

Quienes están más de acuerdo con la decisión del gobierno son las mujeres, los mayores de 30 años, las personas de nivel socioeconómico bajo y los residentes en el interior, mientras que quienes están en contra son mayormente los hombres, mayores de 30 años, de nivel socioeconómico alto y de Montevideo. Entre los jóvenes, el 26% no estaba al tanto del tema; en esta franja etaria prima, de todos modos, el apoyo a la medida del gobierno, que supera en más de 20 puntos el rechazo.

Si bien los votantes frenteamplistas están alineados mayormente con la decisión del gobierno y la mayoría de los votantes coalicionistas hacen suya la postura de la oposición, el 17% de los votantes de la Coalición Republicana apoya la medida del gobierno de rescindir el contrato con Cardama.

Por otra parte, consultados sobre si lo sucedido afecta su opinión sobre el gobierno anterior, que fue el firmante del contrato con el astillero español, el 42% respondió que la afecta negativamente, el 31% que no la afecta ni negativa ni positivamente, el 13% que lo hace positivamente, el 9% no estaba al tanto y el 5% no supo o no contestó.

Aquellos para quienes lo sucedido con Cardama afectó más negativamente su imagen del gobierno anterior son mayormente hombres, mayores de 30 años y residentes en Montevideo. Al 22% de los votantes de la coalición lo que pasó les afectó negativamente su imagen de la administración de Luis Lacalle Pou.

Ficha técnica Se obtuvo información para una muestra de 500 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base a estratos de sexo y edad, a partir de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta, vía Whatsapp, y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

.