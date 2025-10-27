Los partidos de la Coalición Republicana (Nacional, Colorado e Independiente) han resuelto interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ante la continuidad en el cargo del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien desde agosto está en la mira por ejercer de forma simultánea su función pública y varias tareas en mutualistas privadas. La semana pasada, la oposición volvió a pedir su renuncia luego de que el programa Así nos va, de Radio Carve, informara que Danza ha marcado tarjeta en forma remota en su trabajo de docente en el hospital Pasteur mientras realiza recorridas en el interior como titular de ASSE.

Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) resolvió apoyar la interpelación a la ministra, que ya había sido advertida la semana pasada por los colorados, blancos e independientes, en caso de que el presidente Yamandú Orsi mantuviese su respaldo a Danza. Luego de esta advertencia, tanto el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, como Lustemberg ratificaron públicamente la continuidad de Danza.

El diputado del PC Felipe Schipani, miembro del CEN, dijo a la diaria que la situación de Danza es “insostenible” desde el punto de vista jurídico, funcional y ético. En cuanto al primer punto, dijo que “no hay duda de que hay una violación del artículo 200” de la Constitución, dado que “Danza está como presidente de ASSE teniendo vínculo con instituciones que están actualmente conjuntamente con ASSE en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud”.

Desde el punto de vista funcional, Schipani dijo que “queda claro que, en virtud de todas las ocupaciones que tiene, no puede brindarle [el] tiempo que reclama ser el presidente del principal prestador de salud”. “Nosotros entendemos que quien preside ASSE tiene que ser alguien que se dedique full time, porque ASSE es un verdadero gigante; [tiene] un millón y medio de usuarios, presencia territorial en todo el país; no podemos tener un presidente part time que tome ASSE como un kiosquito más de los tantos que tiene”, afirmó.

En cuanto al tercer punto, el aspecto ético, Schipani dijo que este lunes hicieron una “valoración ética” partiendo “de aquello que dijo [José] Mujica de que el que quiera venir a hacer plata a la política se equivoca”. Danza, sostuvo, “tiene que ser consciente de que no puede dedicarse a hacer plata, o el servicio público o ejercer su profesión, y obtener cuantiosos ingresos como tiene”, señaló.

Con todo, Schipani lamentó la instancia de la interpelación, ya que, a su entender, Lustemberg “es de las mejores ministras que tiene este gobierno”. Sin embargo, resaltó que “ella lo ha respaldado y tiene que asumir la responsabilidad política”. “Se va a dar la contradicción de que Lustemberg es una reconocida pediatra, ha resignado cuantiosos ingresos por el ejercicio profesional para dedicarse a la función pública, pero bueno, va a tener que defender a alguien que se ve que no quiere resignar un solo peso para presidir ASSE”, agregó.

El diputado del PC dijo que la interpelación “está planteada en la Cámara de Diputados”, si bien aún no hay una fecha definida. El día será fijado por la ministra y por el presidente de la cámara baja, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir.