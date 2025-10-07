Este martes por la mañana, tras el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la liberación de los uruguayos Ana Zugarramurdi y Rodrigo Ciz, detenidos por Israel por integrar la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, Mabel García, madre de Zugarramurdi, confirmó en diálogo con la diaria la excarcelación y dijo que el dúo de coterráneos se encuentra en un hospital de Jordania, uno de los países que participó en los esfuerzos diplomáticos para concretar su liberación.

En ese país los recibió un cónsul honorario con “agua, comida, ropa y productos de higiene”, según detalló una amiga de Ciz a este medio. “Estaban allí hasta hace un rato y están perfectos los dos, en muy buen estado de salud”, complementó García al respecto.

Desde Jordania, al este de Israel, Ciz va a desplazarse hacia Estambul, Turquía, y luego a Hamburgo, en Alemania, donde reside su esposa. Arribará este miércoles al mediodía en horario local. Zugarramurdi, por su parte, viajará hacia Madrid en la noche de este martes para después volver a Uruguay, según narró su madre, pero aún no se determinó la fecha de su llegada.

“Pudimos hablar con Ana un momento desde el hospital y nos dijo que estaba bien y que estuviéramos tranquilos. Fue muy lindo poder verla y ver que realmente están bien”, expresó García.

La madre de Zugarramurdi también pudo confirmar que efectivamente, como suponía con base en la información que recibió y en línea con lo que informó la diaria tras el primer contacto, estaba en una prisión a unos 100 kilómetros de Tel Aviv. “Una cárcel de máxima seguridad” que era “muy hostil” aunque “ella lo pudo transitar bastante bien todos esos días que estuvo allí, que fueron cinco”, describió.

Consultada sobre las condiciones de reclusión de su hija, García no lo pudo precisar ya que el diálogo que mantuvieron fue muy acotado. “Ya sabremos más adelante. Lo que puedo decir es que están bien y con buen ánimo”, aclaró.

Se enteró de la liberación este martes a las 6.00 de la mañana producto de su “contacto permanente con cancillería”. Jorge Muiño, director General para Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, les comunicó la novedad e informó que “fueron expulsados y no deportados” de Israel. “Para deportarlos tendrían que haber firmado un documento que decía que ellos estaban tratando de entrar en forma ilegal a Israel, y ellos no firmaron eso porque no era cierto. Eso les demoró unos días más. Hay otras personas que salieron más rápido porque fueron deportadas, pero Ana fue expulsada de Israel a Jordania”, explicó.

García valoró la actuación de las autoridades como muy positiva porque “estuvieron siempre presentes en lo que necesitáramos” . “Por suerte terminó este periplo”, concluyó.