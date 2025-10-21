El 16 de octubre, la diaria publicó un comunicado de la agrupación del exdiputado Alfonso Lereté, del Partido Nacional, que ponía sobre la mesa una batalla interna dentro de la misma lista, la 400 de Canelones (de Aire Fresco), con la agrupación liderada por el diputado Juan Pablo Delgado –el titular en la segunda línea, cuyo suplente es Lereté–. El grupo de Lereté declaró “persona non grata” a Delgado por supuesto “incumplimiento político”, ya que aseguran que hubo un acuerdo previo a la elección, según el cual Delgado le iba a dejar su banca a Lereté, algo que no sucedió –el 24 de octubre Lereté asumirá su cargo como director por la oposición de la Agencia Nacional de Vivienda–.

Luego de ese comunicado, desde el grupo de Delgado salieron al cruce con otro comunicado, fechado este domingo y firmado por varios de sus dirigentes. El comunicado señala que, luego de reunido el Comité Ejecutivo de la agrupación Avanzamos Juntos de Canelones (Lista 900), “ante el intento agraviante de pretender desacreditar a nuestro líder, el diputado Juan Pablo Delgado, por parte de personas vinculadas al señor Alfonso Lereté, declara, por unanimidad, el respaldo en todos sus términos al accionar de nuestro líder, quien ha tenido una conducta intachable, tanto en la actividad política como personal, fiel a nuestras costumbres partidarias y que no hacen más que elevar la confianza en el sistema político”, se señala en el texto.

Además, subrayan que rechazan “toda calumnia perpetrada por aquellos que sólo entienden la forma de hacer política basada en el engaño y la difamación como prácticas habituales”. “Entendemos que está más que claro que la ciudadanía se expresó legitimando a nuestros representantes. En ese sentido, no seremos mezquinos de contraponer su voluntad en beneficio de aquellos que sólo miran su situación personal, olvidándose de los valores democráticos”, finaliza el comunicado.