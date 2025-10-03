Este jueves, la Intendencia de Montevideo (IM) firmó un acuerdo con la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos del Uruguay, para poner en práctica una estrategia de gestión de residuos que fomente la economía circular, el cuidado del ambiente y el reciclaje.

El acuerdo reconoce el rol del clasificador mediante una participación activa en el sistema de gestión de residuos. Además, permitirá conocer la situación actual de los clasificadores en Montevideo, para crear oportunidades laborales que mejoren las condiciones de trabajo por medio de la capacitación y la infraestructura.

El próximo paso será formar una comisión entre la comuna y la organización sindical, con la finalidad de reunir información, apoyar las iniciativas existentes, crear nuevas estrategias para mejorar las condiciones laborales y asegurar que la participación de las personas clasificadoras sea efectiva. La Unión de Clasificadores y la IM estimularán el desarrollo del trabajo seguro y sostenible, e impulsarán la participación de clasificadoras en las zonas del departamento que necesiten más apoyo.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan Departamental de Gestión de Residuos de la intendencia, que pone como centro la educación ambiental y el trabajo colectivo.