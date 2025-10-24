Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas ante aumentos de casos de covid-19, en la Torre Ejecutiva (archivo, 2021).

El expresidente Luis Lacalle Pou fue galardonado este martes con el premio Personalidad Tributaria del Año, que entrega la organización civil The 1841 Foundation. Se trata de una distinción que reconoce a “aquellas personalidades que, mediante su gestión o influencia, han contribuido de manera significativa a la implementación de políticas tributarias consistentes con la libertad individual”.

Lacalle Pou recibió el premio de manos del presidente de The 1841 Foundation, el abogado argentino Martín Litwak. En un comunicado, la organización civil destacó que durante su mandato Lacalle Pou posicionó a Uruguay como “un referente regional en materia de estabilidad institucional y previsibilidad tributaria, algo poco común para la región”.

“Su enfoque equilibrado, que combinó una gestión responsable del gasto público con políticas que incentivaron la inversión y la creación de empleo, refleja los valores que The 1841 Foundation promueve desde su creación: la competencia tributaria como herramienta de desarrollo y el respeto por los derechos de los contribuyentes”, agrega la fundación.

Luis Lacalle Pou recibe el premio Personalidad Tributaria del Año. Foto: s/d de autor, difusión.

De acuerdo con su página web, The 1841 Foundation se creó para defender tres “derechos fundamentales”: el derecho a “no ser tributado innecesaria y punitivamente”, el derecho de expresarse en contra de los gobiernos que “no protegen la privacidad individual” y “los derechos de los gobiernos a proteger y promover jurisdicciones con impuestos bajos o tributariamente neutrales”.

La organización civil destacó especialmente la gestión de Lacalle Pou durante la pandemia y “los cambios que su gobierno introdujo al régimen de ‘vacación fiscal’ existente en Uruguay”, los cuales favorecieron “la mudanza al Uruguay de empresarios y profesionales que no sólo invirtieron, contrataron trabajadores, adquirieron bienes y servicios y pagaron impuestos en el país, sino que, varios años más tarde, aún continúan haciéndolo”.

The 1841 Foundation presentó el galardón otorgado a Lacalle Pou como “una obra de arte original del artista Daniel Genovesi, especialmente concebida para la ocasión”.