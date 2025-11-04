La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió este martes abrir un sumario administrativo con separación del cargo para el funcionario Leonardo Hofemblatt, tras la divulgación de una foto de una mujer desnuda en el despacho que supo ocupar Marcelo Sosa, vicepresidente del prestador público de salud durante el gobierno pasado, según señalaron a la diaria desde ASSE. La imagen, con fecha del 24 de agosto de 2023, fue divulgada el lunes por el periodista Eduardo Preve.

Hofemblatt, quien ingresó por designación directa durante la anterior administración para desempeñarse como secretario de Sosa, fue presupuestado en el organismo público en febrero de este año, ya en el marco de la transición de gobierno.

En una carta enviada a las actuales autoridades de ASSE, difundida por El País, Hofemblatt asume la responsabilidad del hecho. En la misiva, el exsecretario de Sosa ofrece sus “más sinceras disculpas”: “Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente [Sosa], el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla. Asimismo, [quiero] disculparme con el resto del personal de la oficina donde me desempeñaba, quienes tampoco tenían conocimiento de estos hechos”, expresó.

Hofemblatt dijo sentirse arrepentido por la situación y señaló que la filtración de la foto afecta tanto su intimidad como su confianza. “Aunque no justifique, fue un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado, aunque reconozco el exceso del mismo”, añadió.

Sosa, en tanto, se mostró indignado. “Es lamentable que alguien a quien uno le da confianza termine haciendo eso en una oficina. Que ASSE haga lo que tenga que hacer, que investigue y que vaya a fondo”, declaró el abogado e integrante del Partido Nacional a Montevideo Portal.