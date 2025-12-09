“Sepan que va a estar el compromiso de siempre, las horas de mi vida política dedicadas a que tengamos un mejor Uruguay, un gran Frente Amplio [FA] y a que Asamblea Uruguay sea digno de su historia, porque siento que este es un proyecto político imprescindible para la izquierda uruguaya”, manifestó el sábado el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tras ser elegido presidente de su sector, Asamblea Uruguay.

La agrupación celebró el sábado su tercera mesa nacional del año. En diálogo con la diaria, Mahía sostuvo que el objetivo del encuentro fue “fortalecer al sector, renovar su dirección en forma provisoria y reafirmar o trazar caminos hacia adelante”.

En la instancia se renovó el Consejo Político Nacional –con representación de la juventud del sector, del interior del país, de integrantes del Poder Ejecutivo y de gobiernos departamentales–, “que tiene como cometido ir hacia las elecciones internas del Frente Amplio del año 2026”. Mahía destacó el trabajo previo “de consulta y de acuerdo interno” previo a la mesa, el cual “va en la consolidación de un sector con historia en el Frente Amplio y que ha tenido como característica esencial una profunda conducta frenteamplista a lo largo de su historia”.

El fallecimiento del líder histórico del sector, Danilo Astori, en 2023, marcó la preparación de Asamblea Uruguay frente al último ciclo electoral. En las últimas elecciones nacionales, Seregnistas –el bloque que nuclea a Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y el Partido Demócrata Cristiano– votó peor que en 2019 y pasó de tener tres bancas en el Senado a una sola –que hoy ocupa Liliam Kechichian–, y de seis a cuatro en Diputados.

El proceso de autocrítica de Asamblea Uruguay empezó luego de las elecciones departamentales y municipales. Mahía apuntó que la perspectiva es que el sector tuvo “un desempeño electoral correcto, pero por debajo de las expectativas electorales”. El nuevo presidente del sector señaló que el enfoque es “mantener y, en lo posible, ampliar ese espacio [Seregnistas], porque hay mucha gente que tiene una mirada desde el astorismo y desde lo que es este lado de la izquierda, y creo que eso es muy importante para fortalecer la pluralidad del Frente”.

A su vez, Mahía dijo que las decisiones que se tomaron en el marco del pasado ciclo electoral “ahora tienen mayor tiempo para su maduración”, y sostuvo que Asamblea Uruguay, “siendo parte del espacio de Seregnistas, tiene una profunda vocación de gobierno y tiene además una presencia en el territorio nacional”.

De cara a las elecciones internas del FA, la mesa nacional del sector ratificó su decisión de apoyar la reelección de Fernando Pereira como presidente de la fuerza política. Al respecto, Mahía sostuvo que respaldar a Pereira “es respaldar un proceso que ayudó a que el Frente Amplio retomara el vínculo con su estructura en todo el país y con la sociedad civil, y que fue fundamental para ganar las elecciones nacionales”.

En ese sentido, señaló que aspiran a que durante este período de gobierno “no cometamos errores del pasado y que el Frente Amplio sepa, de manera crítica pero también constructiva, acompañar este proceso de este gobierno”, manteniendo las recorridas por el país “y estando en contacto con la estructura y con la sociedad en su conjunto”.

La renovación tras la muerte de Danilo Astori

“La trayectoria de Asamblea Uruguay estuvo indisolublemente ligada a Danilo, y el impacto de su desaparición física fue muy grande”, afirmó Mahía. En ese marco, el ministro señaló que, al igual que el FA en su conjunto, Asamblea Uruguay “tiene que forjar una nueva generación que tiene que ser protagonista de su tiempo”.

Mahía graficó que, así como el Movimiento de Participación Popular (MPP) deberá reacomodarse tras la muerte de su líder, José Mujica, Asamblea Uruguay deberá hacer lo propio, “sin la figura de Danilo, pero siendo contestes y herederos de esa posición de izquierda”.

Mahía resaltó que la presencia de integrantes de Asamblea Uruguay en los tres niveles de gobierno “va a permitir desarrollar los principios y valores que Danilo inspiró en el Frente y en el sector, pero desde otro lugar, con otras improntas que son distintas”.

Los énfasis programáticos que postula el sector, mencionó, son “la propuesta de un país innovador, integrado, en búsqueda de igualdad de oportunidades y que hace énfasis, por supuesto, en el desarrollo económico, pero también en políticas sociales, como la cultura, la educación, y en necesidades fundamentales, que es tener mejor calidad de seguridad, acceso a la vivienda y a la salud”.

Por otra parte, Mahía destacó que la juventud de Asamblea Uruguay, la Jota 21, “fue el factor fundamental para impulsar este proceso de renovación”. “Ellos fueron los que hicieron las propuestas, las trabajaron y para nosotros fue muy importante que particularmente fuera la Jota 21 la que promoviera la renovación de Asamblea Uruguay”, señaló.

Impuesto al 1%: “Nosotros llegamos al gobierno con un programa fiscal que no incluye este tipo de iniciativas”

A diferencia de Fuerza Renovadora y El Abrazo, que también celebraron encuentros nacionales este fin de semana, Asamblea Uruguay no se pronunció sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico del país para mitigar la pobreza infantil.

Consultado al respecto, Mahía apuntó que, si bien el tema fue planteado por algunos participantes de la mesa, no se incluyó en la declaración porque no se adoptó una resolución. “Entendimos que era para incorporar para adelante”, indicó.

“Yo estoy afín con que es un tema bueno para que la izquierda debata, en un contexto en que nosotros llegamos al gobierno con un programa fiscal que no incluye este tipo de iniciativas”, sostuvo. El presidente de Asamblea Uruguay consideró que es más “una discusión desde la perspectiva política general”, ya que “no está dentro de los compromisos asumidos por el Frente Amplio cuando ganó la elección nacional”.

“No negamos el debate, no negamos tampoco la justicia de ir a mayores niveles de equidad en lo tributario, pero hay un tema de oportunidad, y la oportunidad está determinada por los compromisos previamente asumidos a la elección nacional”, reafirmó.