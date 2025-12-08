Los sectores frenteamplistas Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y El Abrazo celebraron el sábado, por separado, encuentros nacionales. Las tres agrupaciones respaldaron el rumbo del gobierno y destacaron la aprobación del presupuesto quinquenal, que este martes se pondrá a consideración de la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. A diferencia de Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y El Abrazo se pronunciaron sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico del país para mitigar la pobreza infantil.

El respaldo al gobierno y su presupuesto

Asamblea Uruguay, que forma parte de la plataforma Seregnistas –al igual que Fuerza Renovadora–, celebró este sábado su tercera mesa nacional en lo que va del año, que estuvo marcado por el proceso de reestructura que atraviesa el sector desde el fallecimiento de su líder, el exministro de Economía y exvicepresidente, Danilo Astori, en 2023, así como también por el resultado electoral de 2024.

Por su parte, el congreso nacional de Fuerza Renovadora, que estuvo dedicado al exdiputado Gustavo Olmos, quien falleció en setiembre de este año, trabajó sobre las “señas de identidad” y la mirada estratégica del sector, y también sobre su estructura orgánica.

Fuerza Renovadora, sector liderado por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, sostuvo en su declaración que el ascenso de gobiernos de extrema derecha en la región impone “la primera gran tarea”, esto es, “defender la democracia uruguaya y este gobierno progresista que votó el pueblo uruguayo”.

El sector afirmó que “no hay atajos ni medidas puntuales que resuelvan los problemas estructurales del país de un plumazo”; y señaló que la falta de mayorías parlamentarias del actual gobierno exige “más diálogo, negociación y flexibilidad”, así como un “mayor apoyo” de las fuerzas del Frente Amplio (FA).

En tanto, El Abrazo, agrupación liderada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, marcó en su declaración que “la acción de nuestro gobierno, desde el [Poder] Ejecutivo y [el Poder] Legislativo, que se plasma en el presupuesto nacional, está dirigida a cambiar la realidad concreta en aspectos centrales que condicionan el futuro del país”.

Asamblea Uruguay, que eligió al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, como presidente del sector, afirmó en su declaración que el presupuesto “expresa en números el programa de gobierno que le propusimos a la ciudadanía; no sin complejidades y restricciones, pero sí centrado en los objetivos y necesidades de nuestro pueblo y con perspectiva de futuro”.

Las posiciones sobre el 1%

La propuesta de la central sindical de gravar al 1% más rico del país con una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas estuvo presente en los encuentros de El Abrazo y de Fuerza Renovadora.

Asamblea Uruguay, en cambio, todavía no ha discutido su postura sobre la iniciativa. El diputado del sector Luis Gallo explicó a la diaria que la mesa nacional de Asamblea Uruguay fue fijada con varios meses de antelación, con la reestructura del sector como tema principal, por lo que el impuesto al 1% “no estaba en la discusión”. Señaló que este tema se empezará a tratar en la próxima mesa nacional.

El Abrazo aseguró que comparte “filosófica y políticamente” la “necesidad de gravar más a los que tienen más (ingresos y acumulación de capital)”. En primer lugar, el sector destacó los cambios tributarios incluidos en el presupuesto, orientados a “gravar a sectores de altos ingresos y a las multinacionales”.

El diputado del FA Alejandro Zavala, dirigente de El Abrazo, dijo a la diaria que las modificaciones impositivas que se aprobarán en el presupuesto están alineadas con el objetivo de gravar al 1% más rico; no obstante, “nadie lo está reivindicando” a nivel de la opinión pública. “Primero digamos que estamos haciendo esto, que concretamente va a suceder y es lo que va a financiar el presupuesto, no sólo lo incremental, sino que va a permitir corregir el déficit fiscal”, expresó.

El Abrazo sostuvo que la propuesta del PIT-CNT “debe ser analizada en el contexto político (nacional e internacional), teniendo especial relevancia al momento de su análisis su efectividad y consecuencias”. El sector coincide en “la necesidad de ampliar el margen de acción de nuestro gobierno para continuar orientando el gasto con criterios de justicia social”; en ese sentido, señaló que hay otras “reformas estructurales que ampliarían los márgenes de maniobra presupuestales”, como, por ejemplo, “profundizar la reforma de la Caja Militar, que tiene un déficit anual de 500 millones de dólares, o atacar la evasión fiscal del transporte carretero, que supera, según estudios de los propios empleadores, los 500 millones de dólares”.

Zavala sostuvo que el impuesto al 1% es “un camino” en la necesidad de ampliar el espacio fiscal “para poder implementar las políticas que son necesarias”, pero “hay varios caminos que son posibles y de justicia”.

Por su parte, en una declaración específica sobre “la actual discusión en torno a modificaciones tributarias para ayudar a erradicar la pobreza infantil”, Fuerza Renovadora celebró la instalación del debate, pero ratificó su “firme apoyo a la estrategia fiscal y de crecimiento económico adoptada por el gobierno nacional”. El sector destacó que el presupuesto “se mantiene en el camino permanente de dotar de mayor progresividad a nuestro sistema tributario y corregir inequidades existentes”.

Para Fuerza Renovadora, es “importante la discusión” a nivel global sobre la tributación de las grandes empresas multinacionales y los sectores de mayor riqueza. “No cabe duda de que un elemento central de todo proyecto progresista pasa por el combate a la desigualdad, tanto a partir del lado del gasto público como del sistema tributario”, señaló el sector. No obstante, advirtió que “debe tenerse siempre presente que estas discusiones no pueden conspirar contra las bases que sustentan, en la etapa actual, el necesario crecimiento económico”.

En diálogo con la diaria, la senadora Liliam Kechichian, referente de Fuerza Renovadora, dijo que el sector esperó a que el PIT-CNT presentara formalmente la propuesta, “con un apoyo técnico mayor y serio”, para emitir una opinión. Kechichian resaltó que el sector acompaña la discusión, así como el objetivo de erradicar la pobreza infantil detrás de la iniciativa, pero consideró que el “camino fiscal” que el gobierno planteó en el presupuesto es el que “requiere hoy todo nuestro esfuerzo, todo nuestro apoyo”.

“No nos podemos oponer a debatir porque nosotros siempre hemos intentado que los temas se intercambien, se debatan, pero hoy somos gobierno y, más allá de los discursos, tiene que haber propuestas que permitan a los gobiernos ser, en su gestión, eficientes”, sostuvo la senadora del FA.

La preocupación por la seguridad pública

La inseguridad, “señalada como el principal problema en Uruguay”, también fue analizada en los encuentros nacionales de los sectores frenteamplistas. Fuerza Renovadora afirmó que “la política de seguridad es un derecho humano fundamental” y sostuvo que “la seguridad y el sistema penitenciario están intrínsecamente unidos”. Para el sector, mejorar el sistema penitenciario “no es un acto de compasión”, sino “un acto de responsabilidad republicana”.

Asamblea Uruguay condenó “los hechos de violencia que ocurren en nuestro país, en los que el narcotráfico juega un rol protagónico”, así como la violencia intrafamiliar y de género, “que impactan a la sociedad en su conjunto y particularmente en el sistema educativo”. La agrupación reafirmó su “confianza en el trabajo que se viene llevando a cabo desde todo el gobierno con alto profesionalismo y compromiso”.

El Abrazo, en tanto, reconoció que “resta mucho camino por andar” en materia de políticas de género y de combate a la violencia basada en género. “La asignación presupuestal, en un área de muchísimo rezago histórico, es claramente insuficiente, somos conscientes de ello”, afirmó el grupo. No obstante, el sector destacó la posibilidad de que en las próximas rendiciones de cuentas haya “escenarios propicios para colocar con fuerza la necesidad imperiosa de dar un salto cualitativo al respecto”.

Las críticas al gobierno de Estados Unidos

En materia internacional, Fuerza Renovadora condenó de manera explícita las recientes acciones de Estados Unidos sobre América Latina. El sector rechazó la nueva “estrategia de seguridad nacional” del gobierno estadounidense, que “concibe a América Latina como su ‘zona de influencia’ y área de ejercicio de hegemonía al servicio de sus intereses”. “Afirmamos con claridad y convicción que los tiempos de la doctrina Monroe quedaron definitivamente atrás. América Latina debe ser una zona de paz y libertad”, afirmó el sector.

Fuerza Renovadora rechazó puntualmente el despliegue militar estadounidense frente a las costas venezolanas, así como los bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe, los cuales “implican el hundimiento de decenas de lanchas y la muerte de casi un centenar de personas”. La agrupación también rechazó el cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Tales acciones constituyen una clara e inadmisible violación al derecho internacional”, expresó el sector.

Sin mencionar situaciones concretas, Asamblea Uruguay expresó su “profunda preocupación por la situación bélica y las relaciones beligerantes que se están produciendo a nivel internacional en diversas regiones del mundo, incluida América Latina”. Estos hechos, señaló el grupo, se oponen “a los principios históricos defendidos por Uruguay en su política exterior: el apego al derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el multilateralismo como garantía de paz”.

Dar el debate tributario “sin prisa y sin pausa”

Este domingo, en tanto, asumieron las nuevas autoridades de la Vertiente Artiguista (VA), las cuales fueron electas en el congreso nacional que realizó el sector del FA a mediados de octubre. A través de una declaración, la Vertiente Artiguista también manifestó su respaldo al gobierno y destacó los “importantes avances” que se han realizado en lo que va de la gestión.

La agrupación también se refirió a la iniciativa del PIT-CNT. “Entendemos que el país enfrentará en este período importantes restricciones, así como también crecientes demandas sociales y necesidades de sectores importantes de la población”, expresó el sector; y afirmó que, “ante la necesidad de apelar a recursos extraordinarios para financiar algunas políticas prioritarias”, se “deberá procesar de manera responsable, sin prisa y sin pausa, un debate sobre iniciativas que permitirían obtener esos recursos necesarios”, como la propuesta de gravar a los grandes patrimonios no productivos con un adicional del impuesto al patrimonio.

Asimismo, la VA rechazó “la política intervencionista” de Estados Unidos; en concreto, “el enorme despliegue militar en el área del Caribe sur, que, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se transforma en una amenaza a los países de la región”, particularmente a Venezuela.

“La gravedad de la situación amenaza con desestabilizar de manera significativa la región. Frente a ello, reafirmamos nuestra visión americanista y antiimperialista, el apego a las normas del derecho internacional, el principio de no intervención en asuntos internos de los países y el rechazo al uso unilateral de la fuerza militar desconociendo los mecanismos multilaterales”, afirmó el sector.