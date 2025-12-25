Nasry Asfura durante las elecciones de Honduras, en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Foto: Johny Magallanes/AFP

Mediante un comunicado, la cancillería uruguaya “tomó nota” este jueves de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras de proclamar a Nasry Asfura como presidente electo de ese país. El conservador Asfura es empresario y fue alcalde de Tegucigalpa. El candidato opositor, Salvador Nasralla, denunció fraude en sus redes sociales, en particular “inconsistencias” en miles de actas.

La cancillería uruguaya marcó que la proclamación se produjo “tras un prolongado y polarizado escrutinio, que contó con el seguimiento y la supervisión de reconocidas entidades internacionales y regionales”, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, y mencionó que ambos organismos “han respaldado los resultados declarados por el CNE”.

A continuación, la cancillería felicitó a Asfura y expresó la voluntad del gobierno uruguayo de “trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe”.

Finalmente, reiteró su “total apoyo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en la región, elemento central para asegurar la paz, estabilidad, y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Asfura había sido respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien incluso llegó a amenazar desde su plataforma Truth Social, antes de que se conocieran los resultados: “Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!”, escribió.