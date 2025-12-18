Con el objetivo de hacer un balance anual y repasar temas de coyuntura, la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Carolina Cosse, visitó la diaria Radio este jueves. Adelantó que el lunes habrá una sesión extraordinaria de la cámara alta y que asumirá la presidencia desde el 27 de diciembre hasta el 3 de enero, cuando el presidente de la República, Yamandú Orsi, tome licencia, por lo que permanecerá en Montevideo.

Sobre el trabajo en el Parlamento, Cosse dijo que hay elementos “objetivos y subjetivos”. Entre los primeros, mencionó la aprobación de “una gran cantidad de leyes” al margen del presupuesto, como “el salvataje del Casmu, de la Caja de Profesionales y otras que tienen incidencia en la vida de las personas vinculados a la discapacidad” y puso como ejemplo que “ayer tuvo la segunda sanción [la ley] que hace obligatorio el control de la ferritina y la vitamina B12 en las embarazadas y ya tiene media sanción la de control del frenillo en los niños”, así como también “la ley del matrimonio infantil”, que eleva la edad para casarse sin autorización de los padres. Destacó que esas iniciativas “en una gran mayoría” lograron unanimidad o mayorías conformadas no sólo por los votos de su fuerza política, y eso tiene que ver “con Uruguay y una democracia que debemos proteger”, pero también “con un trabajo sistémico de diálogo, trabajo y estudio”.

Respecto de los elementos subjetivos, habló de su propio rol a la cabeza del Senado y dijo que aprendió “nuevas formas de ejercer la paciencia” y de “no congelar a las personas o los sectores en posiciones”, sino dejar que “los temas sean los que articulen las alianzas y el diálogo”. “Trato de que en la Asamblea todos puedan expresar su opinión y de que se respeten los límites de la urbanidad, porque lo importante es qué le queda a la ciudadanía de lo que discutimos”, dijo. En ese sentido, opinó que el papel de la sociedad “es fundamental” a la hora de plantear los temas, porque “no es lo mismo tratarlos sin la presencia o el testimonio de los interesados”.

A su vez, señaló que el Parlamento se encuentra en “un proceso de digitalización e introducción de inteligencia artificial” y que prevé abordar “la transparencia y la forma de medir”, porque “cuando decidís ponerle nombre a una escuela, cuenta como proyecto de ley”. “Hay que mirar cómo se mide la calidad legislativa en índices de otros lados del mundo”, dijo, y agregó que “el objetivo fundamental de este proyecto es la transparencia, mejorar la calidad, el control de la ciudadanía, la participación”, enumeró. En sus palabras, es necesario “medir mejor” y es importante mensurar “el impacto de la ley”.

El caso Andrés Ojeda

Sobre el debate por una posible violación de la Constitución que habría cometido el senador colorado Andrés Ojeda al solicitar el reexamen de una causa en la Fiscalía General de la Nación (FGN) que podría implicar su destitución, Cosse dijo que debe ser “prudente” porque “el destino de un representante nacional y los temas vinculados a la Constitución no son cosas que se pueda discutir a la ligera”.

“Hay que dar un tiempo a que estas cosas se discutan en la comisión correspondiente. Yo, como presidenta, tengo que dejar que esa discusión se procese, que se escuchen distintas opiniones y que eso vaya de la manera más seria y respetuosa posible”, afirmó.

Sobre el informe que elaboró la Dirección Jurídica del Poder Legislativo, dijo que “no es una opinión vinculante” y reiteró que “lo tiene que discutir el Parlamento en profundidad”. Por otro lado, vinculado a los dichos del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, respecto de que una posible destitución por mayoría simple no se descarta pero tampoco es “el mecanismo que nos gustaría utilizar”, Cosse dijo que “comparte esa sensibilidad” porque es necesario “estudiarlo bien y no son temas que se resuelvan con mayoría simple”. Directamente sobre la opinión del constitucionalista José Korzeniak, que fue duramente criticado por el propio Ojeda, Cosse dijo que solamente tiene “cosas buenas” para decir de él porque es “una gran persona y un gran constitucionalista”.

Por otro lado, sobre las críticas de los votantes frentistas por no ceñirse en este caso al consejo del profesional, señaló que “una de las fortalezas más grandes del FA es que los frenteamplistas puedan decir lo que quieran”, pero “para seguir un camino se necesitan dos elementos importantes”. “¿Qué es ser frenteamplista? Creer en un proyecto, en la transformación de la realidad, que el mundo sea un poco mejor, nos tratemos con más cuidado, haya oportunidades, haya una dignidad mínima. Ese es un camino largo que no empezó el año pasado, empezó antes. Un camino tiene un rumbo y un ritmo; creo que tenemos un rumbo de izquierda y seguramente tengamos que trabajar en el ritmo, pero entre todos”, acotó.

Cosse agregó que en ese camino regulado por rumbo y ritmo “hay que medir por los resultados, y para que aparezcan resultados se necesita un tiempo razonable”, aunque “lo suficientemente corto para que empiecen a actuar sobre la realidad”. En la misma línea, afirmó que “el año que viene es un año de ejecución” de lo aprobado en el Parlamento: “Todos abrazamos lo mismo, el anhelo de poder cambiar la realidad. Lo que tenemos es que comprender acciones, controlar acciones, medir resultados y darnos tiempos razonables”, cerró.

La reunión Orsi-SCJ por represores presos

La reunión entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la que hablaron sobre los militares presos en Domingo Arena fue objeto de cuestionamientos. Cosse opinó que “ser presidente no quiere decir ser infalible”, y que Orsi “ya lo aclaró; recibió algo, no supo qué hacer con eso, fue y consultó”. Pero, acotó, al mandatario “lo critican por el tropiezo y, cuando aclara, lo critican también”.

A título personal, afirmó que “los autores de crímenes de lesa humanidad juzgados en Uruguay con todas las garantías tienen que estar donde están, la cárcel”.

Por otro lado, sobre la propuesta de crear una sobretasa al IPPF que impulsa el PIT-CNT, confirmó que mantendrá una reunión con la central sindical durante la segunda quincena de marzo y aseveró que “los uruguayos nos merecemos discutirla” porque la propuesta es “una invitación a discutir el tema”. “Creo que los uruguayos nos debemos una discusión sobre eso, con todas las variantes que se nos puedan ocurrir. Es una propuesta abierta e invita a la discusión y al aporte; ellos mismos los plantean así”, condensó. Para la vicepresidenta, “si el objetivo es erradicar la pobreza infantil, no podemos mirar para otro lado”, pero también es preciso analizar si implementarlo “podría ahuyentar o impedir inversiones”.

Deuda millonaria en la intendencia capitalina

Cosse también se refirió al déficit millonario que tiene la Intendencia de Montevideo (IM), que encabezó antes de Mauricio Zunino y Mario Bergara. Dijo que es “la más solvente de todas las intendencias” y “llevó adelante un trabajo muy bueno en momentos difíciles de Montevideo desde todo punto de vista”, como “la salud, la retracción del Estado y la crisis hídrica”, al tiempo que vivió un “bloqueo de fondos” por parte del gobierno nacional.

“La IM es solvente, es firme, va a seguir siéndolo y además ahora tiene una coyuntura súper favorable, que me alegra muchísimo porque sobre todo quiero a Montevideo. La coyuntura es que el gobierno nacional es del mismo signo que la IM y que, ya en el reparto de dineros hacia las intendencias, a Montevideo y Canelones les tocaron varias decenas de millones de dólares para la inversión”, resumió.