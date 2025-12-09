La Mesa Política del Frente Amplio (FA) volvió a pronunciarse este lunes sobre la situación en Venezuela, en el marco de las amenazas de incursiones militares terrestres por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de los ataques del gobierno estadounidense a embarcaciones en aguas internacionales del mar Caribe, que han dejado decenas de personas asesinadas.

Para el FA, la ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela “ha alcanzado un nivel de gravedad sin precedentes y constituye la expresión más evidente de la reactualización operativa de la Doctrina Monroe, mecanismo histórico, desde el siglo XIX, de dominación e intervención contra los países de América Latina y el Caribe”.

Asimismo, la fuerza política señaló que el despliegue militar de Estados Unidos en la región “no sólo amenaza de manera directa la soberanía de Venezuela”, sino también a Colombia, cuyo gobierno “ha manifestado con claridad su orientación política en la defensa de su soberanía y de la región”.

Según el FA, “desde una operación inscrita en la lógica del poder hegemónico, el pretexto de la lucha antidrogas utilizado para encubrir la posible invasión militar cae por su propio peso”, en referencia a los argumentos que ha utilizado Trump como justificación de la ofensiva.

“Valoramos de extrema gravedad el cierre obligatorio del ‘espacio aéreo’ venezolano y las acciones militares del imperialismo norteamericano contra embarcaciones civiles, normalizando el uso letal extraterritorial sin control judicial, bajo la etiqueta expansiva y políticamente utilizable del ‘narcoterrorismo’”, manifestó el FA.

Por último, la fuerza política reivindicó el diálogo como “la solución de conflictos”. “Condenamos cualquier intento de invasión contra Venezuela, exigimos el repliegue inmediato de las tropas de Estados Unidos y rechazamos la ‘estrategia de seguridad nacional’ lanzada por la administración de Donald Trump, la que violenta el derecho internacional y el respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos”, expresó el FA.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay no ha emitido ningún comunicado al respecto; no obstante, su titular, Mario Lubetkin, ha llamado a “preservar esta región en paz”.

La semana pasada, la senadora frenteamplista Constanza Moreira sostuvo que en Venezuela “hay una amenaza militar indudable” y pidió en el plenario de la cámara alta que el gobierno uruguayo se exprese sobre la situación.

La reciente declaración del FA se suma a declaraciones previas, en el mismo sentido, por parte de algunos sectores de la fuerza política, como el Partido Comunista y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.