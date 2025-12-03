En la sesión de la Cámara de Senadores de este miércoles, la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira tocó el tema de la escalada militar de Estados Unidos contra Venezuela. Durante la media hora previa, la referente de Casa Grande afirmó que en este momento “hay una amenaza militar a Venezuela indudable”, en referencia a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien primero anunció el “cierre total” del espacio aéreo venezolano y después aseguró que, con el supuesto propósito de combatir el narcotráfico, habrá ataques terrestres, los cuales se sumarían a las operaciones militares que ya hubo en aguas internacionales del mar Caribe, que dejaron decenas de personas asesinadas.

La senadora frenteamplista señaló que “el índice de paz global que mide el número de conflictos armados señaló que en 2024 el número de conflictos activos era 56”, esto es, “la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial”. Y apuntó que “los países periféricos son hoy los más amenazados por los conflictos bélicos”, entre ellos, Palestina, Sudán y Congo. “Pero la guerra ha llegado a las puertas de América Latina, otra vez”, expresó.

Moreira recordó la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, que culminó con el derrocamiento de Manuel Noriega, y señaló que actualmente, “con nuevas narrativas, se están buscando excusas, como la del narcotráfico, que justifiquen la intervención armada y sigan perforando el derecho internacional”. Dijo que “hoy se evidencia un conflicto que exhibe ese aire de época con la planeada invasión a Venezuela”.

Antes de enviar sus palabras a la embajada de Venezuela y la cancillería uruguaya, la legisladora del FA dijo que “la amenaza de Estados Unidos contra Venezuela no puede dejarnos callados”. “No alcanza sólo con [Gustavo] Petro, Lula o Claudia Sheinbaum. Nosotros también tenemos que manifestarnos. Es momento de que los pueblos latinoamericanos rechacemos explícitamente cualquier forma de injerencia externa sobre nuestra soberanía”, afirmó.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido ningún comunicado al respecto; no obstante, su titular, Mario Lubetkin, ha llamado a “preservar esta región en paz”.

Moreira sostuvo que, “después del bloqueo económico, el secuestro de sus bonos de deuda y el aislamiento internacional al que ha sido sometida, ahora viene el ataque armado, la frutilla de la torta, frente a lo cual nosotras no podemos permanecer calladas, independientemente de lo que pensemos sobre el régimen de Venezuela y sobre [Nicolás] Maduro”.

El FA tampoco se ha manifestado sobre la situación entre Estados Unidos y Venezuela en las últimas horas. La última declaración de la fuerza política fue a principios de noviembre, cuando la Mesa Política condenó la “campaña de amenazas y hostigamientos” de Trump contra el país sudamericano.

Sí se han expresado algunos sectores. El sábado, el Partido Comunista rechazó a través de un comunicado “las amenazas y agresiones de Estados Unidos en el Caribe” y afirmó que “la excusa del combate al narcotráfico se cae por sí sola cuando el propio Trump y sus principales jefes militares y diplomáticos reconocen públicamente que quieren derrocar al gobierno venezolano”.

El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, en tanto, publicó una declaración este lunes en la que llamó a “las organizaciones políticas y sociales a defender la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano y condenar cualquier tipo de intervención militar o escalada de violencia”.

Bordaberry: “Las reglas están cambiando abruptamente”

A su turno, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry leyó en sala unos versos del poema “Ajedrez”, del escritor argentino Jorge Luis Borges: “Dios mueve al jugador, y este, la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonías?”.

“Recordé esta parte ayer mirando lo que está sucediendo en el mundo internacional, de guerras, de amenazas de aranceles, etcétera, [que] vemos que se trasladan desde Ucrania y Medio Oriente a nuestra América”, expresó el senador colorado.

Bordaberry también leyó durante la media hora previa un comunicado de la Presidencia de Brasil, en el que se consignaron los principales resultados de la reunión que mantuvieron recientemente Trump y Lula. “Informó la secretaría de Comunicación que fueron 40 minutos en que hablaron de la agenda comercial y del combate al crimen organizado”, señaló.

Pero apuntó que, “al final del día, por más que no se dijo nada, la prensa hizo trascender que habían hablado también de lo que estaba pasando en Venezuela, y Trump declaró que estaba encantado con Lula, que le cae muy bien”. Para el legislador del PC, “todo es obviamente muy preocupante” para “nuestra América Latina”.

Bordaberry advirtió que en el actual escenario internacional, con “aranceles que se imponen y se sacan”, con una política exterior “que es más de amenaza para lograr resultados”, Uruguay tiene que ser “muy cuidadoso realmente en cómo nos posicionamos, porque las reglas están cambiando abruptamente”. “Nuestra propia cancillería tiene que estar mirando todo esto con mucho cuidado”, subrayó.