El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el “cierre total” del espacio aéreo de Venezuela, en medio de amenazas de incursiones militares terrestres y de ataques en el mar Caribe, tuvo repercusiones en Uruguay. Tanto el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT como el Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay (PCU) condenaron en sendos comunicados las “amenazas” y “agresiones” por parte del gobierno estadounidense hacia Venezuela.

La central sindical afirmó que la “supuesta lucha contra el narcotráfico” esgrimida por Trump “encubre los verdaderos objetivos económicos y geopolíticos” de su gobierno, que pretende “el control de los recursos energéticos venezolanos”, como “fin último de las operaciones militares y de presión directas” contra el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

El PIT-CNT apuntó además que, “a la falta de evidencias que justifiquen sus operaciones”, se suma que Trump ha manifestado su voluntad de otorgar un indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien el año pasado fue declarado culpable por un jurado estadounidense de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos en un amplio caso de narcotráfico, según informó The New York Times.

“Esto demuestra la falsedad y el doble discurso que lleva adelante dicha administración, sumado a su clara intención de intervenir directamente en el proceso electoral hondureño, tal cual ya lo hizo en Argentina, en busca de aliados que promuevan la utopía reaccionaria que levanta la extrema derecha hoy en el mundo y la región”, manifestó la central sindical.

Para el PIT-CNT, “pretender cerrar por la fuerza el espacio aéreo de un país configura una clara violación a su soberanía”, lo que contraviene “principios jurídicos internacionales fundamentales para el mantenimiento de la paz y la convivencia pacífica entre pueblos y naciones”.

Por eso mismo, la central sindical afirmó que “ningún gobierno puede mantenerse en silencio ante tan brutal atropello”, y expresó que “sería deseable que nuestro gobierno tuviera una posición clara al respecto y la expresara públicamente”.

En línea con su posición de “internacionalistas y antiimperialistas”, el PIT-CNT expresó su solidaridad con Venezuela y “con todos aquellos pueblos en la región que hoy están siendo amenazados por el imperialismo norteamericano”. “Nos mantendremos atentos y dispuestos a desarrollar las movilizaciones necesarias ante el más mínimo atisbo de agresión a los territorios de Venezuela y Colombia”.

PCU: “Con la excusa de combatir el narcotráfico, Estados Unidos asesinó a decenas de personas”

Por su parte, el PCU señaló en un comunicado que la reciente decisión “ilegal e irresponsable” de Trump “agrava más la tensión en el Caribe”. El sector recordó que el Frente Amplio condenó en una declaración pública el despliegue militar estadounidense en la región.

“Con la excusa de combatir el narcotráfico, Estados Unidos asesinó a decenas de personas, sin ninguna prueba, cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y las de Colombia en el Pacífico”, afirmó el PCU. Expresó que “la excusa del combate al narcotráfico se cae por sí sola cuando el propio Trump y sus principales jefes militares y diplomáticos reconocen públicamente que quieren derrocar al gobierno venezolano y congresistas yanquis hablan, abiertamente, de la necesidad de quedarse con el petróleo venezolano”. La congresista republicana María Salazar hizo declaraciones sobre esto días atrás en Fox Business.

En el comunicado, el PCU exigió “respeto a la soberanía y la autodeterminación” de los pueblos y reclamó el respeto al Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. También abogó por el cumplimiento de la declaración de América Latina y el Caribe como una zona de paz por parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. “Convocamos a todas las organizaciones populares a estar alertas para desplegar las acciones de solidaridad necesarias en el momento que se requieran”, finalizó el PCU.