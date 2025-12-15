Daniel Ximénez es doctor y se convirtió en el primer intendente frenteamplista en la historia de Lavalleja tras un triunfo histórico pero reñido que lo separó por apenas 95 votos del candidato nacionalista Mario García. Este lunes visitó la diaria Radio y evaluó que, tras el nivel de paridad que se registró en julio, “todavía hay un proceso de lectura de la nueva realidad que tiene el departamento”. “La primera vez que llegamos al gobierno, tuvimos un gabinete paritario y cinco de los directores tienen menos de 30 años”, repasó.

Ximénez evaluó que en el inventario de logros hasta el momento se encuentran, por ejemplo, “el respeto hacia los municipales” —porque con los intendentes del Partido Nacional, Adriana Peña y Mario Gracía, “ya se sabía que si ganaba uno u otro, hay desvinculación de funcionarios”— y también “un vínculo y una forma de trabajar diferente con las seis alcaldías que tienen, ninguna del Frente Amplio”, con “una mesa permanente de trabajo del intendente con los alcaldes y nos estamos reuniendo una vez por mes en el territorio”, señaló.

Respecto al nuevo presupuesto, Ximénez repasó algunas de las prioridades que tendrá su gestión: “Estamos convencidos de que hay que hacer un rediseño institucional para cambiar la forma de funcionar y de trabajar, modernizando la gestión y la administración, que tiene cosas del siglo pasado o del otro siglo”, comentó en primera instancia sobre un eje “que no es valorado por la ciudadanía”, pero resulta “fundamental para realizar cambios estructurales que sean permanentes y trasciendan lo que son las administraciones”. En sus palabras, el organigrama de la gestión departamental en Lavalleja es “un esqueleto de pescado” donde “están colgadas direcciones” y se logró “de acuerdo a las necesidades de cargo en función de las prioridades políticas que tenía el último intendente”, por “cuota política” y para que “determinada persona se encargara de una dirección”.

En ese sentido, es menester pensar “cómo asociar las diferentes direcciones o reparticiones que tiene la intendencia” y por eso trabajarán conjuntamente con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). También realizaron una consultoría para “trabajar sobre la carrera funcional, que se ha cortado en estos últimos años porque se prioriza lo político” y hay funcionarios “preparados y calificados” que “muchas veces no tienen su espacio de crecimiento”.

En otro eje, buscarán “un presupuesto donde haya dinero asignado a deporte, salud y obras”, ya que “son muy pocas las áreas que tienen un presupuesto; lo que hay es un bolsón común y entonces terminamos en una administración muy centralista en donde todo pasa por la decisión del intendente o el secretario general”. “Vos vas a hacer cualquier cosa y la respuesta es ‘vamos a ver si hay plata’ y siempre tiene que ir a la oficina del intendente o el secretario general”, apuntó. “Así funcionaba la intendencia hasta julio, todo centralizado; los mandos medios tenían miedo a equivocarse o ser observados por decisiones que no hayan sido conversadas con el intendente”, acotó. Dijo que “es un proceso”; la primera parte se abordará “de aquí a diez de enero” y configura “una línea de trabajo que tenemos bien claro que vamos a transitar”.

En el abanico de áreas a priorizar, Ximénez comentó que hay “líneas de trabajo bien definidas en lo que tiene que ver con el turismo” porque “Lavalleja es un departamento emergente” y necesita “dar un salto en cantidad y calidad”. “En Lavalleja la oficina de Turismo se encargaba también de los eventos, entonces lo primero que hicimos es que una cosa son los eventos y otra la política de turismo departamental. Se separó y está dando sus primeros pasos, pero ya se vieron sus primeros resultados”, aseguró. En el mismo sentido debe haber “una fuerte inversión en la conectividad de los diferentes puntos turísticos” y para eso definió que la intendencia “se va a hacer cargo de comprar minibuses eléctricos” y “va a poner funcionarios que van a ser los que van a trasladar”, porque “no te dan los números para que ningún privado venga a invertir para llevar tres personas, un miércoles, a Villa Serrana”.

Por otro lado, respecto a las obras, “las iniciativas principales tienen que ver con el ensamble de la política nacional con la departamental” y con la ejecución del 100% de los recursos que vienen del gobierno nacional, ya que al asumir “solamente se había ejecutado el 30% del dinero asignado para Lavalleja” y se realizó “una gran inversión en maquinaria vial” para ejecutarlo en su totalidad.

“Las obras fundamentales son la ejecución de obras que ya estaban previstas —nosotros modificamos un proyecto para la rambla, que se le va a ensamblar la ampliación a un parque que estamos trabajando con OSE en Minas— y en conjunto con los alcaldes vamos a definir cuáles son las obras importantes, pero hay mucho trabajo en lo que es caminería rural”, condensó. Se trata de 4.000 kilómetros y “de censo a censo Lavalleja pasó de tener un 10% de población rural a un 4%”, por lo que si no se mejora la calidad de vida de la gente que vive en el campo, “vamos a seguir perdiendo”, aunque también es necesaria porque “están llegando muchos extranjeros y uruguayos que compran un pedazo de tierra para tener como segunda vivienda o vacacionar”, aseveró.

Parque industrial, sociedad con Ancap y la auditoría integral

Respecto a la iniciativa para generar un parque industrial contiguo al predio que tiene Ancap en la ciudad Minas, el intendente frenteamplista dijo que no se ha avanzado en el proyecto, pero desde su administración esperan hacer foco en el mismo “una vez que se complete el trabajo en el presupuesto”. “La idea es desarrollar un área industrial en el predio de Ancap porque queremos también hacer una asociación con Ancap para utilizar el portland para construir calles, reparar puentes —gran parte de los puentes de Lavalleja hay que reacondicionarlos o hacerlos— y esa experiencia de vínculo con una intendencia puede abrir las puertas para que otras tengan un ida y vuelta o venta de portland estatal que permita a las intendencias hacer obras de mejor calidad y a Ancap mejorar sus números”, resumió.

A finales de octubre, Ximénez se reunió con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y anunció una auditoría integral a cargo de la Auditoría General de la Nación. Dijo que el planteo remite a la campaña y se hará “como una herramienta de gestión y administración para ordenar los procesos”, en línea con la “modernización” que prevé para la administración departamental. Ximánez aclaró que “el criterio no es revisionista” y si hay cosas “que aparecen en la auditoría, uno como funcionario público no tiene más remedio que ponerlas arriba de la mesa y encausarlas”. “Es la primera vez que una intendencia le pide a la Auditoría General de la Nación que le audite sus procesos y lo hacemos con ese fin, de mejorar y modernizar la gestión y la administración”, acotó.

Ximénez dijo que con el exintendente nacionalista Mario García habló “una sola vez” durante la semana de indefinición tras la votación, pero “ni siquiera se han cruzado”, ya que “la transición se hizo con Vergara, que era el intendente que había tomado funciones”, además de que la transición fue “muy corta y acotada a determinadas áreas”: “El vínculo y el relacionamiento personal con los actores políticos es bueno, nos conocemos hace muchos años”, apuntó.