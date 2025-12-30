A fines de noviembre, la presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, había adelantado que el aumento de las pasividades a partir de 2026 podría superar el 6%. Finalmente, este martes, el Instituto Nacional de Estadística informó que el crecimiento del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) entre enero y noviembre de este año fue de 5,72%.

El artículo 67 de la Constitución de la República establece que “los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios”, y dispone que los mismos “se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central”.

Según el BPS, la jubilación mínima actual es de 20.057 pesos; entonces, con el aumento del próximo año, el monto quedaría fijado en 21.204.

Pardo ya había adelantado que desde el gobierno planeaban “dar un adelanto en dos partes”, dado que, cuando se liquida la pasividad de enero, aún no se cuenta con el dato del IMSN, por lo que una parte se abonará en febrero y la otra en marzo.

En julio el gobierno anunció un aumento de 3% a las jubilaciones y pensiones mínimas, luego de varios reclamos de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). En los primeros días de setiembre se otorgó el 2% de este aumento adicional; el 1% restante se otorgará el 1° de julio de 2026.

Tras el anuncio, el consejo directivo nacional de Onajpu valoró que el aumento adicional otorgado no se descontara del ajuste que se hará en enero, como sucedió en el período pasado. “Tengamos presente que en el último quinquenio, al descontarse ese 3%, al llegar a enero percibían menos los que cobraban menos”, resaltó la asociación.