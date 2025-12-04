El ministro del Interior, Carlos Negro, opinó sobre las propuestas de seguridad pública elaboradas por el Partido Nacional (PN), que incluyen una reforma del Código del Proceso Penal, cadena perpetua “revisable para determinados casos de homicidios”, así como medidas para “combatir la mendicidad hostil, la ebriedad pública y la limpieza forzada de parabrisas”.

El titular de la cartera de Interior asistió este lunes a la Mesa Política del Frente Amplio (FA) para conversar sobre las medidas del gobierno en materia de seguridad pública. En ese marco, según informó Telenoche, Negro calificó las medidas presentadas por los blancos como una “mini LUC [ley de urgente consideración]”. Asimismo, habría cuestionado que están guiadas por una lógica punitiva que agrava penas y producen hacinamiento carcelario.

Este jueves, en rueda de prensa, en Maldonado, el ministro señaló que, en base a una “primera aproximación a las medidas” del PN, percibe que “son una serie de reformas legislativas, o sea, leyes, sanción de leyes; alguna expresión de deseo, como lo es mencionar un apoyo a la Policía que no pasa de ser una manifestación de voluntad, pero que no tiene contenido en sí”, sostuvo.

“Las reformas normativas van por el mismo sendero recorrido una y mil veces de crear delitos, aumentar penas o cambiarles el nombre a delitos o faltas que ya existen”, consideró Negro. En ese sentido, añadió que “no son medidas en concreto para cambiar, de alguna forma, los destinos de la seguridad pública, sino que, en definitiva, [es] repetir recetas que han demostrado hasta ahora su fracaso”.

García: Negro tiene “soberbia” y “al gobierno no se le cae una idea en materia de seguridad pública”

El exministro del Interior Nicolás Martinelli cuestionó que Negro se refiriera al paquete de medidas del PN como “una mini LUC”. “El ministro está obsesionado con la LUC. Conviene recordarle que la LUC es una ley que la ciudadanía ratificó, que fortaleció a la Policía Nacional y que, junto con otros instrumentos, permitió bajar todos los delitos”, sostuvo Martinelli en X. Consideró que el problema del ministro “es que no logra aceptar esa realidad”. “Habla, critica, se lamenta… pero no se anima a proponer derogar ni un solo artículo”, sostuvo.

Por su parte, el senador blanco Javier García, en su audición en Radio 41 de San José, apuntó que, en respuesta al “documento con proyectos de ley, con ideas en la materia, con revisión de políticas en materia de combate al delito, al narcotráfico, a la criminalidad”, el ministro Negro “no tiene mejor idea que, en vez de agradecer y decir vamos a estudiar estas ideas, desprestigiarlas, criticarlas”.

“Me llama a dialogar y cuando aporto ideas me dicen ‘tus ideas no sirven’. Entonces la pregunta es: ¿para qué me llama a dialogar? Hágase cargo”, aseveró García. El senador dijo que Negro tiene “una soberbia y una altanería nunca recomendables, pero, en todo caso, es mucho menos recomendable para aquellos que no tienen idea de lo que tienen que hacer, para aquellos que tienen una gestión fracasada, empezada hace muy pocos meses y fracasada”.

García recordó que, poco antes de asumir, Negro afirmó que “la lucha contra el narcotráfico está perdida”. En esa línea, subrayó: “Ahora, ante las ideas del Partido Nacional, no tiene mejor ocurrencia que desprestigiarlas en vez de estudiarlas. ‘No tengo ideas propias’, no se les conoce, al gobierno no se le cae una idea en materia de seguridad pública, cada vez estamos peor y la respuesta ante el aporte de ideas que hace el Partido Nacional es negarlas, desprestigiarlas, casi que agraviarlas”.