La aprobación final del presupuesto quinquenal el pasado martes en la Cámara de Diputados, con las modificaciones incluidas en el Senado, generó repercusiones en el gobierno.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, declaró en una rueda de prensa este miércoles que está sorprendido por el respaldo obtenido: “Creo que la mayoría de los analistas también lo están, en el sentido de que el presupuesto logra un nivel de adhesión inusitadamente alto; hasta donde yo he podido leer de algunos especialistas, es el presupuesto con mayor nivel de aprobación desde la recuperación democrática”. La iniciativa obtuvo 82 votos a favor y 17 en contra en su última votación, en Diputados.

Además, Oddone destacó que “Uruguay lo que logra es transmitirle al mundo que su sistema político discute, tiene diferencias, pero hay un alto nivel de consenso”. “La evaluación es muy positiva; estamos muy satisfechos, creo que la labor que han hecho los compañeros senadores y diputados en el Parlamento ha sido extraordinaria para lograr este nivel de adhesión”, expresó.

El ministro puntualizó que tienen “un enorme desafío” de implementar “con éxito” el proyecto, que “incluye las iniciativas que tenía el Poder Ejecutivo”, y dijo que pretenden “trazar un rumbo presupuestal más ambicioso a partir del año que viene”.

Alejandro Sánchez: se demostró “que hay un respaldo amplio” al presupuesto nacional, “porque recogió una votación importante”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también manifestó en una rueda de prensa estar conforme y contento con el presupuesto aprobado: “Creemos que ha sido un gran avance, es un logro del gobierno y del Parlamento”. Agregó que “es un presupuesto que sale mejor de lo que entró al Parlamento, porque el Parlamento lo mejoró, y eso es un esfuerzo de distintas bancadas”.

A pesar de no tener mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, Sánchez consideró que se demostró que el gobierno puede tener un plan presupuestal y “que hay un respaldo amplio a ese presupuesto nacional, porque recogió una votación importante”.

A su vez, el secretario de Presidencia apuntó que “es cierto que algunas bancadas votaron divididas” y esto muestra “cómo se ejerce la oposición: hay quienes sólo están para la crítica, sólo para trancar, y hay quienes critican y apoyan lo que les parece que está bien”.

Consultado sobre si los sectores que no recibieron lo demandado en este presupuesto serán considerados en próximas rendiciones de cuentas, Sánchez expresó que “lo que pasa es que la frazada siempre es corta y uno tiene que tratar de ir mejorando los recursos”. “Para la educación, la vivienda, la salud, la seguridad, mejorarlos año a año, en la medida en que el país crezca, se desarrolle y pueda redistribuir”, añadió.