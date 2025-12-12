El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, reafirmó que no forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo introducir “nuevas iniciativas tributarias adicionales en este período de gobierno”, en referencia a la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la sociedad uruguaya con una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas para mitigar la pobreza infantil. “Directamente, no estamos de acuerdo”, afirmó.

En entrevista con el programa Fácil desviarse de la radio Del Sol, el jerarca señaló este jueves que, “salvo ante una circunstancia sobreviniente absolutamente extraordinaria”, el equipo económico no propondrá modificaciones impositivas adicionales a las que ya fueron aprobadas en el presupuesto quinquenal. El proyecto presupuestal incluyó la creación del impuesto mínimo global, el gravamen a las ganancias de capital en depósitos en el exterior y el denominado “impuesto Temu”.

Según Oddone, “las modificaciones tributarias que el gobierno ha puesto sobre la mesa, y que han sido aprobadas por el Parlamento, van exactamente en esa dirección”, en referencia al planteo de la central sindical.

El ministro sostuvo que el “ajuste fiscal” que ha diseñado el gobierno “es suficiente”. “No precisamos más recursos. Tenemos que despejar el debate tributario. No hay más debate tributario en este período por iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa”, sentenció el ministro, quien de todos modos valoró la discusión sobre el 1% por parte de la opinión pública.

Oddone señaló que el paquete impositivo aprobado en el presupuesto permitirá obtener un incremento anual de recursos equivalente a 1,5 puntos del producto interno bruto (PIB). Lo cual, sostuvo, “es más dinero” de lo que, según “aparentemente se ha divulgado”, se recaudaría mediante la iniciativa del PIT-CNT, que rondaría un punto del PIB.

El ministro dijo que el gobierno optó por “introducir cambios tributarios que no afectan los impuestos sobre el trabajo, los impuestos sobre la renta de las empresas domésticas y sobre el consumo”, si bien el impuesto al sistema de franquicias (como Temu) recae sobre el IVA.

Durante la entrevista, el titular de Economía y Finanzas aclaró que la iniciativa de la central sindical “es bienvenida”. Consideró como algo “extraordinariamente positivo que Uruguay discuta este tipo de temas”, porque “esto es lo que se discute en el mundo”.

No obstante, dijo que actualmente este tipo de impuesto “no se aplica en ningún lugar del mundo”, y que “una aplicación parcial en un país hace que los recursos que se vayan a obtener sean un número muy difícil de estimar”, dado que la capacidad del “grupo al que están dirigidos estos impuestos” de “moverse rápidamente en su locación tributaria es muy alta”.

Consultado sobre si, a su entender, el 1% podría desincentivar a personas extranjeras a obtener residencias fiscales en Uruguay, el ministro respondió: “Nuestra impresión es que seguramente”. “No es una iniciativa que el gobierno comparta, acompañe y que vaya a implementar”, resaltó.

En tal sentido, Oddone sostuvo que los cambios tributarios incluidos en el presupuesto generaron “una enorme revisión y una enorme cantidad de intercambios con asesores y con inversores”, cuya primera reacción fue: “Nos vamos de Uruguay”. “Creo que eso lo hemos logrado estabilizar, porque hemos hecho un diseño muy consistente, pero un agregado de este tipo lo que sí arriesgaría es a una salida de recursos y de inversiones en Uruguay”, afirmó.

“El arte de esta profesión, que es la del hacedor de políticas, es hacer que la justicia distributiva se pueda hacer. Está lleno de iniciativas muy bien intencionadas con las que, cuando vos no sabés equilibrar tu énfasis distributivo con tu necesidad de generar recursos, te podés quedar con un conjunto de ideas que son, en la práctica o en el discurso, atractivas, pero que, en la realidad, terminan en un gran fracaso económico”, sostuvo el ministro.