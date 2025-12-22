El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expresó que la primera reacción ante la postergación de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), compartida con mandatarios y cancilleres, fue de frustración, aunque reconoció: “Siempre fui bastante pesimista respecto de la posibilidad de que este acuerdo prospere”.

Sin embargo, Oddone sostuvo que “los cambios que tuvieron lugar en los últimos meses, sobre todo durante 2025, en materia geopolítica y los efectos que esto ha tenido en el comercio parecen abrir una oportunidad para avanzar en el acuerdo”. En entrevista con En perspectiva de Radiomundo, agregó que, de concretarse, “tanto Europa como Brasil saldrían de las zonas de confort en las que estaban ubicadas”.

Por este motivo, el ministro afirmó que se mantiene “optimista”, pese a los reparos que han manifestado países de la UE como Francia e Italia. Añadió que “las condiciones políticas priman sobre otros aspectos, pero esto claramente muestra que hay una dificultad interna en la Unión Europea”, y aseguró que “el Mercosur está claramente unido para poder avanzar con este acuerdo”.

En relación con otros tratados comerciales, Oddone señaló que “Uruguay tiene que lograr otros mecanismos de apertura con distintas áreas del mundo, pero al mismo tiempo seguir recorriendo el camino para integrarse a otros clubes, tanto de buenas prácticas como en materia comercial”.

También se refirió a la gira por Europa a comienzos de 2025, orientada a fortalecer los vínculos comerciales. Uno de los temas abordados fue la posibilidad de que Uruguay ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese sentido, indicó que se buscó “explorar, a instancias de distintos voceros de la OCDE que nos manifestaron la posibilidad de retomar el camino, nuestro interés en hacerlo”, así como “entender mejor cuáles son los requisitos y obligaciones a los que Uruguay eventualmente debería someterse”. No obstante, aclaró que “no diría que estamos en condiciones de afirmar que existe una voluntad concreta de acceso a la OCDE”.

Explicó que el vínculo con la OCDE podría traducirse en “un acuerdo de buenas prácticas”, orientado a “comprender y evaluar las políticas públicas para identificar cambios necesarios o ratificar prácticas existentes”. Además, destacó que desde la organización se señaló que “Uruguay, por su tradición y calidad institucional, podría ser un jugador relevante en términos de intercambio de prácticas y regulaciones específicas”.

Pese a la desaceleración, el ministro advierte conformidad con otros indicadores macroeconómicos

Consultado sobre la situación económica del país, Oddone reconoció una “desaceleración” que “era posible en el primer semestre” y que “ya estaba prevista en las actas de nuestras comparecencias en el Parlamento”.

Indicó que “hay algunos factores de desaceleración que son transitorios”, como “el cierre de la refinería por la rotura de la boya y algunas interrupciones de producción en plantas industriales importantes debido a tareas de mantenimiento”.

“El crecimiento de este año va a estar en el entorno del 2,3%, algo menor de lo que preveíamos, pero duplica el promedio de la última década”, afirmó el ministro, y agregó que para 2026 se estima un crecimiento del 2,4%.

Pese a este escenario, Oddone aseguró que el gobierno está “satisfecho” con otros indicadores macroeconómicos. Señaló que “la inflación está en su nivel más bajo de los últimos 20 años y que, por primera vez desde que existen registros, las expectativas de inflación convergen hacia la meta del Banco Central”. También destacó que “la tasa de empleo está en torno al 60%, con 15.000 puestos de trabajo creados en el último año, de los cuales se trata de empleos de calidad, ya que los nuevos cotizantes del Banco de Previsión Social ascienden a 18.000”.

Asimismo, mencionó un “posible récord exportador de bienes en 2025”, con un crecimiento estimado del 4%. También subrayó la emisión de “la deuda en moneda nacional más elevada de la historia”, lo que, según dijo, “ratifica la estrategia macroeconómica del gobierno”. Explicó que esta política apunta a “avanzar en la desdolarización de la deuda pública, reduciendo riesgos ante eventuales cambios de precios relativos que puedan afectar su sostenibilidad”.

En este contexto, reconoció un “deterioro fiscal como consecuencia de una situación heredada del año pasado, cuyos resultados terminaron siendo peores este año de lo que preveían las estadísticas oficiales”. Precisó que se trata de un deterioro de “casi 1.000 millones de dólares”, lo que obliga a “un ejercicio de convergencia y consolidación fiscal”.

Oddone admitió que esta estrategia se refleja en el Presupuesto a través de un “ajuste fiscal”. “El Presupuesto prevé un crecimiento del gasto en línea con el producto y unos ingresos que evolucionan por encima del producto debido a modificaciones tributarias. Los ingresos van a superar a los egresos y el resultado fiscal va a mejorar, porque partíamos de una situación fiscal no sostenible”, afirmó.

El gobierno prepara un proyecto de ley para introducir “mejoras” en la regulación del sistema portuario

El ministro anunció que el gobierno enviará un proyecto de ley durante el primer cuatrimestre del próximo año para introducir “mejoras” en la regulación del sistema portuario, en el marco del contrato de concesión con Katoen Natie, operador de la Terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo.

Según explicó Oddone, el objetivo es contar con una “regulación que permita a las actividades del puerto acceder a servicios de calidad y a condiciones de precios razonables”, algo que –afirmó– sólo puede garantizar “un regulador fuerte, externo e independiente, que hoy no existe en el sistema de gobernanza”.

El ministro señaló que el contrato con Katoen Natie permitiría modificaciones vinculadas a una regulación general, aunque advirtió que existen “ciertas rigurosidades” que deberán respetarse.