El presidente de la República, Yamandú Orsi, consideró que “hay unas cosas aberrantes” en la ley de urgente consideración (LUC) que deben ser revisadas. En entrevista con el periodista Gabriel Pereyra en el canal de streaming Yunta, fue consultado sobre si dichas normas van a ser derogadas y respondió: “Sí, las tenemos que hacer”.

Hace casi un mes, el ministro del Interior, Carlos Negro, junto a una delegación de su cartera, compareció ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, para responder preguntas sobre una variedad de temas que conciernen a la seguridad pública. En ese marco, dijo que desde el gobierno se está trabajando, “en un nivel un poco más incipiente”, en la restitución de la suspensión condicional del proceso, que fue “derogada de un hachazo, indiscriminadamente” por la LUC, apuntó el ministro, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Negro destacó que si bien la norma es parte de la LUC, “no fue objeto de plebiscito”, en referencia al reférendum de 2022, en el que la ley “tuvo el apoyo de la ciudadanía”. “Es sobre esta norma que nosotros estamos trabajando –contactos políticos mediante– y no sobre otras relativas a la LUC”.

El ministro destacó que esta disposición, que fue derogada, “es de los mejores recursos o herramientas que hay para desprisionalizar”, o sea, “para no enviar a la cárcel a gente que no tiene por qué ir a la cárcel”, así como para que “con el sistema carcelario no se genere un delincuente más peligroso de lo que era”.

Por otro lado, ante la consulta, Orsi se refirió a las penas y sus agravantes por poseer droga en pequeñas cantidades, y aseguró que “hay que cambiarlo”. Resaltó por otra parte que “hay que echarle mano al Código del Proceso [Penal] [con] el tema de los [procesos] abreviados”, lo cual consideró como “un problemón”. “Cuando empezó a explotar la cantidad de presos hace años, yo creo que habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados”, valoró, y agregó que es necesario analizar el Código del Proceso Penal (CPP) “en su globalidad”.

Pablo Abdala aseguró que artículos de la LUC “tienen una dosis de legitimidad que no tienen otras normas legales”

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo en rueda de prensa que le “sorprendieron mucho” las declaraciones de Orsi y que, a su juicio, el presidente “se equivoca cuando dice que las disposiciones de la LUC son aberrantes, particularmente cuando son las disposiciones que están referidas al tema de la seguridad”. Abdala sostuvo que, debido a que la LUC fue ratificada por la ciudadanía, “tiene una dosis de legitimidad que no tienen otras normas legales”, lo cual “justificaría que nos aproximáramos al análisis con una mayor prudencia a la hora de la calificación”.

Sobre la revisión del CPP que mencionó Orsi, Abdala dijo que le “llama la atención”, debido a que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, “que fue en algún sentido el que en su momento concibió e impulsó esta alternativa de los procesos abreviados como alternativa al juicio oral”, ahora es como si “estuviera planteando su revisión”.

En ese sentido, mencionó la creación de un grupo de trabajo, bajo la órbita de Presidencia, para realizar modificaciones al CPP, anunciada en abril, y señaló que, según lo que sabe, la revisión de los acuerdos abreviados “no está prevista en el anteproyecto que ya elaboró esa comisión especial”.

“Yo puedo admitir que el proceso abreviado en todo caso debiera ser revisado o analizado. Personalmente tengo una mirada más bien favorable, entre otras cosas porque el proceso abreviado además se complementa con las instrucciones generales que se han aprobado en el ámbito del Consejo [Honorario] de Instrucciones Generales para un uso adecuado del mismo”, planteó.

No obstante, Abdala reiteró que le llama la atención que Díaz, quien “ha sido en algún sentido el ideólogo e impulsor principal de toda la reforma al modelo procesal penal”, “no haya dicho con claridad” que eliminar el proceso abreviado “es la posición del gobierno. “Para mí que en realidad no van por ese camino, pero por alguna razón el presidente dijo lo que dijo”, indicó.

“Hay gente que te pide cosas que son inaceptables”

En la entrevista con Pereyra, Orsi también se refirió a sus dichos sobre las políticas carcelarias del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando dijo que “es un ejemplo para analizar”. Para Orsi, con sus dichos, “fue clarito”, y “el lío Bukele” le “vino bárbaro”.

“Yo lo que dije es: analícenlo. ¿Por qué no analizamos con nuestra gente a ver qué piensa? Y ahí nos vamos a llevar sorpresas, tristes sorpresas. Hay gente que te pide cosas que son inaceptables. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué estamos dispuestos a entregar nada menos que nuestra libertad?”, cuestionó.

A su vez, dijo que si bien las políticas de Bukele han sido calificadas por organizaciones civiles como violatorias de los derechos humanos, estas “logran un nivel de adhesión popular arriba del 80%”. “A menos que me diga que las elecciones fueron todas trampeadas. A mí me parece que hay en la población de ese país un nivel de aprobación hacia la figura presidencial que debería hacernos poner las barbas en remojo en cuanto a que la gente está dispuesta a sacrificar su libertad por otras cosas”, expresó.