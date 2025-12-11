El presidente Yamandú Orsi participó este jueves en un almuerzo con el cuerpo diplomático de la Nunciatura Apostólica en Canelones. En ese marco, en una rueda de prensa se refirió a asuntos relacionados con la seguridad, la economía y la marcha del gobierno.

Respecto de los avances de la gestión, dijo que 44 de las 63 prioridades trazadas por el gobierno ya se están ejecutando. De todos modos, expresó su preocupación “por todo lo que no se está pudiendo hacer, porque los recursos son escasos o porque no les hemos encontrado la vuelta a algunas cosas”.

Sobre los niveles de aprobación del gobierno, que según las encuestas de opinión pública tuvieron una caída, Orsi dijo que “la lógica de nuestra sociedad es muy dinámica”. “El otro día leía un informe de un especialista argentino que decía que el humor de la gente, la aceptación o desaprobación, cambia bastante más rápido de lo que cambiaba antes. Yo lo que tengo que hacer es concentrarme en trabajar, y trabajar mucho. No hay otra forma”, señaló. Comentó que los números que le preocupan son los “reales: la cantidad de gente que no tiene acceso a las cosas básicas, la cantidad de gurises que desertan de la educación y la cantidad de gente que termina en la cárcel”.

Sobre la seguridad y, en particular, sobre las críticas de la oposición al ministro del Interior, Carlos Negro, el presidente respondió que “van a seguir existiendo, porque en la lógica de gobierno-oposición esas cosas van a pasar” y “es natural que así suceda”. “A veces se vuelve extraño cuando hay reconocimiento, y va para mí también. Nos cuesta mucho decir ‘el otro está haciendo las cosas bien’”, comentó.

“Nosotros, por ejemplo, en el equipo de Carlos Negro dejamos al mismo director nacional de la Policía [José Azambuya], porque soy capaz de entender que hay gente que trabaja muy bien y no pertenece a nuestras filas, o por lo menos no viene de nuestra administración; sin embargo, lo reconocemos”, agregó. Dijo que lo que le preocupa son las críticas “más de carácter personal”, cuando “ya se agarra a una persona y se empieza a hablar más de la persona que de la gestión o de las ideas”. “Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos también a que eso ocurre, siempre teniendo en cuenta que el agua nunca tiene que llegar al río”, apuntó.

Sobre el enfoque del gobierno en materia de seguridad, remarcó la importancia de las políticas públicas basadas en evidencia y afirmó que “hay cosas que si las seguís haciendo como las venís haciendo y no tenés resultados, es porque las tenés que cambiar, y no necesariamente parten de una visión exclusivamente ideológica, sino de entender la realidad que tenemos”.

Orsi también fue consultado sobre la marcha de la economía y las proyecciones de algunos analistas respecto del crecimiento. “Me preocupa la realidad de la economía”, dijo. De todos modos, afirmó que la economía “no se maneja por los analistas, se maneja por la realidad”, y “ojalá que la realidad nos demuestre otra cosa”.

Sobre la aprobación del presupuesto, dijo que está conforme con el tratamiento parlamentario y con el hecho de que se haya podido votar. Señaló que “nunca” puede quedar conforme con el presupuesto asignado a la educación y comentó que “la frazada es corta, pero siempre se hace un esfuerzo mayor”. De todos modos, destacó que la línea de base del presupuesto es la del año pasado, y eso “te da por lo menos una tranquilidad de que lo que podés poner por encima siempre es ganancia”.