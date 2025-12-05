Este jueves de tarde, los 15 legisladores de la oposición que viajaron a Israel, por una semana, invitados por el gobierno de ese país, emprendieron el regreso a Uruguay. Entre los que viajaron están los diputados colorados Felipe Schipani, Gabriel Gurméndez, Juan Martín Jorge, Adrián Juri, Elianne Castro y Conrado Rodríguez, así como también los diputados blancos Pablo Adala, Adriana Peña, Álvaro Dastugue y Juan José Olaizola.

Mientras esperaban en el aeropuerto de París, en medio de una escala, para regresar a Uruguay, Schipani señaló a la diaria que el viaje le resultó “muy interesante” porque tomó “contacto directo con la realidad que se vive en Israel, el tema de la guerra”. Resaltó que tuvieron reuniones con varias autoridades de Israel, que los recibieron en la Cancillería y en el Parlamento de ese país. “Y estuvimos recorriendo fundamentalmente las zonas más calientes del país: el límite con la Franja de Gaza, el lugar del epicentro de los atentados del 7 de octubre de 2023, donde se hizo la fiesta Nova, en la que asesinaron a más de 400 jóvenes. Escuchamos testimonios de algunos sobrevivientes”, contó.

Agregó que también recorrieron uno de los kibutz que fue “el primero que atacaron, el más cercano a Gaza”, en el que “destruyeron todas las casas”, lo que le resultó “realmente impactante”. También estuvieron en el norte, en la frontera con Líbano, que es “zona de influencia del grupo terrorista Hezbolá”, y recorrieron “centros poblados que habían sido bombardeados por Hezbolá, todo un desastre”. “También fuimos a la frontera con Siria, en Altos de Golán, que también es zona de conflicto. O sea, estuvimos recorriendo todas las fronteras de Israel, que es un país muy chiquito, es un poquito más grande que Tacuarembó, entonces, es fácil de recorrer”, señaló.

Schipani subrayó que la visita le “reafirma” lo que siempre creyó y sostuvo, que Israel “es un país que está en permanente situación de agresión por parte de vecinos hostiles”, teniendo en cuenta “el rol que juega Irán también en todo este contexto”. Consultado sobre a quiénes se refiere con “vecinos hostiles”, el diputado contestó: “Hamas, en la Franja de Gaza, Hezbolá y el Estado Islámico, básicamente, grupos terroristas que son todos financiados por Irán”, que es el que “dirige toda la hostilidad”. Agregó que también estuvieron con “expertos académicos” que les dieron “una charla sobre cómo es el tema de Irán y su escalada de enriquecimiento de uranio”.

Por último, el diputado colorado señaló que, “pese al asedio que vive, Israel es un país de avanzada, que invierte 5,5%” del Producto Interno Bruto “en ciencia y tecnología y que tiene un desarrollo fantástico”. “No sabés lo que son las ciudades: la limpieza y el orden. Es el primer país del mundo en desarrollo de startups, es un país de primer mundo, el nivel de vida es buenísimo. Entonces, ¿cómo en ese contexto, y en el medio del desierto, lograron ese desarrollo, y en un contexto de permanente asedio de los vecinos? Desde esa perspectiva, Uruguay tiene mucho para aprender de Israel”, finalizó.

A su vez, el diputado colorado Rodríguez dijo a la diaria que la primera reflexión que le dejó el viaje es que “el pueblo de Israel tiene los mismos valores que tenemos nosotros”, al punto de que “es la única democracia que existe en la región”, con “valores de democracia y libertad, y valores que apoyan a la familia”. “Es un pueblo que apuesta a la paz, todos con los que hablamos quieren la paz. También es cierto que están en un vecindario muy complicado, con gente que no tiene los mismos valores, y la amenaza es permanente y latente, tanto de los grupos terroristas Hamas y Hezbolá como de Irán”, aseguró. Por lo tanto, para el diputado, “también hay que entender la situación que vive Israel”.

“Un atentado atroz, de dimensiones que no medimos correctamente”

Por su parte, el diputado nacionalista Abdala dijo a la diaria que el viaje fue “muy provechoso”. También destacó las visitas que hicieron a los sitios de los atentados del 7 de octubre de 2023 y agregó: “Claramente, cuando hablamos de estos temas, desvirtuamos la discusión al centrarla en el conflicto árabe-israelí. Esto es mucho más complejo, aquí hay un conflicto entre las naciones que quieren vivir en paz, árabes e israelíes, y los grupos terroristas”.

Agregó que “en este momento hay un proceso en marcha para cumplir con el acuerdo de alto el fuego que implicaría, como próxima etapa, el desarme de Hamas, después de que se complete la entrega de los rehenes”, y cree que “puede ser una oportunidad para encontrar los equilibrios, alcanzar la paz y normalizar la situación en Medio Oriente”.

“Mi conclusión es que Israel es una nación agredida, que sufrió un atentado atroz el 7 de octubre, de dimensiones que creo que nosotros mismos no medimos correctamente: 6.500 terroristas ingresaron al territorio israelí, mataron a más de 1.500 personas, vejaron, violaron. Diría que tuvo caracteristicas de genocidio contra el Estado de Israel, si por 'genocidio' entendemos el proposito del exterminio por razones de raza o religión de un grupo humano, que en este caso sin duda aconteció”, finalizó.