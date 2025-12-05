La Fundación Mario Benedetti premió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, con el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad en su edición de 2025.

Según detalló la institución en una nota, el premio está “inspirado en la obra y el legado” del escritor uruguayo y se otorga a “personalidades e instituciones que, desde distintos ámbitos, contribuyen a la construcción de una cultura democrática y humanitaria”.

En esta oportunidad, valoraron que en una edición “marcada por un contexto de dolor colectivo y una urgencia ética por el genocidio que atraviesa el pueblo palestino”, la fundación reconoció “el accionar firme y ejemplar” de Albanese que la convirtió en “un faro de verdad y coraje” así como “la defensa de la dignidad humana y la justicia” que consideran promovió Sánchez, quien durante sus intervenciones “ha subrayado que la paz no puede significar el olvido ni la impunidad”.

“Se destaca la valentía ética de Francesca Albanese al enfrentar presiones internacionales y mantener una voz independiente en defensa de los derechos fundamentales, denunciando con claridad lo que muchos han preferido silenciar”, consignó el mensaje. Por otro lado, planteó que Sánchez tuvo la “responsabilidad institucional” de “promover políticas de acogida y cooperación que refuerzan la dignidad de los más vulnerables”: “Ha respaldado iniciativas concretas de paz, instando a poner un punto final a tanto sufrimiento y garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza, y ha tomado medidas para frenar la venta de armas a Israel”, listó el comunicado.

“Durante todo este año hemos estado sensibilizados por lo que estaba pasando en Gaza”, dijo Hortensia Campanella, presidenta de la fundación, en diálogo con la diaria.

En sus palabras, en el momento de decidir el premio estaba “muy claro” que debía ser sobre el tema y Albanese “tenía que ser señalada” porque “ha sido una voz valiente, precisamente por eso maltratada por los poderes mundiales y tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos”. Por otro lado, señaló que a nivel institucional hubo “muy pocas voces que señalaran este proceso” y Sánchez “fue una de esas poquísimas que lo ha hecho” y “de las primeras que habló de genocidio en ese nivel del Estado”, lo que significó “una cantidad de insultos y de actitudes muy negativas hacia España”.

“Albanese ha denunciado constantemente -y lo sigue haciendo- lo que está pasando en Gaza. Desde el primer momento Israel le ha prohibido la entrada a Gaza y ella ha denunciado todo esto en todos los foros posibles. En el caso de España, el presidente del gobierno ha hecho declaraciones, pero además ha tomado medidas concretas como la prohibición de la venta de armas a Israel, la prohibición de que los puertos españoles sean utilizados por barcos que llevan armas a Israel y ha acogido a numerosas personas y niños, sobre todo, para ser tratados en los hospitales españoles”, enumeró la escritora.

Campanella destacó que el Consejo Administrativo de la Fundación Mario Benedetti tomó la decisión “por mayoría clarísima” y aseveró que la premiación “es justa”. Reiteró que desde la institución persiste “una preocupación que nos fue señalada por el propio Benedetti por los derechos humanos” y que “en este caso estaba claro que el tema Gaza era muy importante y desgraciadamente sigue siéndolo”. Recordó, a su vez, que “hace ya unos cuantos años que hemos entregado estos premios a personalidades, instituciones y agrupaciones que han defendido los derechos humanos”.

“El año pasado fue a la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y a los dos equipos forenses, al argentino y al uruguayo [Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), respectivamente]. En otras ocasiones ha sido a personas; como en 2022 fue a Joan Manuel Serrat, antes a Ernesto Cardenal -el poeta nicaragüense en circunstancias tan trágicas en su país- y también otras personalidades uruguayas como ‘Belela’ Herrera, Mariana Mota y Guillermo Chifflet”, listó.

El listado completo de ganadores puede consultarse en la página web de la institución. Además de lo que indicó Campanella, el premio también se otorgó a la tribu brasileña Mundurukú en 2022 porque “resiste con mucha valentía a las invasiones de los madereros”; al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de Colombia en 2021 por su labor de “investigación, creación de metodologías y análisis de información sobre crímenes de Estado cometidos a lo largo y ancho del país” y al poeta chileno Raúl Zurita en su edición de 2020, entre otros a partir de 2013. Este año, Campanella detalló que aún no está claro cómo va a ser la ceremonia, pero en la misiva aclararon que la entrega de la estatuilla elaborada por el escultor Octavio Podestá se concretará en un “futuro próximo”.