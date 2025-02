El futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, cuestionó, “desde el punto de vista práctico”, la renuncia de Virginia Cáceres a la presidencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a un mes del inicio de clases, para postularse como candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Partido Colorado (PC), bajo el lema de la Coalición Republicana.

El titular designado del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) afirmó en rueda de prensa: “No me parece la mejor decisión, al comienzo de clases que tienen las actuales autoridades, que la máxima autoridad de la educación pública uruguaya comience un camino partidario de campaña electoral”.

Sostuvo que, desde lo práctico, “no está bien”, pero respeta que, “desde el punto de vista político”, “es una opción que el PC tomó”. “No me parece conveniente a los efectos de la educación pública”, reafirmó.

Entrevistado por Doble click, Mahía insistió en que, si bien la ANEP es un órgano colectivo y hay otras autoridades, la salida de Cáceres “no es lo más conveniente”, y cuestionó además que “la educación sea un lugar de trampolín político”.

En Arriba gente, Cáceres respondió a las críticas del futuro ministro. Argumentó que la conducción del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP “es un colegiado” e ironizó: “A veces se recuerda mucho que es un colegiado y a veces se recuerda poco para algunas cosas que es un colegiado”.

La ahora candidata a la IM indicó que “todo lo que tiene que ver con el inicio de clases” se trabaja “desde octubre a diciembre”, “allí se deja estructurado todo el inicio de clases; o sea que hoy está todo pronto para iniciar las clases”, afirmó.

En cuanto a los aspectos de la transformación educativa que se implementarán este año, Cáceres consideró que su salida no afecta el proceso, ya que “no fue un trabajo de una sola persona” y “los equipos que llevaron adelante la implementación durante todos estos años están allí en el Codicen trabajando”.

Sobre los cuestionamientos que señalan que el PC, primero con el expresidente de la ANEP Robert Silva y ahora con Cáceres, utiliza la educación como plataforma política, Cáceres respondió que le “sorprende” que “el sindicato esté haciendo esos planteos” y mencionó la renuncia de Rodrigo Arim al rectorado de la Universidad de la República para llevar adelante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Cáceres también se refirió a la designación de la maestra Elbia Pereira, secretaria de la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria y secretaria general del PIT-CNT, al Codicen: “Va a pasar sin transición de representar los intereses de los trabajadores a representar los intereses del Poder Ejecutivo cuando sea designada como consejera del Codicen”, sostuvo Cáceres.

“No me pongo el sayo de utilizar como un trampolín electoral mi paso por la ANEP”, dijo la expresidenta, quien entiende que el ente educativo, “más allá de las inhibiciones políticas que uno tenga para hablar de política partidaria, es un espacio político, no es un espacio técnico”.

Recordó que, cuando asumió, “lo que más se me criticaba era que yo no era docente, que no era técnica, que no venía de ese ámbito”, ante lo cual “nunca escondí que yo venía del ámbito político, y era obvio que cuando terminara este proceso dentro de la ANEP, yo iba a volver al espacio de militancia política en el que siempre estuve”.