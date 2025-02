Todavía no se cumplió ni una semana de que la Coalición Republicana (CR) proclamara oficialmente a sus tres candidatos para competir por la Intendencia de Montevideo (IM) y ya se hizo carne una diferencia entre ellos. El disparador fue el posible destino de TV Ciudad -el canal de la IM- si llega a ganar la CR. El diputado blanco Martín Lema, uno de los candidatos opositores, el lunes, en entrevista con el programa Desayunos informales propuso cerrar TV Ciudad y el Casino Municipal para “reordenar las prioridades”.

En el mismo programa de Canal 12, este martes, Virginia Cáceres, también candidata por la CR para Montevideo, pero integrante del Partido Colorado (PC), subrayó que la primera pregunta que le hicieron antes de que la proclamaran fue “si iba a cerrar TV Ciudad”, y ya contestó que no. “Yo no tengo ninguna propuesta, a priori, de cerrar absolutamente nada”, agregó. Sostuvo que la IM “es un organismo muy grande”, con muchas dependencias y “hay que reorganizarlo”. “No le veo ningún sentido a cerrar un canal que ya existe y que creo que puede ser un aporte a la cultura”, dijo.

A su vez, este martes de tarde Cáceres fue recibida por el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del PC, en una sesión abierta en la que también participaron varios legisladores colorados -electos y actuales-. Antes de la reunión, Cáceres fue consultada por el tema en rueda de prensa. Subrayó que “la mayor ventaja” que tienen los tres candidatos de la CR para ofrecerle a la ciudadanía “es la pluralidad”, ya que cada uno “representa cosas distintas y tienen perfiles distintos”.

“Lo dije desde el primer día: no tengo, para ninguna de las dependencias ni de las divisiones de la IM, una mirada de cerrarla. Creo que sí es muy importante tomar el organigrama de la IM y pensar en cómo lo vamos a reestructurar, primero, porque tiene un déficit que es descomunal”, sostuvo.

En cuanto a los ajustes que plantea para TV Ciudad, Cáceres consignó que el canal tenga la posibilidad “de salir a buscar financiamiento de parte de privados y que permita, de esa manera, que los rubros que la IM destina para eso puedan disminuir”. Y también que algunos cargos, “de las direcciones más técnicas, sean de carrera y por concurso, y no por designación directa”, como forma de “garantizar que, si vamos a tener un canal público, sea plural y diverso, y no sea utilizado de manera de generar proselitismo político”.

Diputados colorados coinciden con su candidata

En tanto, el diputado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que las declaraciones de la candidata le parecieron “muy correctas”. Porque “una cosa es un canal que tenga el objetivo de transmitir información de Montevideo, cuestiones relacionadas estrictamente con lo cultural”, y otra cosa es que “se baje línea política”, y eso “es lo que no es correcto”.

Dijo que el canal “puede tener una funcionalidad para Montevideo, obviamente, siempre dentro de determinados cánones del gasto”. “Pero si tiene una buena propuesta cultural y de fomento de la ciudad y los lugares turísticos, etcétera, es algo positivo, siempre y cuando no sean gastos desorbitantes”, insistió.

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que “hay que analizar el presupuesto de la IM en su integralidad”, y que la comuna capitalina “tiene un grave problema, que no atiende sus cometidos esenciales”. “El verdadero ABC de la IM no es la parafernalia publicitaria de [Carolina] Cosse sino el alumbrado, barrido y calle. Pero ha creado toda una estructura lateral de temas que no son cometidos de un gobierno departamental, y uno de ellos es el canal municipal, que se ha desvirtuado, porque empezó teniendo contenido de temas locales y hoy es un canal informativo más como una señal nacional”, señaló.

De todas formas, el diputado sostuvo que “la solución no es cerrar el canal municipal”, sino que TV Ciudad “empiece a financiarse con recursos que vengan de la publicidad”, generando “un buen producto televisivo en el que las empresas quieran invertir para pautar”. “Y, de esa manera, destinar menos recursos de los montevideanos a financiar el canal municipal. Pero no creo que la solución vaya por el cierre. Hay que volver a darle un contenido municipal, local, y procurar que lo que se invierta del presupuesto municipal sea lo menos posible”, insistió.

En cuanto a la diferencia con Lema sobre este tema, Schipani también subrayó que son partidos distintos, y si bien todos se presentan bajo el mismo lema y suman votos por la CR, tienen “visiones diferentes sobre distintos temas de la ciudad”, y cree que eso “enriquece la propuesta de la CR”.

Por último, la diputada colorada María Eugenia Roselló también señaló a la diaria que Montevideo “necesita un montón de mejoras en la parte de basura, veredas, iluminación y tránsito”, y que luego de 35 años de gobiernos del Frente Amplio en la capital “hay que barajar y ver qué es lo que hizo bien y lo que se hizo mal para poder trabajar y mejorar todo eso”.

“Cerrar un medio de comunicación no tendría que ser una prioridad. Porque, además, si tenemos una buena recaudación, hay que cuidar la fuente laboral, más allá de ser un medio de comunicación que esté relacionado con un partido político -cosa que no está buena-, pero hay que tener un poco más de cuidado con eso. Respeto la opinión de Martín Lema, pero no creo que sea una prioridad para el PC”, finalizó.