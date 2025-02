El actual titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, se refirió al caso de Conexión Ganadera y consideró que hubo un “depósito de confianza” de los ahorristas y “llama mucho la atención” que “no haya habido ningún tipo de anuncio, alarma o alerta respecto de los riesgos”.

“Es un tema de alta sensibilidad porque hay mucha gente involucrada”, dijo el ministro sobre la caída del fondo de inversión ganadera, entrevistado por Desayunos informales, y agregó que “nadie se imaginaba la magnitud de este impacto, la cantidad de inversores y el monto de inversión que estaba manejándose”.

Recordó que fondos como el de Conexión Ganadera “no están regulados por el Banco Central (BCU)”, al contrario de “otros fondos de inversión en ganadería que sí lo están, como los fideicomisos”, por lo que “el alcance de la competencia del MGAP está estrictamente limitado a lo que son los aspectos vinculados al Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SNIG)” y los aspectos sanitarios.

“Todo tenedor de ganado debe registrarse a través del número de Dicose [Dirección de Contralor de Semovientes], que es un número único que identifica no solamente el tenedor del ganado, sino también el lugar físico donde esos ganados deberían estar”, explicó Mattos, y comentó que desde la caída de la primera empresa del rubro, Grupo Larrarte, han aumentado las consultas “de productores o tenedores de ganados en búsqueda de información respecto a la tenencia y la existencia o no del ganado, y se han encontrado muchas veces con respuestas que no satisfacen sus expectativas”, afirmó el ministro.

Para el ministro, “ha habido un depósito de confianza sobre los sistemas de manejo de inversión”, pero “no hubo muchos controles”. “Nosotros actuamos en función de eventuales denuncias o reclamos, no actuamos de oficio por lo que nos pueda parecer, a no ser que se detecte algún manejo no compatible con las obligaciones que asume cualquier tenedor de ganado”, dijo Mattos.

“Tenemos que ser muy colaborativos, muy empáticos con la situación general por la alarma pública que genera esto y un daño tremendo para muchos ahorristas que de buena fe apostaron en un sistema de inversión”, sostuvo el titular de Ganadería.

Sobre la intervención de Conexión Ganadera por parte de la Justicia para verificar la existencia del ganado, Mattos reiteró que el MGAP va “a colaborar” y ya hubo reuniones con el fiscal y el juez de la causa para “planificar” y organizar “cómo seguimos adelante”. El ministro consideró que es necesario “pasar raya y ver exactamente cuál es la situación en cada uno de los predios”.

Son “decenas de predios que hay que recorrer, hacer el relevamiento y un arqueo de las existencias de ganado in situ en forma física”, detalló Mattos sobre la tarea que demandará “mucho tiempo” y para la cual “habrá que ver dónde conseguimos los recursos”, ya que “el ministerio no tiene un equipo de 100 personas disponibles para eso, esto es absolutamente extraordinario”, dijo el ministro.

Empleando un paralelismo entre un accidente aéreo y la evaluación de las regulaciones sobre estos fondos, Mattos sostuvo que “cada vez que hay un accidente hay una investigación a fondo y para eso tenemos que abrir la caja negra y hacer todo el recorrido para hacer las correcciones necesarias”. En ese sentido, consideró que “tenemos que hacer toda la trazabilidad” para entender “qué es lo que ocurrió” y, “eventualmente, proponer alguna modificación del tema regulatorio”.

Para el jerarca, “tampoco es razonable pensar que tengamos miles de ahorristas inversores expuestos sin algún tipo de control cuando se están manejando centenas de millones de dólares”.

Sin embargo, consultado sobre si esta actividad financiera debería haber sido regulada por el BCU, Mattos explicó que el banco ha expresado que “esto es una especie de híbrido entre una capitalización y una inversión de carácter financiero”, y consideró que no es objeto regulable por el BCU.

“Creo que hay que investigar a fondo, y a partir de ahí el legislador tendrá toda la información para poder justamente legislar”, dijo el ministro y agregó que “tenemos que preservar la imagen del país, recuperar la confianza que está muy dañada del ahorrista, porque es muy importante que el ahorro privado pueda canalizarse a sistemas productivos”. Además, señaló que no se debe “generalizar”, ya que “hay muchas inversiones ganaderas o agropecuarias que funcionan adecuadamente, tienen las garantías necesarias, y que son fundamentales para apalancar uno de los sectores productivos y económicos más importantes y dinámicos que tiene el país”.

Más adelante, consultado por las posturas que consideran que la escala de la cantidad de personas damnificadas en Conexión Ganadera es “asimilable” a la crisis bancaria de 2002, el ministro indicó que “toda comparación que se puede hacer con la crisis de 2002 es un verdadero dislate” ya que “no tiene absolutamente ninguna relación”, y argumentó que, en este caso, “el sistema financiero y el sistema de inversiones “están sólidos”.

Sobre la falta de garantías al ahorro al ser una actividad no regulada, Mattos consideró que “riesgo siempre va a haber”. “Lo que llama mucho la atención es el volumen de la inversión, el volumen de los ahorristas, que no haya habido ningún tipo de denuncia. Es raro que en 25 años de existencia, de la que tiene más extensa vida, no haya habido ningún tipo de anuncio, alarma o alerta respecto de los riesgos”, dijo el jerarca.