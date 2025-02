El 29 de mayo de 2023, una delegación colorada encabezada por el expresidente de la República Julio María Sanguinetti visitó la sede del Partido Nacional (PN). En esa instancia, se le propuso al directorio nacionalista la conformación de un lema común para participar en las elecciones de mayo de 2025 en los 19 departamentos. Sin embargo, luego de varias idas y vueltas, en mayo de 2024 se definió que la Coalición Republicana sólo participaría como tal en Montevideo, Canelones y Salto, los únicos departamentos con gobiernos frenteamplistas. Algunos dirigentes colorados mostraron su disconformidad con la decisión en ese entonces y en los últimos días revivieron la discusión.

En una columna en El País, el senador Pedro Bordaberry retomó el debate y consiguió que hubiera un intercambio al respecto en el seno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), que sesionó este lunes. En su artículo, el líder de Vamos Uruguay le pidió al órgano partidario “pararse firme” y exigirle al PN el “compromiso” de que si quiere el apoyo de “ciudadanos colorados” para las próximas elecciones de mayo en departamentos donde no hay lema común, debe comprometerse a que haya coalición en todo el país en 2030.

Este lunes, en el CEN no se tomó una definición pero se “conversó” al respecto, confirmó a la diaria el diputado e integrante del órgano partidario Felipe Schipani. “Creo que esta es la última instancia en la que no comparecemos bajo el lema Coalición Republicana en los 19 departamentos, eso es claro”, aventuró el dirigente.

“Sin Coalición Republicana puede haber algunos gobiernos departamentales que se pierdan, y eso va a demostrar el error en el que incurrió el PN al no aceptar la propuesta de hacer lema común en todo el país”, agregó Schipani, y remarcó que esta es una postura compartida por algunos dirigentes blancos.

Por último, el dirigente del sector Unir para Crecer dijo que participar con un lema común en los 19 departamentos se deberá “conversar en los próximos años”, aunque “está claro” que la postura del PC “debe ser: en los 19 departamentos Coalición Republicana o en ninguno”.

En definitiva, esta visión consigue alinear a los dos sectores mayoritarios del partido: Vamos Uruguay y Unir para Crecer. Desde el entorno de Bordaberry se pretende que el tratamiento del tema no se dilate y que en la próxima Convención Nacional –el 15 de marzo– emerja una posición común relativa a solicitar el pronunciamiento del PN sobre la comparecencia en un lema único en 2030 antes de mayo de este año.

“Esa es nuestra visión, por eso lo escribió Pedro”, señaló a la diaria Tabaré Viera, senador de Vamos Uruguay. El legislador enfatizó que “ahora en muchos de los departamentos” en los que no se aceptó el lema común, y sobre todo entre “los intendentes blancos”, se “está pidiendo o planteando acuerdos” con el PC. En ese contexto, el exintendente de Rivera detalló que esto significa un condicionamiento para dirigentes de su partido que, al no haber “guardado” su nombre, de apoyar al PN no pueden aspirar a ser intendentes ni ediles.

“Es una situación por demás injusta, y mucho más injusto es llegar [a pedir apoyo] haciendo referencia a que hay posibilidad de que puedan perder en un departamento”, dijo Viera en referencia a los planteos nacionalistas en departamentos en los que no hay lema común. “Nosotros no estamos para hacer acuerdos para que pierda otro partido, nosotros estamos para hacer acuerdos que encierren programas, intenciones, objetivos que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida de la gente; ese es el objetivo de la política”, puntualizó.

“Lo que se estaría planteando es que haya un compromiso para la próxima elección y que en 2030 vayamos en coalición, y si no se acepta eso no vamos en ninguna coalición, en ningún departamento”, concluyó. Para Viera, este debate “probablemente tenga una conclusión en la próxima convención”. Si los blancos se alinean con el planteo, Viera dijo que la próxima elección de mayo será “una elección bisagra”, que habilitaría la aprobación de los distintos “acuerdos posibles en los distintos departamentos” entre el PN y el PC.