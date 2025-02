El futuro ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió a la situación fiscal que recibirá el gobierno entrante y afirmó que, “desde el punto de vista del resultado fiscal efectivo”, es “más o menos la misma que había en 2019, pero con más nivel de gasto y de deuda”.

Esta semana, la actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, respondió en conferencia de prensa a las afirmaciones del precandidato a intendente de Montevideo Mario Bergara, quien sostuvo que el gobierno adelantó los impuestos de las empresas públicas de 2025 por una magnitud “insólitamente alta”, del entorno de los 1.400 millones de dólares, por lo cual el déficit fiscal sería “bastante más alto del que hoy el gobierno muestra”.

Arbeleche defendió que el adelanto de impuestos es “algo usual en la gestión fiscal” y en este caso fue de 60 millones de dólares.

Entrevistado por Telemundo, Oddone confirmó que el anticipo de impuestos fue de unos 60 millones de dólares y agregó que, “por las estimaciones” del equipo entrante, se trata de una cifra “relativamente alta en comparación con el promedio histórico, que suele ser de diez o 12 millones”. El futuro ministro indicó que el monto elevado “tiene que ver con un conjunto de circunstancias que el equipo económico nos intentó explicar”, como por ejemplo “aspectos que tienen que ver con resultados extraordinarios, en particular de UTE, que dieron lugar a utilidades y transferencias al gobierno central”.

Oddone explicó que todo esto “ha permitido un resultado fiscal efectivo para este año mejor del que hubiera sido sin ese resultado extraordinario”, pero “tenemos que ser conscientes de que se trata de situaciones transitorias”.

“La fotografía fiscal está lejos de ser un problema preocupante, pero en ningún caso constituye una situación despejada”, sostuvo el ministro designado, y consideró que “el mandato que este gobierno tenía, que era procesar una corrección fiscal a lo largo del período, no tuvo lugar”, o lo tuvo “parcialmente a lo largo del período”, producto de “fenómenos de naturaleza transitoria”, como la caída de salarios y sus efectos sobre las pasividades.

“El resultado fiscal estructural, la estimación que tenemos –porque todavía no tenemos el dato–, es que en el último año se deterioró un punto porcentual, que es una cifra alta con relación a la trayectoria que tuvo” y al promedio histórico de años electorales, indicó Oddone. Sobre este último punto, sostuvo que “la regla fiscal que votamos, que es buena, tiene muchas oportunidades de ser mejorada, porque no pudo impedir que tuviera lugar el desvío en materia fiscal en el año electoral”.

“No entendemos que sea necesario hacer un ajuste fiscal”, dijo Oddone

Consultado por los dichos de Arbeleche, quien consideró que el gobierno entrante está “abriendo el paraguas para una consolidación fiscal”, Oddone respondió que “la ministra sabe perfectamente que eso que está diciendo es un argumento efectista”.

“Cuando la ministra asumió, ¿cuál era el resultado fiscal que heredó del gobierno anterior? Un 4,3%. ¿Qué decía la ministra Arbeleche? Decía que había que hacer una consolidación fiscal”, recordó Oddone y cuestionó que “el resultado que nos legan ahora” es el mismo.

“No entendemos que sea necesario hacer un ajuste fiscal, no tenemos urgencia ni un mercado o situación externa que nos exija hacerlo”, afirmó Oddone, pero reconoció que “el 4% de déficit es un resultado que no permite mostrarnos en el largo plazo como una situación fiscal saneada”, lo que quiere decir que, “a lo largo de este período, vamos a tener que resolver ese problema”. Consultado sobre cómo se resolvería, el futuro ministro afirmó que “creciendo”.

“Lo que nosotros pretendemos hacer a lo largo del período es apuntalar el crecimiento, de manera tal que la recaudación mejore y el resultado fiscal mejore”, afirmó Oddone, e indicó que, en contraste con este período de gobierno, comunicacionalmente “vamos a ser muy rigurosos, muy cuidadosos, pero muy poco efectistas. No pretendemos generar hechos informativos de manera periódica cuando no los hay”.

“Decir que nosotros estamos ‘preparando el terreno para un ajuste fiscal’ no es cierto. La ministra sabe perfectamente, yo lo he hablado con ella, que esa no es la estrategia que vamos a seguir. Lo que no quiere decir que yo me pueda comprometer, porque no sería honorable de mi parte”.

El futuro titular del MEF también afirmó que el gobierno entrante está estudiando restituir el beneficio del IVA al 4% en compras con tarjetas de débito, reducido a 2% en la actual administración. “Lo estamos estudiando y nos tienta hacerlo. Depende de las estimaciones que hagamos y de cuáles son los efectos sobre el consumo y las repercusiones sobre la estimulación de la actividad”, expresó.

Transición en el MEF: “Tiene sus claros y sus oscuros”

Al inicio de la entrevista, el economista se refirió al ritmo de la transición en la cartera que llevará adelante, y afirmó que “podríamos haber hecho una transición un poco más rápida y un poco más fluida en materia de información”, aunque en estos últimos días “se ha movido un poco más”.

“Creo que las formas se cumplen, pero la sustancia todavía nos falta”, consideró Oddone, y mencionó algunas cosas que están en el horizonte: “Aspectos no resueltos por la ley de reforma provisional del período anterior, algunas situaciones vinculadas a situaciones financieras en algunas compañías, en particular en el sector salud, y después algunos problemas emergentes como son los temas vinculados a la salida de la empresa Yazaki.

“Las proyecciones que este equipo económico hace de 2025 no han sido compartidas todavía. Creo que esas cosas podrían haberse hecho de mejor manera”, opinó Oddone sobre el tipo de transición, “muy atada a las formas”, que eligió el gobierno saliente.

El ministro entrante comentó que la “forma de compartir información” elegida no fue la de responder “todas y cada una de las preguntas que nosotros habíamos hecho. Posiblemente porque algunas no tenían respuesta; para otras preferían que nosotros lo descubriéramos cuando estuviéramos en funciones, otras sí las respondieron. Es una transición que tiene sus claros y sus oscuros; yo no lo hubiera hecho de esta manera”.