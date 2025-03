Luego de una turbulenta Convención Nacional con reproches directos al secretario general del partido, Andrés Ojeda, la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado (PC) trató este miércoles la denuncia presentada contra Zaida González, líder de la agrupación Laura, quien en el marco de la segunda vuelta de las elecciones manifestó públicamente su apoyo al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi.

El tema había ingresado a la Comisión de Ética a instancias de Daniel Villaamil, referente de la agrupación Corriente Constructora Liberal. Según Villaamil, que abogaba por la expulsión, González utilizó “simbología e imágenes” del PC, lo cual suponía “un engaño al electorado”.

Según supo la diaria, la Comisión de Ética puso a votación el asunto este miércoles y, por cuatro votos contra uno, resolvió desestimar la denuncia. En las próximas horas esto será informado de manera oficial al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC, que posteriormente se lo comunicará tanto a González como a Villaamil.

El reglamento del PC establece que la Comisión de Ética únicamente traslada una recomendación al CEN; en el caso de que la sugerencia sea una sanción, el CEN la lleva a la Convención Nacional, que es el único organismo partidario que puede sancionar a un miembro del PC. Pero en el caso de González, como no se sugiere una sanción, “se le va a dar vista a la denunciada, y al denunciante y se va a proceder al archivo”, señaló a la diaria un integrante de la Comisión de Ética.

En diálogo con la diaria, González aseguró que no incumplió en ningún punto la Carta Orgánica del PC: “Así lo digo expresamente en mi descargo”, expresó. En ese texto, González señala, entre otras cosas, que los acuerdos electorales con otros partidos tienen que ser aprobados por la Convención Nacional, lo que no sucedió en el balotaje.

“Estimo que así lo interpretaron los dirigentes que apoyaron públicamente la fórmula presidencial del Partido Nacional [PN], invocando su calidad de colorados. Así lo interpretamos, también, la mayoría de los integrantes de la agrupación Laura y yo misma”, sostiene González, que advierte sobre “un encono personal hacia todos quienes pensamos o sentimos distinto” por parte de algunos miembros del PC.

González dijo a la diaria que su apoyo a Orsi fue distinto a los recientes respaldos que han hecho dirigentes colorados a candidatos del PN en las elecciones departamentales, y sostuvo que el llamado a la disciplina partidaria que se aprobó el fin de semana en la Convención Nacional “es correcto”.

Más casos para la Comisión de Ética

En Paysandú, Ricardo Molinelli, uno de los suplentes del candidato nacionalista Nicolás Olivera, y Juan Carlos Moreno; en Rocha, Eduardo Píriz, que se postulará bajo el lema del PN, pese a que el PC tendrá sus propios candidatos en el departamento; en Maldonado, Fernando Álvez y Carlos Flores, quienes anunciaron su apoyo al candidato nacionalista Miguel Abella: por el momento, estos son los dirigentes del PC que han sido denunciados ante la Comisión de Ética por su postura en las departamentales.

Molinelli forma parte de Vamos Uruguay (Pedro Bordaberry), Píriz, de Crece (Robert Silva), y Álvez, de Unir para Ganar (Ojeda), por lo que la cuestión trasciende a los sectores, tal y como quedó demostrado en la última Convención Nacional.

Flavio Harguindeguy, referente de la agrupación Impulso Ciudadano, dijo a la diaria que actualmente “hay un argumento más para que la Comisión de Ética recomiende una sanción” a los dirigentes denunciados, en referencia al llamado a la disciplina partidaria. Harguindeguy, que fue el principal promotor del exhorto, señaló que en la Convención Nacional “se expuso mucha cosa que se tenía bajo de la alfombra”, como, por ejemplo, “responsabilidades de los primeros líderes con respecto a estos acuerdos por fuera de la orgánica”.

Por otra parte, Harguindeguy cuestionó la forma en la que la Convención Nacional aprobó encomendar al CEN a entablar conversaciones con el PN para acordar el uso de la Coalición Republicana (CR) en los 19 departamentos en 2030. Señaló que esto no estaba en el orden del día y no había quórum suficiente para tratarlo en forma grave y urgente. “Se votó sin discusión un tema que tiene una consecuencia política brutal, que es la abstención del PC en los 19 departamentos”, expresó.

El diputado Felipe Schipani (Crece), que, al igual que Ojeda y Silva, no votó a favor del llamado a la disciplina partidaria, dijo a la diaria que no acompañará eventuales sanciones a quienes optaron por comparecer dentro de otro lema en las departamentales.

“Lo que ocurrió fue que muchos compañeros ya estaban trabajando en clave de CR y después no logró cristalizarse [por decisión del PN], pero de todas maneras esos acuerdos siguieron y hoy comparecen bajo otro lema”, afirmó Schipani. Estos dirigentes, sostuvo, “siguen siendo colorados y siguen trabajando por el partido, por lo que me parece que entrar en una persecución de cacería de brujas no le hace nada bien al partido”, expresó.