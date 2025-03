Junto con el prosecretario general, Ariel Amen, y el secretario general, Andrés Ojeda, el senador Robert Silva presidió este sábado la Convención Nacional del Partido Colorado (PC), que había sido convocada para emitir una declaración de respaldo a los candidatos colorados en las elecciones departamentales, por un lado, y, por otro, para tratar un “llamado a la disciplina y cohesión de los cuadros partidarios”.

En las elecciones de mayo el PC presentará candidatos propios a las 19 intendencias del país. En Montevideo, Canelones y Salto sus representantes competirán dentro de la Coalición Republicana (CR), lema que compartirá con el Partido Nacional (PN) y el resto de los partidos de la coalición. Sin embargo, en el último tiempo se han registrado varios episodios de dirigentes colorados que han manifestado su apoyo a candidatos nacionalistas en departamentos en los que no sólo no existe la CR, sino que además hay candidatos colorados.

Para Ariel Batiste, uno de los convencionales que participaron en el debate del sábado, se trata de “un problema político real” a partir de un incumplimiento de la Carta Orgánica del PC, que establece que estos acuerdos electorales requieren el aval de la Convención Nacional; de hecho, así se dio en los casos de Montevideo, Canelones y Salto. Batiste sostuvo que este problema “hay que solucionarlo”, porque de lo contrario “estaremos con la continuidad de la descomposición putrefacta y seremos como un cuerpo leproso que va perdiendo sus pedazos elección tras elección”.

El llamado a la disciplina partidaria, que fue promovido en primera instancia por el dirigente de la capital Flavio Harguindeguy, se sometió a votación en el cierre de la Convención Nacional y fue aprobado por apenas dos votos: 41 convencionales votaron a favor y 39 en contra, entre ellos, Silva y Ojeda.

“Van a vivir incómodos políticamente el resto de su vida”

Por momentos, la discusión en la Convención Nacional se tornó frontal y directa. La candidata colorada en Maldonado Teresita Marzano, por ejemplo, lamentó la reciente resolución de Fernando Álvez –integrante del sector de Ojeda–, quien bajó su candidatura para apoyar la del nacionalista Miguel Abella. “No tengo cómo remontar el PC en Maldonado si siguen sucediendo estas cosas”, advirtió.

También desde Maldonado, la dirigente departamental Francia Barrios afirmó que al diputado del PC electo por Maldonado, Gabriel Gurméndez, “nadie lo conoce” y “nadie sabe dónde lo ubica”; también recriminó a Ojeda por no responder a sus llamadas. “Yo te apoyé, salí a buscar tu voto, trillé todo San Carlos de punta a punta, puse plata, que eso también tienes que valorarlo, y la verdad es que de parte tuya no recibí lo mismo que yo te di”, le reprochó.

Posteriormente, fue el turno de Silva de recibir cuestionamientos, aunque no por Maldonado, sino por Rocha, donde el colorado Eduardo Píriz –integrante del sector de Silva– será candidato por el lema del PN, a pesar de que el PC postulará a Patricia Sánchez y Roberto Méndez. La dirigente departamental Graciela Saroba señaló que Silva “fue al departamento de Rocha a apoyar al candidato que va bajo el PN” y pidió que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC viaje al departamento durante la campaña electoral para apoyar expresamente a los dos candidatos colorados.

“Nos han hecho la vida imposible para que no presentáramos una candidatura; han visitado casa por casa ofreciéndonos lugares en la intendencia municipal, [yo] les he dicho a los blancos que no, [que] soy colorada y voy a defender a mi partido así sea el único voto el mío”, manifestó Saroba, entre aplausos.

Paysandú, donde el exdiputado colorado Ricardo Molinelli –que forma parte del sector de Pedro Bordaberry– será uno de los suplentes del candidato a la reelección por el PN, Nicolás Olivera, también estuvo presente en la discusión. Franklin Belvedere, uno de los dos candidatos colorados en Paysandú, dijo que hay “muchos dirigentes que están trabajando dentro del PN”, algunos de los cuales “podrían tener el valor de un Mercedes Benz, pero hoy se están vendiendo como un Chery QQ”. El otro candidato colorado, David Helguera, dijo simplemente que “los inmorales son los que se fueron y van a vivir incómodos políticamente el resto de su vida”.

“Cada departamento tiene su idiosincrasia”

El candidato colorado a la Intendencia de Canelones, Walter Cervini, que competirá dentro de la CR junto con los nacionalistas Alfonso Lereté y Sebastián Andújar, consideró que el PC debe “exigirles a los partidos que integran la coalición que en el año 2030 haya 19 coaliciones en los 19 departamentos”, para que “todos los compañeros del país tengan la misma chance de no comerse la polarización” y para que “no tengan que pasar cosas raras para levantar nuestra bandera”.

Por su parte, el representante del PC bajo el lema de la CR en Salto, Marcelo Malaquina, defendió la utilización del lema común: “Soy acérrimo defensor de la herramienta de la CR porque cada departamento tiene su idiosincrasia; Salto viene hace diez años gobernado por el Frente Amplio [FA] y la herramienta que nosotros tenemos en nuestro departamento para cambiar esa realidad es la CR”, expresó.

Con todo, Malaquina, que compartirá el lema con nacionalista Carlos Albisu, sostuvo que “no es una cuestión solamente de ganarle al FA”, sino de “querer al departamento y de entender que el departamento necesita un cambio”. “El proyecto y la idea de trabajo en conjunto no nos hacen perder identidad, al contrario”, añadió.

La candidata colorada en Montevideo, Virginia Cáceres, que utilizará el mismo lema que el nacionalista Martín Lema y el cabildante Roque García, no hizo ninguna mención a la CR durante su intervención en la Convención Nacional.

El CEN del PC entablará nuevas negociaciones con el PN

Por otra parte, a través de una moción, la Convención Nacional encomendó al CEN entablar conversaciones con “los socios de la coalición a los efectos de acordar definitivamente la comparecencia en las elecciones departamentales de 2030 bajo el lema de la CR en los 19 departamentos del país”. Esto fue aprobado con 59 votos a favor y 41 en contra.

El diputado Felipe Schipani (Unir para Crecer) dijo a la diaria que actualmente el PC tiene “un problema político” debido a que, en su momento, el PN rechazó utilizar el lema común en todo el país, tal y como había propuesto el PC. “Si eso hubiera ocurrido, no estábamos discutiendo esto”, afirmó.

Según Schipani, en las elecciones departamentales de 2030 “es claro” que “o vamos en los 19 departamentos o no vamos en ninguno”. Afirmó además que “el principal elemento que va a hacer que el PN cambie de opinión va a ser el resultado electoral del 11 de mayo”, porque, sostuvo, “en muchos departamentos en los que ellos no quisieron hacer coalición van a perder”. “A veces a los golpes se aprende”, añadió.

El diputado Conrado Rodríguez (Vamos Uruguay) dijo a la diaria que el PN “se tendría que haber pronunciado ya hace algunos años atrás”, cuando hubo reiteradas reuniones entre dirigentes de la coalición por este asunto. Cuestionó que haya dirigentes nacionalistas que “les piden apoyo a dirigentes colorados en todo el país, pero después no están dispuestos a comprometerse con ir en CR en el 2030”. Rodríguez dijo que esto es “una situación muy injusta” y, por eso, sostuvo que “es importante que se expida públicamente el directorio del PN”.